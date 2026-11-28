Νέα αναταραχή στο θαλάσσιο εμπόριο εμπορευματοκιβωτίων απειλεί να προκαλέσει ο νέος γύρος αμερικανικών δασμών. Οι εισαγωγείς ενδέχεται να επισπεύσουν τις παραγγελίες και να μεταφέρουν φορτία πριν τεθούν σε ισχύ οι επιβαρύνσεις, όπως συμβαίνει το 2026, στηρίζοντας την ζήτηση στις γραμμές του Ειρηνικού. Οι προτεινόμενοι συντελεστές κυμαίνονται από 15% για την Ευρωπαϊκή Ενωση έως 35% για το Βιετνάμ, ενώ για τα περισσότερα κινεζικά προϊόντα προβλέπεται δασμός 20%, με πιθανότητα να φτάσει το 40% αν αποτύχουν οι συνομιλίες.

Οι νέοι δασμοί δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Στις 25 Ιανουαρίου αρχίζουν δημόσιες ακροάσεις που οργανώνει το Γραφείο Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της έρευνάς του για την παραγωγική δυναμικότητα σε βιομηχανικούς κλάδους. Επιχειρήσεις και άλλοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις θέσεις τους πριν ληφθεί η τελική απόφαση. Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, οι εισαγωγείς έχουν ένα περιθώριο να επισπεύσουν αποστολές και να φέρουν προϊόντα στις ΗΠΑ πριν από την πιθανή εφαρμογή των νέων δασμών.

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Προς το παρόν, πάντως, οι ναύλοι στη spot αγορά στις γραμμές από Ασίας προς Ευρώπη, εξακολουθούν να επηρεάζονται κυρίως από την αβεβαιότητα για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τη διαθεσιμότητα χώρου για τα φορτία. Τα πρώτα στοιχεία της Xeneta δείχνουν ότι στις αρχές Δεκεμβρίου οι μέσοι spot ναύλοι από την Απω Ανατολή προς τη Μεσόγειο ενδέχεται να αυξηθούν κατά 10% έως 15%. Η εκτίμηση έρχεται μετά άνοδο 27% από τις 14 Οκτωβρίου. Ανοδική κίνηση αναμένεται και στη διαδρομή προς τη Βόρεια Ευρώπη.

Η εικόνα στις διαδρομές προς τις ΗΠΑ είναι διαφορετική. Από τις 14 Οκτωβρίου έως τις 26 Νοεμβρίου, οι μέσοι spot ναύλοι από την Απω Ανατολή προς την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 12%, ενώ προς τη Δυτική Ακτή υποχώρησαν κατά 7,6%. Μόνο την τελευταία εβδομάδα, οι ναύλοι στις δύο διαδρομές σημείωσαν πτώση 1,6% και 1,5% αντίστοιχα.

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Ωστόσο, η πρόσφατη διόρθωση δεν αναιρεί τη μεγάλη επιβάρυνση που έχουν υποστεί οι αμερικανοί εισαγωγείς από την κρίση στο Ορμούζ. Σε σύγκριση με τα επίπεδα της 28ης Φεβρουαρίου, πριν από την κρίση, οι spot ναύλοι προς τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ παραμένουν αυξημένοι κατά 309,6% και προς την Ανατολική Ακτή κατά 283,2%. Οι τιμές της 26ης Νοεμβρίου διαμορφώνονταν σε 7.697 δολάρια ανά FEU για τη Δυτική Ακτή και 10.155 δολάρια για την Ανατολική Ακτή. Το FEU αντιστοιχεί σε εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών.

Στην Ευρώπη

Για την Ευρώπη, η σύγκριση με την περίοδο πριν από την κρίση είναι ηπιότερη. Οι ναύλοι από την Απω Ανατολή προς τη Μεσόγειο ήταν αυξημένοι κατά 53,6% και προς τη Βόρεια Ευρώπη κατά 52,9%. Στις 26 Νοεμβρίου ανέρχονταν σε 5.114 δολάρια ανά FEU προς τη Μεσόγειο και 3.393 δολάρια προς τη Βόρεια Ευρώπη. Σε εβδομαδιαία βάση, οι δύο διαδρομές κατέγραψαν αυξήσεις 1,2% και 0,4% αντίστοιχα.

Τη διαφορά μεταξύ των δύο αγορών υπογράμμισε ο επικεφαλής αναλυτής της Xeneta, Πίτερ Σαντ. Οπως ανέφερε, η πτώση των ναύλων στις ΗΠΑ είναι θετική εξέλιξη για τους φορτωτές, αλλά δεν αλλάζει το γεγονός ότι εξακολουθούν να πληρώνουν πολύ υψηλότερα ποσά σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα. Αντίθετα, οι ευρωπαίοι εισαγωγείς βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες αυξήσεις και ενδέχεται να δυσκολευτούν περισσότερο να εξασφαλίσουν διαθέσιμο χώρο για τα εμπορεύματά τους.