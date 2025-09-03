Στοιχεία της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για να αποκρούσουν αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας με στόχο την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης του Κιέβου τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς κηρύχτηκε συναγερμός σε όλη την επικράτεια έπειτα από προειδοποίηση της πολεμικής αεροπορίας ότι έχουν εξαπολυθεί πύραυλοι και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.

«Η αντιαεροπορική άμυνα δρα στο Κίεβο! Μείνετε σε καταφύγια ως τη λήξη του συναγερμού!» ανέφερε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο.

Παράλληλα, πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη απογειώθηκαν εσπευσμένα νωρίς το πρωί για να «εγγυηθούν την ασφάλεια» του εναέριου χώρου της Πολωνίας εν μέσω των επιδρομών της Ρωσίας στη δυτική Ουκρανία, ενημέρωσε η διοίκηση επιχειρήσεων στη Βαρσοβία.

«Για να εγγυηθούμε την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου (…) πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν εντατικά στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και ραντάρ έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας», ανέφερε.

Ο συναγερμός στην ουκρανική επικράτεια κηρύχτηκε περί τις 04:40.