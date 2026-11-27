O καθένας τη δουλειά του, το έχουμε ξαναπεί. H κυβέρνηση προβάλλει τα επιτεύγματά της (δεν είναι και πολλά), εκμεταλλεύεται τις έριδες στους κόλπους της αντιπολίτευσης (δεν είναι και λίγες), προσπαθεί εν πάση περιπτώσει να αποδείξει ότι είναι, όχι καλή, πάντως καλύτερη από τους προηγούμενους (δεν είναι και δύσκολο).

Για τα λάθη φταίει πάντα κάποιος άλλος, είτε εγχώριος είτε ξένος. Μερικές φορές, μάλιστα, το μπαλάκι καλύπτει πολύ μικρές αποστάσεις: χθες, για παράδειγμα, την ευθύνη για την γκάφα του Κυριάκου Μητσοτάκη με το GTA 6 ανέλαβε ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Νίκος Ρωμανός.

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Έχουν σκεφτεί ποτέ στο Μαξίμου πόσο ζεστό και ανθρώπινο θα ήταν να έβγαινε κάπου – κάπου ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στα κανάλια και να έλεγε χαμογελώντας «σόρι παιδιά, δική μου η μ…ία»;

Η αντιπολίτευση ζει το δικό της δράμα: τόσα σκάνδαλα, τόση κακοδιαχείριση, τόσος ερασιτεχνισμός, και η διαφορά εκεί, διψήφια. Μπορεί βέβαια να φταίει ο λαός, άνθρωποι είναι οι ψηφοφόροι, φοβούνται, οι περισσότεροι είναι από τη φύση τους συντηρητικοί, δύσκολα επιζητούν τη ρήξη, αν υποθέσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ ή η ΕΛΑΣ εκπροσωπούν τη ρήξη. Είναι σίγουρα όμως ικανοποιητική αυτή η εξήγηση;

Εμείς οι δημοσιογράφοι, επίσης τη δουλειά μας. Με πολύ κόπο, δεν γράφονται μόνες τους οι εφημερίδες, δεν ετοιμάζονται από την ΑΙ οι εκπομπές. Και με πολλά στραβά, προχειρότητα, αμορφωσιά, αναξιοπιστία, συμφιλίωση με τα κλισέ, συγκατοίκηση με επιχειρηματικά συμφέροντα. Είναι βέβαιο, όμως, ότι ο πλέον αρμόδιος να μας κρίνει είναι ο πρόεδρος του ΣΕΒ;

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Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος είναι ικανός άνθρωπος. Έχει ισχυρές απόψεις, και καλά κάνει, η θέση του είναι στρατηγική. Πιστεύει, για παράδειγμα, ότι το ζήτημα της ακρίβειας είναι σύνθετο, και έχει δίκιο, όπως πιστεύει και ότι η κυβέρνηση ασκεί μια επικοινωνιακή διαχείριση της ακρίβειας, και έχει δίκιο.

Πιστεύει επίσης ότι η ενημέρωση είναι μονόπλευρη κι ότι πρέπει να ξεκινήσει να λέει και η δική του πλευρά την άποψή της. Ίσως να είναι έτσι, σε κάθε περίπτωση τίποτα δεν τον εμποδίζει να οργανώσει μια τέτοια εκστρατεία. Είναι σίγουρος, όμως, ότι το ορθότερο πρώτο βήμα μιας τέτοιας εκστρατείας είναι να καλέσει τους διευθύνοντες συμβούλους των μεγάλων καναλιών για να διαμαρτυρηθεί για τα ρεπορτάζ έξω από τα σουπερμάρκετ;

Το πρόβλημα για τον πρόεδρο του ΣΕΒ φαίνεται να μην είναι η ίδια η ακρίβεια, και αυτά που πρέπει να γίνουν για την αντιμετώπισή της, αλλά το ότι οι καταναλωτές δεν έχουν καταλάβει πως για την ακρίβεια φταίνε όλοι – η κυβέρνηση, τα κανάλια, σε έναν βαθμό και οι ίδιοι οι καταναλωτές –, εκτός από τους βιομηχάνους και τους εμπόρους. «Συχνά μας πιάνει το παράπονο», είπε από το βήμα του συνεδρίου του ΙΕΛΚΑ, «γιατί εμείς γνωρίζουμε τι κάνουμε κάθε μέρα για τους καταναλωτές».

Παράπονο, είναι σίγουρα αυτή η λέξη που ήθελε να χρησιμοποιήσει;