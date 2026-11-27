Η παράταξη «Πνεύμα και Ηθική» έχει μεγάλη ιστορία. Εμφανίστηκε το 1954 με Πρόεδρο τον αείμνηστο Βασίλη Αυλωνίτη στην ταινία «Η Ωραία των Αθηνών» του Νίκου Τσιφόρου.

Και έκτοτε είχε λαμπρή σταδιοδρομία. Όσο στην ελληνική πολιτική μειωνόταν το πνεύμα, τόσο αυξανόταν η ηθική.

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Ή καλύτερα η ηθικολογία.

Και κάπως έτσι φτάσαμε εβδομήντα χρόνια αργότερα να τσακωνόμαστε για τον Λιάκο και τον Χατζηγιαννάκη.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συζήτηση περί ηθικής είναι εύκολο σπορ. Ένας ηθικός μουσουλμάνος δικαιούται τέσσερις συζύγους και όσες θεραπαινίδες αντέχει το πορτοφόλι του.

Ένας ηθικός χριστιανός κινδυνεύει να βγάλει τη νύχτα στον καναπέ, αν γλυκοκοιτάξει απλώς την απέναντι.

Έτσι και στην πολιτική. Θεωρείται ηθικά επιλήψιμο να κάνουν δουλειές με το Δημόσιο τα αδέλφια σου. Αλλά ηθικά ανεκτό να κουβεντιάζει το ΠΑΣΟΚ με την Τζάκρη.

Ίσως γι’ αυτό τρέφω πάντοτε μια βαθιά καχυποψία για τους κήρυκες της ηθικής. Έχω την αίσθηση ότι στην καλύτερη περίπτωση δεν έχουν κάτι άλλο να πουν. Κι ότι στη χειρότερη είναι οι μεγαλύτεροι απατεώνες.

Έτσι έφτασα να παρακολουθώ μάλλον με πλήξη τους καβγάδες για τις αδελφές του υφυπουργού ή τις εταιρείες του γραμματέα της ΕΛΑΣ. Δεν έχουμε άραγε κάτι σοβαρότερο να ασχοληθούμε σε αυτή τη χώρα;

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Φαίνεται πως όχι. Για δύο λόγους.

Πρώτον, η ηθική είναι προσωπική υπόθεση κι ο καθένας την ορίζει όπως γουστάρει.

Θυμίζω ότι τη θεωρία για «τη γυναίκα του Καίσαρα» την επινόησε ο ίδιος ο Καίσαρας για… να χωρίσει τη γυναίκα του!

Δεύτερον, η ηθική είναι τόσο απροσδιόριστη περίπτωση που ο καθένας μπορεί να έχει αβασάνιστα κι ανέξοδα τη γνώμη του.

Ένας Πρόεδρος των ΗΠΑ πήγε να χάσει τη θέση του από τις περιπτύξεις μιας μαθητευομένης.

Ένας Πρωθυπουργός της Ελλάδας αποθεώθηκε επειδή νταραβεριζόταν με την αεροσυνοδό του.

Δεν λέω καμία σοφία. Προσπαθώ όμως να εξηγήσω ότι η ηθικολογία είναι το βολικό καταφύγιο μιας χώρας που αρνείται να ασχοληθεί με τα σοβαρά.

Κι ένας Θεός ξέρει πόσο σοβαρότερα μας περιμένουν στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Θα δεχτώ βεβαίως ότι το νόμιμο δεν είναι πάντα και ηθικό.

Αλλά με μία διευκρίνιση.

Ότι το νόμιμο είναι μετρήσιμο, προσδιορίζεται από νόμους και κανόνες. Το ηθικό μπορούμε να το κουβεντιάζουμε με την ψυχή μας.

Θα περιμένω λοιπόν υπομονετικά να τελειώσει με κάποιον τρόπο και όποιο αποτέλεσμα η κουβέντα και το μαλλιοτράβηγμα.

Ακόμη περισσότερο που διατηρώ την υποψία ότι τρεις σκασίλες έχει κατά βάθος η ελληνική κοινωνία για τέτοια ξεκατινιάσματα.