Την επόμενη φορά που θα ρωτήσουμε γιατί μια γυναίκα γύρισε στο σπίτι του ανθρώπου που την κακοποιούσε, ας σκεφτούμε ότι μπορεί να γύρισε για τον σκύλο της

Με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, που είναι η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, στους ελληνικούς ξενώνες μια γυναίκα που φεύγει από ένα βίαιο σπίτι μπορεί να πάρει μαζί τα παιδιά της. Για το ζώο της δεν προβλέπεται θέση. Τι σημαίνει αυτό όταν ο άνθρωπος που μένει πίσω έχει ήδη απειλήσει να το σκοτώσει;

Για να πει δημόσια την ιστορία της Σόφι, η βρετανική οργάνωση Dogs Trust άλλαξε δύο ονόματα. Το δικό της και του σκύλου της. Τον Ντέξτερ τον είχαν πάρει μαζί με τον σύντροφό της. Υστερα από περίπου τρία χρόνια κακοποίησης, η Σόφι αποφάσισε να φύγει. Εκείνη βρήκε θέση σε ξενώνα. Οι δικοί της δεν μπορούσαν να κρατήσουν τον σκύλο. Τον ανέλαβε το Freedom, ένα πρόγραμμα που βρίσκει ανθρώπους να φιλοξενήσουν προσωρινά σκύλους μέχρι να μπορέσουν οι οικογένειές τους να τους πάρουν πίσω. Η Σόφι μπορούσε πια να κλείσει την πόρτα φεύγοντας. Ο Ντέξτερ ήταν ασφαλής.

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Το πρώτο βράδυ

Στην Ελλάδα, ποιος θα αναλάμβανε τον Ντέξτερ; Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας καταγράφει είκοσι ξενώνες για γυναίκες που έχουν υποστεί βία. Δεκαοκτώ λειτουργούν οι δήμοι και δύο το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι γυναίκες μπορούν να φιλοξενηθούν μαζί με τα παιδιά τους. Τα κατοικίδια μένουν έξω. Μια γυναίκα που θα ανατρέξει στις επίσημες οδηγίες θα βρει τη γραμμή που μπορεί να καλέσει όλο το εικοσιτετράωρο για την ίδια. Για τον σκύλο της ή τη γάτα της δεν θα βρει ποιος μπορεί να τον παραλάβει, πού θα περάσει το πρώτο βράδυ, πώς θα τον ξαναπάρει.

Η αποκάλυψη των «ΝΕΩΝ»

Τον Οκτώβριο «ΤΑ ΝΕΑ» αποκάλυψαν την υπόθεση της 18χρονης στη Θεσσαλονίκη που κατήγγειλε ότι ο συνομήλικος σύντροφός της σήκωνε το κουτάβι τους από το περιλαίμιο και απειλούσε να το πνίξει. Εκείνη παρενέβαινε για να το αφήσει. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι το κακοποιούσε. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για βασανισμό ζώου και, μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο. Τι ακριβώς ζητάμε από μια γυναίκα που έχει ζήσει κάτι τέτοιο όταν τη συμβουλεύουμε να φύγει χωρίς το ζώο; Εκείνη ξέρει τι μπορεί να του συμβεί. Ηταν ο άνθρωπος που έμπαινε στη μέση.

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Οσο είναι χώρια

Στις 23 Νοεμβρίου δημοσιοποιήθηκαν τα νεότερα στοιχεία για το Lifeline της βρετανικής Cats Protection. Το πρόγραμμα έχει προσφέρει προσωρινή φιλοξενία σε 3.276 γάτες ανθρώπων που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από την ενδοοικογενειακή βία. Περίπου δύο στις τρεις γάτες που φρόντισε είχαν υποστεί και οι ίδιες κάποια μορφή κακοποίησης από τον δράστη. Η Σάρα, όπως την παρουσίασε η οργάνωση για να προστατεύσει την ταυτότητά της, θυμάται τον σύντροφό της να της πετάει αντικείμενα και να ανοίγει τρύπες στους τοίχους. Στο σπίτι ήταν κι ο γάτος της, ο Ντόμινο. Είχε ζήσει τόσο καιρό απομονωμένη, είπε, που δυσκολευόταν να πιστέψει ότι υπήρχαν άγνωστοι πρόθυμοι να τον φροντίσουν. Στο Lifeline η γυναίκα δεν γνωρίζει πού μένει ο άνθρωπος ο οποίος φιλοξενεί τη γάτα της. Ούτε εκείνος μαθαίνει πού βρίσκεται η ίδια. Οσο είναι χώρια, η ομάδα τής στέλνει νέα και φωτογραφίες. Μπορεί να δει με τα μάτια της ότι ο γάτος της είναι καλά, χωρίς να κινδυνεύσει κανείς για να το μάθει.

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Πριν περάσει την πόρτα

Στην Ισπανία, το κράτος χρηματοδοτεί το πρόγραμμα Acopet. Η γυναίκα μπορεί να ζητήσει βοήθεια για το ζώο της όσο ακόμη περιμένει θέση σε δομή. Η κοινωνική υπηρεσία επικοινωνεί με τον φορέα που θα του βρει σπίτι και θα οργανώσει τη μεταφορά και την κτηνιατρική φροντίδα του. Η σειρά έχει σημασία. Η γυναίκα ξέρει ποιος θα πάρει το ζώο προτού χρειαστεί να το αφήσει.

Αυτό θα μπορούσε να αρχίζει και στην Ελλάδα από την πρώτη συνομιλία με έναν αστυνομικό ή μια κοινωνική λειτουργό. Υπάρχει ζώο στο σπίτι; Το έχει χτυπήσει; Εχει απειλήσει ότι θα του κάνει κακό αν φύγετε; Κι αν η απάντηση είναι ναι, να υπάρχει κάποιος που θα αναλάβει να το πάρει εκείνη τη μέρα. Την επόμενη φορά που θα ρωτήσουμε γιατί μια γυναίκα γύρισε στο σπίτι του ανθρώπου που την κακοποιούσε, ας σκεφτούμε και τούτο. Μπορεί να γύρισε για τον σκύλο της.