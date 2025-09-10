Το Κρεμλίνο αρνήθηκε σήμερα να σχολιάσει τη δήλωση της Πολωνίας ότι κατέρριψε ρωσικά drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα που αφορά το υπουργείο Άμυνας.

Η Πολωνία ανέφερε ότι μεγάλος αριθμός ρωσικών drones παραβίασε τον εναέριο χώρο της κατά το περιστατικό, προσθέτοντας ότι εκείνα που θεωρήθηκαν άμεση απειλή καταρρίφθηκαν.

Η Πολωνία ζήτησε μάλιστα την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, ένα μέτρο που έχει εφαρμοστεί μόλις επτά φορές από την ίδρυση της βορειοατλαντικής συμμαχίας.