Η Λευκορωσία δήλωσε σήμερα, ότι κατέρριψε κάποια μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παρέκκλιναν της πορείας τους λόγω της ενεργοποίησης συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου στη διάρκεια ανταλλαγής πληγμάτων μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας και ότι το Μινσκ είχε ενημερώσει την Πολωνία και την Λιθουανία για ότι πλησίαζαν drones.

Στη δήλωση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των λευκορωσικών ενόπλων δυνάμεων υποστράτηγου Πάβελ Μουραβέικο δεν διευκρινίζεται σε ποια πλευρά ανήκαν τα drones –γνωστά ως μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV)– που παρέκλιναν της πορείας τους.

«Στη διάρκεια νυχτερινής ανταλλαγής πληγμάτων από UAV μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας, Δυνάμεις Αντιαεροπορικής Άμυνας και μέσα της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας που ήταν σε υπηρεσία παρακολουθούσαν συνεχώς τα UAV που είχαν παρεκκλίνει της πορείας τους εξαιτίας της δράσης των συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου των πλευρών», ανέφερε ο Μουραβέικο σε ανακοίνωση στα αγγλικά.

«Κάποια από τα drones που παρέκκλιναν καταστράφηκαν από τις Δυνάμεις Αντιαεροπορικής Άμυνας της χώρας μας πάνω από την επικράτεια της Δημοκρατίας», δήλωσε.Η Πολωνία δήλωσε ότι μεγάλος αριθμός ρωσικών drones είχε παραβιάσει τον εναέριο χώρο της στη διάρκεια του περιστατικού και ότι αυτά που συνιστούσαν άμεση απειλή είχαν καταρριφθεί.

Ο Μουραβέικο δήλωσε, ότι η Πολωνία και η Λιθουανία είχαν ενημερωθεί ότι πλησίαζαν drones. «Αυτό επέτρεψε στην πολωνική πλευρά να ανταποκριθεί άμεσα στις ενέργειες των drones ενεργοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της», δήλωσε ο Μουραβέικο. «Η Δημοκρατία της Λευκορωσίας θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της εντός που πλαισίου της ανταλλαγής πληροφοριών για την κατάσταση στον αέρα με την Δημοκρατία της Πολωνίας και τις χώρες της Βαλτικής».