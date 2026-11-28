«Θα σου ξεριζώσω τα χέρια και θα σε σκοτώσω στο ξύλο με αυτά». Πώς σας ακούγεται αυτό; Αν το βρίσκετε ενδιαφέρον, τότε ακούστε και το επόμενο, που είναι σκληρότερο: «Θα σου ανοίξω το κεφάλι και θα κατουρήσω τον εγκέφαλό σου». Βεβαίως, δεν είναι καθόλου ευχάριστο για κανέναν να του απευθύνονται αυτές οι απειλές, στη διαπασών, και μάλιστα από το αφεντικό του. Ακόμη και αν ο απειλούμενος είναι ένας από τους πολλούς διευθυντές της Nvidia και αμείβεται τον χρόνο με δέκα εκατομμύρια δολάρια (μαζί με τα μπόνους). Γιατί αυτές είναι οι απειλές που συνήθιζε να εκτοξεύει ο Τζένσεν Χουάνγκ στους συνεργάτες και τα στελέχη της εταιρείας του, της οποίας η διοικητική δομή ήταν αντανάκλαση της προσωπικότητάς του, περιλαμβανομένων κραυγών, ύβρεων και απειλών, εξόχως γλαφυρών, όπως οι παραπάνω. Και ήταν φυσικό, αφού η Nvidia ήταν αποκλειστικά δικό του δημιούργημα.

Οφείλουμε πάντως να παραδεχθούμε ότι μια αντανάκλαση της χαρισματικότητας του κ. Χουάνγκ διαπιστώνουμε και στο γλωσσικό ύφος των απειλών που εκστόμιζε. Τόσο ζωηρές εικόνες, που εντυπώνονται αμέσως με ένα αίσθημα φρίκης, σε τόσο πυκνό λόγο, είναι κάτι που προϋποθέτει όχι μόνο ταλέντο στην έκφραση, αλλά και ευαισθησία για τη γλώσσα! (Παρεμπιπτόντως, αν έχει γράψει τίποτα ποιήματα ο κ. Χουάνγκ, πολύ ευχαρίστως θα τα διάβαζα, ακόμη και αν είναι νεανικά και πρώιμα…) Αυτά δεν είναι ύβρεις του λιμανιού· είναι ύβρεις ακαδημαϊκού επιπέδου. Προφανώς δεν είναι τυχαίος ο Τζένσεν Χουάνγκ!

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Ας μη μας κάνει εντύπωση λοιπόν γιατί, μόλις δέκα ημέρες μετά την ταπεινωτική απομάκρυνσή του από την εταιρεία, επέστρεψε και πάλι στην κορυφή της διοίκησης, μετά από πρωτοφανή, στα χρονικά της εταιρικής διακυβέρνησης στις ΗΠΑ, προσωπική παρέμβαση (δηλαδή, αφόρητη πίεση) του προέδρου Τραμπ στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia. Κανείς δεν φανταζόταν την περίπτωση αποκατάστασης του Χουάνγκ στη θέση του, πόσω μάλλον τόσο σύντομα. Αυτός ήταν και ο λόγος για το οποίο πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να τον λοιδορήσουν εκ του ασφαλούς, όταν είχε πέσει πια και δεν υπήρχε ο κίνδυνος να τους ξεριζώσει τα χέρια και να τους σκοτώσει στο ξύλο με αυτά. Ετσι άρχισαν να διαρρέουν οι πληροφορίες για την αχρεία και αλαζονική συμπεριφορά του μέσα στην εταιρεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι, λίγες μέρες μετά την απόλυσή του, δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού «MS NOW» ρώτησε μέλος του διοικητικού, αν υπήρχε περίπτωση επιστροφής του Χουάνγκ, και η απάντηση που έλαβε και τη μετέδωσε στην ανταπόκρισή του ήταν: «No fucking way».

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Τέτοιου είδους παρεμβάσεις είναι συνήθεις για ηγέτες αυταρχικών ή ολοκληρωτικών καθεστώτων, όπως ο Πούτιν ή ο Σι – θα έλεγα μάλιστα ότι είναι και επιβεβλημένες προκειμένου να διατηρούν το κύρος τους. Ωστόσο, για την πολιτική και την εταιρική κουλτούρα της Αμερικής, είναι κάτι απολύτως ανοίκειο. Τι να κάνουμε όμως που αυτούς τους ηγέτες θαυμάζει ο πρόεδρος Τραμπ και σε αυτούς προσπαθεί να μοιάσει; Το είδε όλος ο κόσμος αυτό στη δήθεν Γιάλτα της Σενζέν. Τίθεται όμως και ένα σοβαρότατο ζήτημα ασφαλείας για τις ΗΠΑ, διότι, είτε το γνώριζε ο ίδιος ο Χουάνγκ είτε όχι, η συνονόματή του και ερωμένη του ήταν πράκτορας των Κινέζων. Το άλλο δεδομένο της υπόθεσης είναι ότι συγκεκριμένοι τύποι μικροεπεξεργαστών, των οποίων η εξαγωγή στην Κίνα απαγορεύεται βάσει νόμου, διοχετεύθηκαν πράγματι στην κινεζική αγορά μέσω της κυρίας με την οποία διατηρούσε τη σχέση ο Χουάνγκ.

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Φαίνεται όμως ότι στην κρίση της αμερικανικής προεδρίας περισσότερο και από το εθνικό συμφέρον βάρυνε ο κίνδυνος για τη χρηματιστηριακή αξία της Nvidia, όπως και ο κίνδυνος για ολόκληρο τον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, η διόγκωση του οποίου θυμίζει σε πολλούς τη φούσκα των καναλιών και αργότερα των σιδηροδρόμων, στον 19ο αιώνα, ή τη φούσκα των dot-com στα τέλη του 20ού. Εξάλλου τόσο ο ίδιος ο πρόεδρος όσο και η οικογένειά του έχουν μετοχές της Nvidia συνολικής αξίας 362 εκατομμυρίων. Μεγάλα ποσά έχει επενδύσει στην εταιρεία και ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάντνικ, ο οποίος ουσιαστικά κάλυπτε την εξαγωγή των απαγορευμένων προϊόντων στην Κίνα, υπό το πρόσχημα της στήριξης των εξαγωγών.

Δεν χωρεί αμφιβολία ότι το πολιτικό σκάνδαλο της υπόθεσης θα απασχολήσει το νέο Κογκρέσο, που συνέρχεται τον Ιανουάριο. Ορισμένοι προβλέπουν μάλιστα ότι θα αποδειχθεί μεγαλύτερο και από εκείνο με τα αρχεία του Επστιν, ίσως μάλιστα να είναι εκείνο που θα ρίξει τον Τραμπ. Βέβαια, είναι οι ίδιοι που έλεγαν «no fucking way» για το ενδεχόμενο επιστροφής του Χουάνγκ…