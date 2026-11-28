Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ήδη οκτώ βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, γεγονός που καθιστά την ήττα στο ντέρμπι απαγορευτική για την ομάδα της Θεσσαλονίκης

Σε ένα πρωτάθλημα όπως η δική μας Σουπερλίγκα, που κάθε στραβοπάτημα ομάδας η οποία κάνει πρωταθλητισμό είναι αδικαιολόγητο, το ντέρμπι της Κυριακής ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ έχει κάτι το αληθινά δραματικό. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει περιθώριο απώλειας βαθμών για τελείως διαφορετικούς λόγους.

Η ΑΕΚ είναι σοβαρή και αγωνιστικά αξιόπιστη κυρίως στο γήπεδό της και αν χάσει βαθμούς σε αυτό θα έχει σοβαρό βαθμολογικό πρόβλημα μελλοντικά, καθώς δύσκολα θα τους βρει σε ντέρμπι εκτός έδρας. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ είναι ήδη 8 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

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Αυτό από μόνο του σημαίνει ότι περιθώρια για ήττα δεν έχει – καλά καλά ούτε για ισοπαλία αν οι Πράσινοι περάσουν από το Περιστέρι. Αλλά αυτό που δίνει στο παιχνίδι ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ότι δύο αυτές ομάδες μοιάζουν αυτή τη στιγμή οι πιο διαφορετικές του πρωταθλήματος.

Νίκολιτς

Οι δύο Δικέφαλοι διαφέρουν πρώτα απ’ όλα αγωνιστικά. Η ΑΕΚ είναι κλασική ομάδα έδρας που στο γήπεδό της σκοράρει πολύ, είναι θεαματικότατη και μπορεί να τρομάξει ακόμα και έναν κολοσσό όπως είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει στην Τούμπα βαθμούς από την Καλαμάτα και δεν έχει κερδίσει τον Αρη, ενώ και οι αποκλεισμοί του στα ευρωπαϊκά παιχνίδια το περασμένο καλοκαίρι ήρθαν γιατί την έδρα του με την Αντερλεχτ και με την Μπραν δεν την εκμεταλλεύτηκε.

Η ΑΕΚ έχει προπονητή τον Μάρκο Νίκολιτς που είναι απόλυτο αφεντικό, ενώ τα μεταγραφικά της τα χειρίζεται αποκλειστικά ο Χαβιέ Ριμπάλτα που έχει βρει έναν κώδικα επικοινωνίας με τον σέρβο προπονητή, τον οποίο άλλωστε έφερε ο ίδιος. Ο Νίκολιτς δεν κουβαλά κανένα βάρος σύγκρισης με τον προηγούμενο προπονητή της ΑΕΚ, δηλαδή τον Ματίας Αλμέιδα, γιατί το τέλος της καριέρας του Αργεντινού στην Ενωση ήταν καταστροφικό.

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Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του έχει έναν προπονητή που λέγεται Αλέσιο Λίσι και κουβαλάει το βάρος της σύγκρισης με τον προκάτοχό του από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στη Θεσσαλονίκη: το φάντασμα του Ρασβάν Λουτσέσκου κυκλοφορεί στα αποδυτήρια της ομάδας, ενώ για μια μεγάλη μερίδα οπαδών του ΠΑΟΚ το γιατί έπρεπε να φύγει ο Ρουμάνος παραμένει ακόμα μυστήριο και μεγάλο λάθος της διοίκησης.

Καλοκαίρι

Στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει μια κυρίαρχη μορφή τεχνικού διευθυντή αλλά πολλοί που κάνουν πολλές δουλειές. Και αυτό φάνηκε στον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας το περασμένο καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ γεμάτος σε κάποιες θέσεις (για παράδειγμα έχει τέσσερα αριστερά μπακ) και πολύ άδειο σε άλλες (δεν έχει βρει για παράδειγμα ένα κανονικό αναπληρωματικό του τραυματισμένου Μεϊτέ ικανού να αγωνιστεί σαν αμυντικό χαφ).

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Ακόμα

Υπάρχουν, όμως, κι άλλες διαφορές. Η ΑΕΚ αγωνίζεται στο Τσάμπιονς Λιγκ και το πρόβλημά της είναι το βαρύ πρόγραμμα. Ο ΠΑΟΚ έχει αποκλειστεί το καλοκαίρι και στις δύο ευρωπαϊκές διοργανώσεις που πήρε μέρος, αλλά δεν μπορεί να κεφαλαιοποιήσει το αβαντάζ που του δίνει το γεγονός ότι έχει ένα ματς την εβδομάδα. Από την ΑΕΚ έφυγε το περασμένο καλοκαίρι ο περυσινός MVP του πρωταθλήματος Πινέδα, αλλά σχεδόν όλοι τον έχουν ξεχάσει.

Από τον ΠΑΟΚ έφυγε τον ίδιο καιρό ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και όλοι στην Τούμπα εξακολουθούν να συζητάνε γι’ αυτόν. Η ΑΕΚ έχει μία σταθερή ενδεκάδα από την οποία σπανιότατα κάποιος λείπει: την ξέρουν όλοι απέξω! Ο ΠΑΟΚ είχε 10 τραυματίες και ο Λίσι έχει υποχρεωθεί να αλλάξει διατάξεις τρεις φορές από το ξεκίνημα της χρονιάς, ποντάροντας σε διαφορετικούς πρωταγωνιστές: σπάνια έχει κατεβάσει δύο φορές στη σειρά την ίδια ενδεκάδα.

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Ιβάν

Αρκετά διαφορετικοί είναι και οι ιδιοκτήτες των δύο ομάδων. Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος μετέτρεψε σε one man show την περυσινή φιέστα της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να κατεβαίνει και στον αγωνιστικό χώρο για να μιλήσει με τον Νίκολιτς στο τέλος του παιχνιδιού μοστράροντας πάντοτε το αγαπημένο του κασκόλ.

Είναι επίσης εξωστρεφής, τραγουδάει στα μπουζούκια, κάνει θεαματικές δηλώσεις και είναι η χαρά των δημοσιογράφων. Τον Ιβάν Σαββίδη από την άλλη δύσκολα τον βλέπει κανείς ακόμα κι αν βρίσκεται στην Ελλάδα όπως συμβαίνει φέτος. Τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια δεν τον βλέπαμε γιατί ήταν στο μακρινό Ροστόφ.

Αποχώρηση

Στα ματς των δύο ομάδων τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί του κόσμου οι απίθανοι καβγάδες: αξέχαστο έχει υπάρξει το ντέρμπι της Τούμπας ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (0-0) με την είσοδο του Σαββίδη στον αγωνιστικό χώρο, την αποχώρηση της ΑΕΚ από το γήπεδο, τις δικαστικές διαμάχες κ.τ.λ.

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Αλλά δεν ήταν το τελευταίο επεισοδιακό. Όλοι θυμόμαστε έκτοτε τους περίφημους λόγους του Ρασβάν Λουτσέσκου για το χάρτινο πρωτάθλημα που η ΑΕΚ κέρδισε, αλλά και τον απίθανο εκείνο καβγά που έκαναν οι παίκτες του ΠΑΟΚ οι οποίοι κατέβηκαν από το πούλμαν φεύγοντας από την Allwyn Αρένα για να συγκρουστούν με οπαδούς της ΑΕΚ και κάποιοι να καταλήξουν στον εισαγγελέα. Τέτοια πράγματα δεν νομίζω ότι θα ξαναδούμε την Κυριακή το βράδυ αλλά ότι θα υπάρξει πάθος μου μοιάζει δεδομένο.

Τελευταία

Η ΑΕΚ είναι σαφώς πιο σταθερή ομάδα από τον ΠΑΟΚ και αν χρειαστεί ξέρει να κερδίζει και με 1-0. Ο ΠΑΟΚ νίκες με ένα γκολ δεν έχει στο ρεπερτόριό του. Από την άλλη είναι η ομάδα που κέρδισε τελευταία φορά την ΑΕΚ στην έδρα της στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και η ομάδα που σταμάτησε με μία νίκη πρόσφατα στο Κύπελλο Ελλάδος ένα μεγάλο αήττητο σερί που η Ενωση έτρεχε για μήνες.

Η ΑΕΚ για να κερδίσει τον αντίπαλό της πρέπει να τον κλείσει, να τον πιέσει, να τον φοβίσει. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ΑΕΚ στο Κύπελλο κάνοντας μόλις 25% κατοχή μπάλας.

Οι δύο ομάδες είναι διαφορετικές στα πάντα. Εχουν μόνο ένα κοινό: θέλουν και οι δύο το πρωτάθλημα. Και για να μπορέσουν όχι να το κερδίσουν αλλά για να το διεκδικήσουν πρέπει για διαφορετικούς λόγους να είναι νικητές το βράδυ της Κυριακής. Κι αν υπάρχει μια βεβαιότητα είναι ότι το να κερδίσουν και οι δύο το βράδυ της Κυριακής είναι αδύνατο.