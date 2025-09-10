Η Ρωσία προχώρησε σήμερα σε σκληρή καταδίκη μετά την πρόσφατη επίθεση του Ισραήλ εναντίον μελών της Χαμάς στην Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ. Παράλληλα, η ρωσική πλευρά απηύθυνε έκκληση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να αποφύγουν ενέργειες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας χαρακτήρισε την επιχείρηση ως «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», τονίζοντας ότι πρόκειται για πράξη που αντιβαίνει στη κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα ενός ανεξάρτητου κράτους. Το ρωσικό υπουργείο προειδοποίησε ακόμη ότι τέτοιες κινήσεις οδηγούν σε «περαιτέρω κλιμάκωση και αποσταθεροποίηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή».

Έντονη ρωσική καταδίκη για τις ισραηλινές ενέργειες

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών υπογράμμισε πως «τέτοιες μέθοδοι αντιμετώπισης εκείνων τους οποίους το Ισραήλ θεωρεί εχθρούς και αντιπάλους του αξίζουν την πιο ισχυρή καταδίκη». Με αυτή τη δήλωση, η Μόσχα εκφράζει την ανησυχία της για την κλιμάκωση της βίας και καλεί σε σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών αρχών των Ηνωμένων Εθνών, θέτοντας το ζήτημα της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης.