Ο καθηγητής Αγγελος Συρίγος δήλωσε ευθαρσώς πως ο ίδιος θα είχε παραιτηθεί αν βρισκόταν στην αντίστοιχη θέση με τον υφυπουργό Λιάκο, χαρακτηρίζοντας το θέμα προσωπικό

Η πολιτική ευθιξία είναι σαν το λάστιχο. Ανοίγει και «μαζεύει» κατά το δοκούν. Οσο σε παίρνει και όσο θέλεις. Και με βάση πάνω απ’ όλα το «τι με συμφέρει». Αν πρόκειται για θέμα που αφορά άλλο κόμμα, εμφανίζομαι ως ο αρχάγγελος της κάθαρσης, κραδαίνω αγέρωχος και ακαταμάχητος τη ρομφαία, που θα την επιβάλλει την κάθαρση επί δικαίων και αδίκων. Αν είναι δικό μου το «θέμα», θα προσπαθήσω να το μαζέψω, να το λειάνω, να το εξαφανίσω ει δυνατόν.

Ας πούμε, ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α΄, αφού άκουσε πολλούς και διαφόρους να του εισηγούνται «ιδέες» για το τι πρέπει να πράξει με τον υφυπουργό Λιάκο, και τις υπερδραστήριες όσον αφορά τις οικονομικές δραστηριότητες με φιλικούς προς τη ΝουΔού δήμους, αδελφές του, έστειλε το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι ο Λιάκος ο λεβέντης, ο καραμπουζουκλής, «μένει, μέχρι να φύγει», αν φυσικά δεν υπάρξουν, στο μεταξύ, και άλλες αποκαλύψεις σχετικά με το όλο ζήτημα,

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Πράξη σοφή θα αναγνωρίσει κανείς. Διότι με νωπή ακόμη την αποπομπή του «αμάρτησα για το παιδί μου» υφυπουργού Τσαβδαρίδη, και έχοντας στο «παλμαρέ» του πάνω από 20 καρατομήσεις, υπουργών, υφυπουργών και βουλευτών, μία ακόμη, μέσα μάλιστα σε προεκλογική περίοδο που εξελίσσεται, δεν καταπίνεται εύκολα από την κοινωνία. Ασε που της επιβεβαιώνει – της κοινωνίας – ότι η διαφθορά είναι παντού! Πανταχού παρούσα και τα πάντα πληρούσα! Ετσι κλείνει, προσωρινά, επαναλαμβάνω το κεφάλαιο, και πάμε για άλλα…

«Εγώ θα είχα παραιτηθεί»

Πολλοί και διάφοροι αρνήθηκαν να τοποθετηθούν για το θέμα Λιάκου, ώστε να αποφύγουν τον καταναγκασμό να καλύψουν τον υφυπουργό, συνάδελφό τους. Ενας, που δεν έχει κανένα λόγο να μασήσει τα λόγια του, και να βγάλει τον υφυπουργό «λάδι, είναι ο καθηγητής Αγγελος Συρίγος. Ο κύριος Συρίγος που δεν διακατέχεται και από κανένα άγχος να πει τη γνώμη του, δήλωσε ευθαρσώς τα ακόλουθα, τα οποία και μεταφέρω ως έχουν, διότι τα αξιολόγησα ως μια θαρραλέα τοποθέτηση, μέσα σε ένα γενικευμένο κλίμα «δεν ξέρω, δεν απαντώ»:

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«Το θέμα της παραιτήσεως είναι θέμα προσωπικό. Εγώ αν σε μία αντίστοιχη περίπτωση θα είχα παραιτηθεί; Εγώ θα είχα παραιτηθεί. Αλλά το τι κάνει ο καθένας και πώς θεωρεί ότι είναι μπλεγμένος ή δεν είναι μπλεγμένος, είναι θέμα προσωπικό του».

Σοφόν το σαφές, νομίζω…

Νόμιμο και ηθικό

Στον αντίποδα, ο ηγέτης της καρδιάς μας, ο άνθρωπος – ιδέα, ο κατά δήλωσή του «εντιμότερος πρωθυπουργός» που είχε η χώρα, το τοτέμ Τσίπρας. Και που η δική του εντιμότητα έχει τέτοιο και τόσο εύρος, ώστε να μπορεί να χωνέψει άνετα ότι το νούμερο 2 του κόμματος ΙΧ που διαθέτει, ο γραμματέας Χατζηγιαννάκης, είναι συνέταιρος με ένα δήμαρχο και δεν βλέπει κανένα πρόβλημα στο αν ο συνέταιρος δήμαρχος δίνει στον συνέταιρο γραμματέα «δουλίτσες» του δήμου, με δική του υπογραφή. Το θεωρεί και νόμιμο και ηθικό, προφανώς, άρα κανένα πρόβλημα. Τώρα, το τελευταίο που αυτοαποκάλυψε, προφανώς για να το «κάψει» ο γραμματέας Χατζηγιαννάκης, είναι ότι ως δήμαρχος Σκύρου είχε δώσει στον δικηγόρο μπαμπά του με ανάθεση τη διεκπεραίωση μιας αγωγής του δήμου. Εντάξει ρε φίλε, θα αναφέρει κάποιος, ούτε 500 ευρώ δεν ήταν το κόστος της ανάθεσης, πώς κάνεις έτσι;

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Συγγνώμη, κάνω «έτσι» γιατί δεν θα έπρεπε να του δώσει ούτε ένα ευρώ του πατέρα του. Αν ο πατέρας ήθελε να βοηθήσει τον δήμαρχο γιο του, θα έπρεπε να το κάνει αφιλοκερδώς. Οχι με τα χρήματα των δημοτών. Αυτό επιβάλλουν η ηθική και η τιμιότητα. Το άλλο είναι νεποτισμός του κερατά, πρόεδρε Αλέξη, που «τα γνώριζες όλα και πάψε επιτέλους να κλείνεις τα μάτια…

Χωρίς πολιτικούς κανόνες

Και υπάρχει και ένας Νίκος Ανδρουλάκης, που προσπαθεί απεγνωσμένα να βάλει κανόνες σε αυτό το δύσοσμο πολιτικό τοπίο. Χθες (στον Real) δήλωσε χωρίς περιστροφές, και με σαφήνεια που δεν σηκώνει αμφισβητήσεις, το εξής, το οποίο μεταφέρω ως έχει, γιατί δείχνει την ποιότητά του ως πολιτικού:

«Οι αρχές μου και οι αξίες μου δεν είναι α λα καρτ, ούτε ευέλικτες. Για εμένα σήμερα πρέπει να παραιτηθούν και ο κ. Λιάκος και ο κ. Χατζηγιαννάκης. Για να μάθουν κάποιοι να σέβονται τα χρήματα του ελληνικού λαού, ό,τι χρώμα και αν είναι η πολιτική φανέλα που φορούν».

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– Δεν θα παραιτηθούν πρόεδρε, τζάμπα φωνάζεις. Στα κόμματα αυτά, ο παχυδερμισμός είναι ο κανόνας. Οχι η ευθιξία.

Σπόντες μέσω… Ισπανίας

Νωρίς νωρίς χθες το πρωί παρέλαβα στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο «δήλωση Αλέξη Χαρίτση». Οπα, λέω, τον έκανε δεκτό, στο κόμμα, ο ηγέτης τώρα που ταλανίζεται με τους χατζηγιαννάκηδες και τις οικονομικές τους δραστηριότητες – θέλησε να αλλάξει την ατζέντα. Μπαίνω μέσα, εννοώ στη δήλωση Χαρίτση, και όχι. Παρά το γλείψιμο των προηγούμενων ημερών, στον ηγέτη, παραμένει εκτός. Η δήλωσή του, δεν αφορά τα δικά μας, αλλά τις εκλογές της Ισπανίας, την Κυριακή. Οπου ο Μεσσήνιος μας καλεί να στηρίξουμε μία κυρία Αδα Κολάου, πρώην δήμαρχο Βαρκελώνης και νυν πρόεδρο ενός κόμματος που φέρει τον τίτλο Frente Amplio («Ευρύ Μέτωπο»). Οπως μας ενημέρωσε, λοιπόν, ο Χαρίτσης μέσα από την ενίσχυση του συγκεκριμένου κόμματος, περνάει και η επανεκλογή στην κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ. Δεν ξέρω πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι αυτή η εκτίμηση, γιατί εγώ άλλα διαβάζω – θα νικήσουν οι δεξιοί τέλος πάντων.

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Σημασία, ωστόσο, έχει ότι ο Χαρίτσης ρίχνει έμμεσα και κάτι σπόντες, για τα καθ’ ημάς. Γράφει για παράδειγμα: «Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, ο κατακερματισμός και ο σεχταρισμός της Αριστεράς όλο το προηγούμενο διάστημα δεν αφήνουν πολλά περιθώρια».

Καλά που το κατάλαβες, έστω και αργά. Αφού ο άλλος τη διέλυσε την Αριστερά στην Ελλάδα, τι θέλεις κι επιμένεις, να σε πάρει μαζί του;

Ο υπεύθυνος για το Grand λάθος

Τελικά αποκαλύφθηκε ποιος είχε την τραγική ιδέα να εμφανιστεί ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α΄ στα social media ως πλασιέ του βιντεοπαιχνιδιού Grand Theft Auto 6, που προκάλεσε τόσες και τόσες αντιδράσεις, ακόμη και εκτός Ελλάδος. Είναι ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακών μέσων του Μεγάρου Μαξίμου, το παραδέχθηκε αυτοβούλως – και μπράβο του (στο ΟΡΕΝ χθες).

«Εγώ έχω την ευθύνη, ως διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού» δήλωσε αρχικά, όταν τον ρώτησαν σχετικά οι δημοσιογράφοι. Για να προσθέσει, όμως, ότι «θεωρεί ότι ήταν υπερβολική η αντίδραση γιατί το ίδιο trend έχουν χρησιμοποιήσει και άλλοι ηγέτες και οργανώσεις και δεν είδα τέτοια αντίδραση. Αλλά εντάξει, δεν είμαι αντικειμενικός».

Δεν είναι, όμως, και σαφές ποιοι άλλοι ηγέτες έκαναν promo στο GTA 6, και τους επικαλείται ο Ρωμανός. Η ουσία είναι ότι οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν ήταν απολύτως δικαιολογημένες – δεν μπορεί να «διαφημίζει» ο Πρωθυπουργός της χώρας ένα βιντεοπαιχνίδι το οποίο περιέχει ένοπλη βία και ακραία παραβατικότητα, με όπλα, αιματοχυσίες, ληστείες, κλοπές κ.λπ. Είναι λάθος!!!

Και δεν είμαι συντηρητικός.