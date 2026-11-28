Το συνταξιοδοτικό ζήτημα κυριαρχεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η δαπάνη για δημόσιες συντάξεις ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι διπλάσια από τις ΗΠΑ και συντελεί στη χαμηλή ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Η ανεπίσημη χρεοκοπία της Ελλάδας το 2010 και η δεκαετής οικονομική της κρίση συνδέονται σε σημαντικό βαθμό με υπερβολικές συντάξεις και πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Στη Γαλλία, με υψηλό δημόσιο χρέος και έλλειμμα, το ένα τρίτο των πιστώσεων του υπουργείου Παιδείας διατίθεται για συντάξεις, ενώ η απαίτηση για χαμηλή ηλικία συνταξιοδότησης, στην οποία επιμένουν οι επικρατέστεροι υποψήφιοι πρόεδροι και η πλειονότητα του πληθυσμού, είναι αιτία διαδοχικών κρίσεων που ταλαιπωρούν τη χώρα.

Η μείωση γεννητικότητας και θνησιμότητας φέρνει γήρανση του πληθυσμού. Το φαινόμενο δεν είναι οπωσδήποτε αρνητικό, πολλοί άνθρωποι ζουν περισσότερα χρόνια και υγιείς, η ηλικία πραγματικής γήρανσης «γερνάει». Σημασία έχει τα χρόνια με κακή υγεία να εμφανίζονται πιο αργά. Η αύξηση της μέσης διάρκειας ζωής επιβαρύνει μεν τα συστήματα υγείας, αλλά φυσιολογικά επιτρέπει αύξηση του χρόνου παραγωγικών δραστηριοτήτων. Οι προηγμένες χώρες του ΟΟΣΑ συνδέουν την ηλικία συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής. Οι έμπειροι εργαζόμενοι μέσης ηλικίας σήμερα κατανοούν και ενεργοποιούν καλύτερα μεθόδους παραγωγής, γενικά είναι αποδοτικότεροι και έχουν υψηλότερο δυναμικό καινοτομίας, παρά τις τρέχουσες αντιλήψεις. Οι υγιείς ηλικιωμένοι εργαζόμενοι είναι λοιπόν αξιόμαχοι. Εν τούτοις, τρέμουν την αύξηση των ορίων ηλικίας, προσπαθούν να «αράξουν» το ταχύτερο, η κυρίαρχη νοοτροπία τους χαρακτηρίζει απόμαχους. Στην Ελλάδα σήμερα, η συνταξιοδοτική σπατάλη συνεχίζεται. Μισθωτοί δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 58,5 έως 62 ετών μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης. Γονείς που είχαν ανήλικο τέκνο το 2012, δημόσιοι υπάλληλοι με 35ετία κ.ά. δικαιούνται πλήρη σύνταξη, με όριο τα 61 έτη. Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης αγγίζουν, για πέμπτη συνεχή χρονιά, τις 200.000. Ευτυχώς, εμφανίσθηκε το σωτήριο πρόγραμμα εργασίας συνταξιούχων. Εχει διαμορφωθεί ευνοϊκό πλαίσιο για όσους επιθυμούν να δουλεύουν, χωρίς περικοπή της σύνταξης. Οι νόμιμα εργαζόμενοι συνταξιούχοι ήταν πάνω από 300.000 τον Σεπτέμβριο 2026, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Ετσι, ένα σημαντικό απόθεμα επαγγελματικής εμπειρίας εξακολουθεί να αξιοποιείται και η αγορά εργασίας επωφελείται από την τεχνογνωσία ηλικιωμένων ανθρώπων.

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Η έννοια του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης έρχεται από το παρελθόν. Δεν συμβιβάζεται με την αλλαγή της πραγματικής γήρανσης, με τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της υγείας, με τις δυνατότητες ευνοϊκών εργασιακών συνθηκών, ενώ υποθάλπει τον ανταγωνισμό από δυναμικές αναπτυσσόμενες οικονομίες. Βέβαια, σε μερικούς ηλικιωμένους, η όραση, η ακοή, η σωματική ρώμη, οι αρθρώσεις, τα αντανακλαστικά ενδεχομένως να φθίνουν, θα μπορούσε όμως ο καθένας, ανάλογα με τις δυνάμεις του, να προσφέρει χρήσιμο έργο. Δεν χρειάζεται να

είναι η εργασία προσκολλημένη στο πλήρες ωράριο απασχόλησης. Θα μπορούσε να πραγματοποιείται με ευέλικτο τρόπο, μόνο μερικές μέρες, μόνο για λίγες ώρες, με αποφυγή κουραστικών μετακινήσεων. Ζητούμενο είναι το σπουδαίο δυναμικό των ηλικιωμένων να τροφοδοτεί την ευημερία του συνόλου. Πολλοί βοηθάνε στη φύλαξη των παιδιών, θα μπορούσαν εξίσου καλά να επιδίδονται σε χειρωνακτικές ή διανοητικές δραστηριότητες σχετικές με την προηγούμενη εργασία τους ή σε άλλες όπου έχουν κλίση, ταλέντο ή ενδιαφέρον. Οι κοινωνικές επιστήμες οφείλουν να προτείνουν γόνιμες λύσεις.