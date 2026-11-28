Το μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για το πότε και πώςοι δημογραφικές αλλαγές θα «χτυπήσουν» τις τράπεζες

Η ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις συνέπειες των δημογραφικών αλλαγών, όπως προκύπτει από την έκθεση μετάβασης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) για το 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η έρευνα, η Ελλάδα θα χάνει κατά μέσο όρο 0,6 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) του ΑΕΠ της ετησίως την περίοδο έως το 2050 λόγω της δημογραφικής της σύνθεσης.

Για την περίοδο από το 2050 έως το 2100, η επίδραση του δημογραφικού στο ΑΕΠ θα εξαρτηθεί από τον δείκτη γονιμότητας, δηλαδή πόσα παιδιά θα αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε κάθε γυναίκα. Στο βασικό σενάριο της EBRD, η επίπτωση στο ΑΕΠ θα είναι περίπου μηδενική, όμως αν ο δείκτης γονιμότητας είναι χαμηλότερος από τον εκτιμώμενο, η ετήσια μείωση στο ΑΕΠ υπολογίζεται περίπου στις 0,35 π.μ. Αν, από την άλλη, ο δείκτης είναι υψηλότερος, τότε η επίδραση στο ΑΕΠ μπορεί να είναι θετική, κατά περίπου 0,20 π.μ.

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Η «παραδοσιακή» προσέγγιση για την αντιστροφή αυτής της πορείας είναι η μετανάστευση. Ωστόσο, λόγω των πολιτικών αντιδράσεων στην Ευρώπη απέναντι στη μετανάστευση, η σημαντική ενίσχυση του πληθυσμού μέσω εισροών μεταναστών δεν μοιάζει αυτή τη στιγμή πιθανό σενάριο. Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει σαν «υποκατάστατο» της μετανάστευσης, χάρη στις εκτιμώμενες θετικές συνέπειες που εκτιμάται ότι θα έχει στην παραγωγικότητα.

Ομως, η έκθεση της EBRD δείχνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με χαμηλή δυνατότητα αύξησης της παραγωγικότητας λόγω της ΤΝ. Στο σενάριο μικρής αύξησης της παραγωγικότητας, το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά λιγότερο από 0,1 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως, ενώ στο θετικό σενάριο η αύξηση του ΑΕΠ υπολογίζεται μόλις πάνω από τις 0,2 ποσοστιαίες μονάδες. Η μικρή εκτιμώμενη συμβολή της ΤΝ στην ανάπτυξη σχετίζεται, μεταξύ άλλων, με τη μεγάλη εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τον τουρισμό, έναν τομέα όπου η ενσωμάτωση της ΤΝ δεν είναι ώριμη και χρειάζονται ακόμα πολλά «εργατικά χέρια».

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Ετσι, η «καθαρή» μεταβολή του ΑΕΠ λόγω δημογραφικών αλλαγών και ΤΝ αναμένεται να είναι αρνητική κατά 0,4 έως 0,5 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως. Χειρότερα αναμένεται να είναι τα σωρευτικά αποτελέσματα μόνο στην Ιταλία και την Ισπανία, λόγω του μεγάλου κόστους που εκτιμάται ότι θα έχει η γήρανση των πληθυσμών τους έως το 2050. Στην Ισπανία, ο δείκτης γονιμότητας κινείται περίπου στα 1,1 παιδιά ανά γυναίκα, ενώ στην Ελλάδα υπολογίζεται σε περίπου 1,24. Στο σύνολο της ΕΕ, ο δείκτης βρισκόταν το 2024 στα 1,34 παιδιά ανά γυναίκα, με φθίνουσα τάση.

Αλλαγή μοντέλου

Ο Πατρίκ Μοντανιέ, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), εστιάζει στο πώς οι δημογραφικές αλλαγές επηρεάζουν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. «Η δημογραφική αλλαγή χρειάζεται πολύ χρόνο για να φανεί και οι επιπτώσεις της στις τράπεζες μπορεί να διαρκέσουν αρκετές δεκαετίες» λέει στα «ΝΕΑ» και προσθέτει ότι «μπορεί να επηρεάσει τη βιωσιμότητα χορήγησης δανείων και αποδοχής καταθέσεων, των πηγών εσόδων και των δικτύων διανομής».

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Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), η αύξηση κατά 1% του ποσοστού των ηλικιωμένων στον πληθυσμό συνδέεται με μείωση κατά 5,2% στον δείκτη δανείων προς καταθέσεις και κατά 1,4% στον δείκτη δανείων προς ενεργητικό. «Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι η γήρανση του πληθυσμού μεταβάλλει τη σύνθεση των ισολογισμών των τραπεζών, αυξάνοντας τη σχετική σημασία των καταθέσεων και της ρευστότητας, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τη δανειοδότηση» αναφέρει ο γάλλος οικονομολόγος.

Επιπλέον, εξηγεί πώς οι δημογραφικές αλλαγές έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν σημαντικά την αγορά των στεγαστικών δανείων, καθώς θα επηρεάσουν τη ζήτηση μακροπρόθεσμα. «Τα συνδυαστικά αποτελέσματα της μείωσης των γεννήσεων και της γήρανσης του πληθυσμού ενδέχεται να οδηγήσουν σε μείωση του αριθμού όσων αγοράζουν κατοικία για πρώτη φορά» αναφέρει. Ετσι, όταν οι σημερινοί μεσήλικες ιδιοκτήτες κατοικιών φτάσουν σε ηλικία που θα αφήσουν τα σπίτια τους (με τον έναν ή τον… άλλο τρόπο), η ζήτηση από τους νέους ενήλικες ενδέχεται να μην μπορεί να απορροφήσει την προσφορά.

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«Οι τράπεζες επηρεάζονται από το προσδόκιμο ζωής, αλλά και από τις αλλαγές στη σύνθεση των νοικοκυριών. Πριν από μερικά χρόνια, τρεις διαφορετικές γενιές ζούσαν κάτω από την ίδια στέγη, ενώ τώρα μία οικογένεια με χωρισμένους γονείς μπορεί να ζει σε δύο σπίτια και οι παππούδες μένουν σε ένα τρίτο. Επομένως, αυτό δημιουργεί μια προσωρινή αύξηση στη ζήτηση μονάδων κατοικίας. Σε βάθος χρόνου, περισσότερα σπίτια μπορεί να μείνουν άδεια σε περιοχές με μειούμενο πληθυσμό, αλλά όχι σε περιοχές με ισχυρή ζήτηση» σημειώνει ο Μοντανιέ.

Εξάλλου, αναφέρει ότι οι γηραιότεροι πελάτες των τραπεζών θα στρέψουν τη ζήτηση προς άλλα τραπεζικά προϊόντα, αφού έχουν διαφορετικές ανάγκες όσον αφορά τις αποταμιεύσεις και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. «Η καταναλωτική δαπάνη ενδέχεται να μετατοπιστεί από αγαθά που σχετίζονται με νεότερες οικογένειες προς τους τομείς της υγείας, της κινητικότητας και της αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου» εκτιμά ο Μοντανιέ.

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Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι οι δημογραφικές αλλαγές δεν συνδέονται με το ενδεχόμενο ενός νέου κύματος κόκκινων δανείων. «Αυτό που έχει σημασία είναι οι τράπεζες να αξιολογούν την ικανότητα αποπληρωμής των δανειοληπτών κατά τη σύναψη του δανείου, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψιμες μεταβολές στο εισόδημα, συμπεριλαμβανομένης της συνταξιοδότησης» λέει.

Ερωτηθείς για νέου τύπου δάνεια με μεταβαλλόμενη διάρκεια, σημειώνει ότι «μπορούν να συμβάλουν στο να γίνουν οι μηνιαίες αποπληρωμές πιο προσιτές για τους νέους πελάτες, αλλά πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή, αφού η άνοδος των επιτοκίων ενδέχεται να παρατείνει τη διάρκεια αποπληρωμής και να αυξήσει το συνολικό κόστος του δανείου».