Σημαντική ανησυχία προκαλεί η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία, μέσω επιδρομής μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για εσκεμμένη ενέργεια. Τη θέση αυτή εξέφρασε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Η Κάλας υπογράμμισε πως, “την περασμένη νύχτα στην Πολωνία, παρακολουθήσαμε την πιο σοβαρή παραβίαση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος και οι ενδείξεις είναι πως επρόκειτο για εσκεμμένη ενέργεια, όχι τυχαία”. Με τη Δήλωσή της αυτή, θέτει ως επείγουσα προτεραιότητα την ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρώπης και των ανατολικών της συνόρων.

Κλιμάκωση της Ρωσικής Επιθετικότητας και Ευρωπαϊκή Αντίδραση

Η Κάλας ανέφερε επίσης ότι, “ο πόλεμος της Ρωσίας κλιμακώνεται, δεν τελειώνει. Πρέπει να αυξήσουμε το κόστος για τη Μόσχα, να ενισχύσουμε την υποστήριξη για την Ουκρανία και να επενδύσουμε στην άμυνα της Ευρώπης”. Τόνισε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας ότι θα υποστηρίξει πρωτοβουλίες όπως η αμυντική γραμμή “Ανατολική Συνοριακή Ασπίδα” για την προστασία των συνόρων.

Πρόταση για Ευρωπαϊκό Τείχος κατά των Drones

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους, πρότεινε την ανάπτυξη ευρωπαϊκού τείχους προστασίας κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της Ένωσης. Η πρόταση έρχεται μετά την κατάρριψη drones από την Πολωνία, τα οποία εισήλθαν στον εναέριο χώρο της, στο πλαίσιο ρωσικής επίθεσης κατά της ανατολικής Ουκρανίας.

Σε σχετική ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Κουμπίλιους επισημαίνει: “Γι’ άλλη μια φορά η Ρωσία δοκιμάζει τα κράτη στα σύνορα, την ΕΕ & το ΝΑΤΟ”. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της κοινής δράσης, αναφέροντας ότι “θα εργαστούμε μαζί με τα κράτη μέλη, τις συνοριακές χώρες και την Ουκρανία. Η Ρωσία πρέπει να σταματηθεί”.