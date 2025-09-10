Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις κατήγγειλαν σήμερα ότι η Πολωνία δέχτηκε εχθρική ενέργεια, όταν τα ραντάρ τους εντόπισαν πάνω από δέκα ιπτάμενα αντικείμενα να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της χώρας. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε περιοχές της δυτικής Ουκρανίας και, σύμφωνα με τις αρχές, ορισμένα από αυτά τα αντικείμενα καταρρίφθηκαν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης επιχειρήσεων των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων μέσω της πλατφόρμας X, «ως αποτέλεσμα της σημερινής επίθεσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο ουκρανικό έδαφος, έλαβε χώρα παραβίαση άνευ προηγουμένου του πολωνικού εναέριου χώρου από ιπτάμενα αντικείμενα τύπου drone. Αυτή είναι πράξη επίθεσης, που ήγειρε αληθινή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας».

Ο Υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις, υπογράμμισε ότι καταδιωκτικά αεροσκάφη, τόσο της πολεμικής αεροπορίας της Πολωνίας όσο και συμμαχικών χωρών, απογειώθηκαν εσπευσμένα και «έκαναν χρήση των όπλων τους εναντίον (των) εχθρικών αντικειμένων». Επισημαίνεται ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που καταγράφεται ανάλογη αντίδραση σε κράτος-μέλος του NATO από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Ο κ. Κοσίνιακ-Κάμις πρόσθεσε πως «βρισκόμαστε σε μόνιμη επικοινωνία με τη διοίκηση του NATO».

Έκτακτα μέτρα ασφαλείας και διεθνής κινητοποίηση

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ, κάλεσε σε έκτακτη σύσκεψη τους αρμόδιους υπουργούς για ζητήματα κρατικής ασφάλειας, ενώ ανακοίνωσε και συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε πλήρη σύνθεση στις 08:00 (τοπική ώρα, 09:00 ώρα Ελλάδας). Όπως δήλωσε μέσω X, «η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη», διευκρινίζοντας ότι «ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα του NATO (Μαρκ Ρούτε) για την κατάσταση και τις ενέργειές μας» και ότι βρίσκονται σε «συνεχή επικοινωνία».

Παράλληλα, το αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας – το μεγαλύτερο της χώρας – ανεστάλη προσωρινά τις λειτουργίες του, σύμφωνα με τον ιστότοπο της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA), εξαιτίας «απρόβλεπτης στρατιωτικής δραστηριότητας συνδεόμενης με την κρατική ασφάλεια». Και άλλα αεροδρόμια στην Πολωνία έκλεισαν νωρίς το πρωί για προληπτικούς λόγους.

Όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου, «λόγω ενεργειών κρατικών υπηρεσιών και των ενόπλων δυνάμεων για να εγγυηθούν την ασφάλεια, ο εναέριος χώρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένου αυτού του αεροδρομίου Σοπέν, έκλεισε προσωρινά. Το αεροδρόμιο παραμένει ανοικτό, αλλά δεν εκτελείται καμιά πτήση».

Αυξανόμενη ανησυχία για ρωσική προκλητικότητα

Υπενθυμίζεται ότι τον Αυγούστο, η Πολωνία είχε παραδώσει επίσημη νότα διαμαρτυρίας στη Μόσχα για τη συντριβή και την έκρηξη ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο ανατολικό τμήμα της χώρας, κάνοντας λόγο τότε για «εσκεμμένη πρόκληση».

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, σε πρόσφατες δηλώσεις του από επίσκεψή του στην Ουκρανία, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις προθέσεις της Μόσχας. Δήλωσε χαρακτηριστικά πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «έτοιμος να διατάξει εισβολή και σε άλλες χώρες μετά την Ουκρανία» τονίζοντας την ανάγκη για «μακροπρόθεσμη» και «μόνιμη ειρήνη» την οποία «έχουν ανάγκη οι χώρες μας», ενώ δεν έκρυψε τους φόβους της πολωνικής ηγεσίας για σταθερή απειλή στην ασφάλεια της περιοχής.