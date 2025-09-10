Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προχώρησε σε έντονη καταδίκη αναφερόμενη στην πρόσφατη παραβίαση του πολωνικού και ευρωπαϊκού εναερίου χώρου από ρωσικά drones Shahed, χαρακτηρίζοντάς την ως «επικίνδυνη» και «πρωτοφανή». Η παρέμβασή της πραγματοποιήθηκε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη για την ασφάλεια της Ευρώπης συνεδρίαση.

Στη διάρκεια της ομιλίας της προς τους ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο, η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη στέκεται απολύτως αλληλέγγυα προς την Πολωνία», εκφράζοντας τη στήριξη της ΕΕ προς το κράτος-μέλος που δέχθηκε την παραβίαση.

Κάλεσμα για ενίσχυση άμυνας και στρατηγικής αυτονομίας

Η πρόεδρος της Κομισιόν προειδοποίησε ότι «η Ευρώπη θα υπερασπισθεί κάθε τετραγωνικό εκατοστό του εδάφους της», απευθύνοντας ισχυρό μήνυμα αποφασιστικότητας. Παράλληλα, κάλεσε τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν την αμυντική τους προσπάθεια και να επιδιώξουν την απόκτηση ανεξάρτητων στρατηγικών μέσων, προκειμένου η Ένωση να διασφαλίσει πλήρως την ασφάλεια και την κυριαρχία της.

Προτάσεις κυρώσεων και αναστολής συμφωνίας απέναντι στο Ισραήλ

Σε ό,τι αφορά τη διεθνή πολιτική σκηνή, η φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εισηγηθεί «κυρώσεις κατά των εξτρεμιστών υπουργών» της κυβέρνησης Νετανιάχου και εναντίον «βίαιων εποίκων» στο Ισραήλ. Επιπλέον, πρότεινε τη μερική αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, ειδικά για θέματα που αφορούν τις εμπορικές συναλλαγές.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι «είναι δύσκολη η εξασφάλιση πλειοψηφίας κρατών μελών για την υιοθέτηση αυτών των μέτρων», τονίζοντας το βαθμό δυσκολίας που χαρακτηρίζει την επίτευξη ευρωπαϊκής συναίνεσης σε θέματα διεθνούς πολιτικής προς το Ισραήλ.

Πρέπει να αναδυθεί μια νέα Ευρώπη

“Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια μάχη. Μια μάχη για μια ήπειρο ενιαία και ειρηνική“, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάλεσε την Ευρώπη να «διεκδικήσει την ανεξαρτησία της» απέναντι σε μια «νέα παγκόσμια τάξη που θα βασίζεται στην ισχύ». «Η νοσταλγία δεν αποτελεί πλέον επιλογή», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν ενώπιον των ευρωβουλευτών. «Είναι απλώς αδύνατο να περιμένουμε ήσυχα να περάσει η καταιγίδα», πρόσθεσε. Τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να αγωνιστεί για τη θέση της σε έναν κόσμο στον οποίο πολλές μεγάλες δυνάμεις είναι είτε αμφίσημες είτε ανοιχτά εχθρικές προς αυτήν. Γι’ αυτό είπε ότι «θα πρέπει να αναδυθεί μια νέα Ευρώπη», που θα είναι σε θέση να αναλάβει την άμυνα και την ασφάλειά της, τον έλεγχο των τεχνολογιών και των ενεργειών που θα τροφοδοτήσουν τις οικονομίες της και να επιλέγει συνεργασίες με συμμάχους παλιούς και νέους.

Στην ομιλία της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καθόρισε τις προτεραιότητες της Επιτροπής για τους μήνες που έρχονται, καθώς η ΕΕ αντιμετωπίζει τεράστιες γεωπολιτικές και στρατηγικές προκλήσεις.

Ξεκινώντας από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και συγκεκριμένα από τα απαχθέντα παιδιά της Ουκρανίας, η Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε ότι, μαζί με την Ουκρανία και εταίρους της, θα φιλοξενήσει μια Σύνοδο Κορυφής του Διεθνούς Συνασπισμού για την Επιστροφή των Παιδιών της Ουκρανίας. «Κάθε παιδί που απήχθη, πρέπει να επιστραφεί», δήλωσε.

«Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει με μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία. Η ελευθερία της Ουκρανίας είναι η ελευθερία της Ευρώπης», συνέχισε η Φον. Ντερ Λάιεν, τονίζοντας ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό αυτού του πολέμου. Ωστόσο, πρόσθεσε πως «όλοι έχουμε δει τι εννοεί η Ρωσία με τον όρο «διπλωματία». Ο Πούτιν αρνείται να συναντήσει τον Πρόεδρο Ζελένσκι» και «την περασμένη εβδομάδα, η Ρωσία εκτόξευσε τον μεγαλύτερο αριθμό drones και βαλλιστικών πυραύλων σε μία μόνο επίθεση».

Σύμφωνα με τη Πρόεδρο της Επιτροπής, η ΕΕ πρέπει να πιέσει περισσότερο τη Ρωσία για να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Χρειαζόμαστε περισσότερες κυρώσεις», είπε, προαναγγέλλοντας ένα 19ο πακέτο κυρώσεων που θα στοχεύει στα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, στο ρωσικό «σκιώδη στόλο» και σε τρίτες χώρες.

«Χρειαζόμαστε περισσότερη υποστήριξη για την Ουκρανία», είπε η Φον ντερ Λάιεν, λέγοντας ότι “κανείς δεν την έχει βοηθήσει όσο η Ευρώπη“, με σχεδόν 170 δισεκατομμύρια ευρώ στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας μέχρι στιγμής, αλλά «θα χρειαστούν περισσότερα». Είπε ότι πρέπει να βρεθεί μια «νέα λύση» για τη χρηματοδότηση της πολεμικής προσπάθειας της Ουκρανίας και αυτή η λύση είναι μέσω των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

«Η πολεμική οικονομία του Πούτιν δεν θα σταματήσει – ακόμα κι αν ο πόλεμος σταματήσει. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλειά της», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν. Αναφέρθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ετοιμότητα 2030», το οποίο θα μπορούσε να αποδεσμεύσει έως και 800 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις στον τομέα της άμυνας, και στο πρόγραμμα SAFE, το οποίο είναι πλέον έτοιμο να παράσχει 150 δισεκατομμύρια ευρώ για κοινές προμήθειες. «Δεκαεννέα κράτη μέλη έχουν ήδη υποβάλει αίτηση. Το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη σε πλήρη ισχύ. Αυτά είναι καλά νέα», τόνισε.