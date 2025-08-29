Η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας και οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να παρασχεθούν στην Ουκρανία σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός, ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν σήμερα στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών ‘Αμυνας στην Κοπεγχάγη.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου λίγο μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας ανέφερε ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε δει διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας. «Είναι σαφές ότι η Ευρώπη, η Αμερική και η Ουκρανία θέλουν ειρήνη, αυτή που δε θέλει την ειρήνη είναι η Ρωσία, η οποία απαντά στις ειρηνευτικές προσπάθειες με πυραυλικές επιθέσεις», τόνισε η Κάλας, προσθέτοντας, ότι από τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο, φαίνεται «η σκόπιμη επιλογή της Ρωσίας να κλιμακώσει και να χλευάσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες». Σημείωσε, επίσης, ότι ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι έχει σαφώς δηλώσει πριν από αρκετούς μήνες ότι είναι έτοιμος για συνομιλίες, «ο Πούτιν κωλυσιεργεί με κάθε δυνατό μέσο» και ως εκ τούτου είναι κρίσιμο να υποστηριχθεί στρατιωτικά η Ουκρανία. Η Κ. Κάλας υπενθύμισε ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν ήδη παράσχει πάνω από 63 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία, από την έναρξη του πολέμου και χαιρέτισε τις «νέες δεσμεύσεις» που έχουν κάνει τις τελευταίες ημέρες πολλά κράτη μέλη της ΕΕ.

Ακόμη οι υπουργοί ‘Αμυνας της Ευρώπης συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης, της αποδέσμευσης των 6,6 δισεκ. ευρώ του «Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ειρήνης» για την Ουκρανία – ποσό το οποίο εξακολουθεί να υπόκειται στο βέτο της Ουγγαρίας. Επίσης η Κάλας χαρακτήρισε το βέτο της Ουγγαρίας «αδικαιολόγητο», λέγοντας ότι έχουμε προσφέρει στην Ουγγαρία διαφορετικούς τρόπους εξαίρεσης. Εξήγησε ότι τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μεταξύ άλλων και για την αγορά όπλων από τις ΗΠΑ.

Σε ό,τι αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, η Κάλας είπε ότι οι υπουργοί Άμυνας κατέστησαν σαφές ότι «οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία πρέπει να είναι ισχυρές και αξιόπιστες» και ότι θα υπάρξει «στενή συνεργασία» με τη «Συμμαχία των Προθύμων» για το ζήτημα αυτό.

Σύμφωνα με την Κάλας, μια ειρήνη στην Ουκρανία θα μπορεί να έχει διάρκεια μόνο αν υπάρχουν «αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας» και μέσα σε αυτές περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση των Ουκρανών στρατιωτών. Η Κ. Κάλας τόνισε ότι υπάρχει «ευρεία υποστήριξη» για την επέκταση της εντολής της στρατιωτικής αποστολής (EUMAM) της ΕΕ για την εκπαίδευση Ουκρανών στρατιωτών, σημειώνοντας ότι αυτή η ευρωπαϊκή αποστολή έχει ήδη εκπαιδεύσει πάνω από 80.000 Ουκρανούς στρατιώτες.

Τέλος οι υπουργοί συζήτησαν επίσης αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ενώ η Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει πρόταση για το 19ο πακέτο στις αρχές Σεπτεμβρίου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ