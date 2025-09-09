Η Πολωνία αποφάσισε να κλείσει τα σύνορά της με τη Λευκορωσία ενόψει της έναρξης των στρατιωτικών ασκήσεων «Zapad» που πρόκειται να διεξαχθούν στη γειτονική χώρα, σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων ανάμεσα στο Μινσκ και τη Βαρσοβία.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (11/09). Τα στρατιωτικά γυμνάσια «Zapad-2025» (Δύση-2025), τα οποία θα λάβουν χώρα στη δυτική Ρωσία και στη Λευκορωσία, έχουν προκαλέσει ανησυχία στις γειτονικές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ – την Πολωνία, τη Λιθουανία και τη Λετονία – λόγω της φύσης και της έκτασής τους.

«Την Παρασκευή, ξεκινούν στην Λευκορωσία, πολύ κοντά στα πολωνικά σύνορα τα ρωσο-λευκορωσικά γυμνάσια, πολύ επιθετικά από την οπτική του στρατιωτικού δόγματος», ανέφερε ο Τουσκ σε κυβερνητική συνεδρίαση. Και πρόσθεσε: «Συνεπώς, για λόγους εθνικής ασφάλειας, θα κλείσουμε τα σύνορα με τη Λευκορωσία, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών διαβάσεων, σε σχέση με τα γυμνάσια Zapad την Πέμπτη τα μεσάνυχτα».

Οι σχέσεις μεταξύ Πολωνίας και Λευκορωσίας, ήδη τεταμένες, έχουν επιδεινωθεί περαιτέρω μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, με τη Ρωσία να διατηρεί στενή συμμαχία με το Μινσκ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα λευκορωσικών μέσων ενημέρωσης, την Πέμπτη συνελήφθη ένας Πολωνός υπήκοος στη Λευκορωσία ως ύποπτος για κατασκοπεία, καθώς φέρεται να είχε στην κατοχή του έγγραφα που σχετίζονται με τα γυμνάσια Zapad.

Τα «Zapad-2025» περιλαμβάνουν, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της Λευκορωσίας, σενάρια επιχειρησιακής ετοιμότητας για πιθανή χρήση πυρηνικών όπλων καθώς και των ρωσικής κατασκευής υπερηχητικών πυραύλων Oreshnik.

Το ΝΑΤΟ έχει προγραμματίσει παράλληλα τη διεξαγωγή αντίστοιχων ασκήσεων στην πλευρά των δικών του συνόρων, ενώ η συνοριοφυλακή της Λιθουανίας ανακοίνωσε την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων με τη Λευκορωσία και τη Ρωσία. Οι πρεσβείες της Ρωσίας και της Λευκορωσίας στη Βαρσοβία δεν απάντησαν άμεσα στα αιτήματα για σχολιασμό.