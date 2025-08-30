Η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, αναγνώρισε σήμερα ότι παραμένει “όχι ιδιαίτερα αισιόδοξη” όσον αφορά την πιθανότητα να επιβληθούν κυρώσεις στο Ισραήλ από τους “27”, παρά τη σοβαρότατη ανθρωπιστική κρίση που εξελίσσεται στη Γάζα.

Σε δηλώσεις της από την Κοπεγχάγη, λίγο πριν τη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, τόνισε: “Δεν είμαι πολύ αισιόδοξη, και δεν πρόκειται βέβαια να λάβουμε αποφάσεις σήμερα.” Η Κάλας προειδοποίησε ότι αυτή η στάση αναδεικνύει τις εσωτερικές διαιρέσεις της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταθέσει πρόταση για αναστολή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης σε ισραηλινές νεοφυείς επιχειρήσεις. Ωστόσο, ακόμη και αυτό το μέτρο –το οποίο η ίδια χαρακτήρισε “μάλλον επιεικές”– δεν έχει προχωρήσει λόγω της διαφωνίας που επικρατεί μεταξύ των κρατών-μελών.

Η διχασμένη στάση εντός ΕΕ και οι διαφωνίες για τις κυρώσεις

Αρκετές χώρες της Ευρώπης, όπως η Γερμανία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία, εμφανίζονται διστακτικές στην επιβολή μέτρων κατά του Ισραήλ. Αντίθετα, κράτη όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία τάσσονται υπέρ σκληρότερων κυρώσεων.

Η Δανία, η οποία έχει και την προεδρία του συμβουλίου υπουργών της ΕΕ για αυτό το εξάμηνο, υποστηρίζει την παράκαμψη της απαίτησης για ομοφωνία σε αποφάσεις που αφορούν την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, η Ένωση πρέπει να “περάσει από τα λόγια στα έργα”. Ο ίδιος πρότεινε ακόμη και την απαγόρευση εισαγωγών από ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, μέτρο που θα μπορούσε να εγκριθεί μέσω ειδικής πλειοψηφίας στο συμβούλιο.

Το γεγονός ότι η λήψη αποφάσεων συχνά απαιτεί ομοφωνία, εμποδίζει σημαντικές ενέργειες όχι μόνο στο ζήτημα του Ισραήλ, αλλά και σε περιπτώσεις όπως η στήριξη προς την Ουκρανία, συχνά λόγω της αντίθεσης χωρών όπως η Ουγγαρία.

Ο Δανός υπουργός σχολίασε χαρακτηριστικά: “Έχουμε ένα καταστατικό πρόβλημα στην Ευρώπη: το πιο αργό σκάφος στο κομβόι αποφασίζει την ταχύτητα. Πρέπει να λάβουμε μέτρα ώστε η πλειοψηφία να μπορεί να εκφραστεί.”

Η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και οι συνέπειες του πολέμου

Την ίδια ώρα, ο Γάλλος ΥΠΕΞ, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, χαρακτήρισε την κατάσταση στη Γάζα, όπου επικρατεί λιμός, ως “απόλυτη τραγωδία”. Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (PAM) προειδοποιεί ότι ο παλαιστινιακός θύλακας έχει φθάσει σε “κρίσιμο σημείο”.

Παρά την αυξανόμενη διεθνή και εσωτερική πίεση προς το Ισραήλ για λήξη του πολέμου, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου διατηρεί τη στάση της, επιμένοντας στην ολοκλήρωση της στρατιωτικής επιχείρησης κατά της Χαμάς στη Γάζα και την επιστροφή όλων των ομήρων που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.