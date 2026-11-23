Η ποίηση είναι η πιο προβοκατόρικη μορφή της λογοτεχνίας. Μέσα σε λίγα λεπτά, ή και δευτερόλεπτα, έρχεται, σε «κτυπάει» και φεύγει. Αφήνοντάς σου ερωτήματα που εσύ πρέπει να βρεις τις απαντήσεις, ανοίγοντάς σου δρόμους που εσύ πρέπει να περπατήσεις.

Δεν διδάσκει η ποίηση, προβληματίζει ακόμη και μέσα από τα πιο απλά σχήματά της. Σου πετάει λέξεις για να πιαστείς από αυτές και να ανεβείς στις δικές σου κορυφές. Παίζει μαζί τους, με τα νοήματα και τον ήχο τους. Και συνδυάζει τη σοφία ενός γέροντα με την παιγνιώδη διάθεση ενός εφήβου. Γι’ αυτό και εκείνο το «Τι θέλει να πει ο ποιητής;» είναι άκυρο.

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Ο ποιητής θέλει να πει αυτό που είναι έτοιμος να ακούσει, κάθε φορά, ο κάθε ακροατής. Για παράδειγμα, οι στίχοι του Θεόδωρου Π. Ζαφειρίου «Όσο θάρρος μου λείπει, το πήρα σε βάρος, πείρα και λύπη» μπορούν να ερμηνευτούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και ο καθένας να αποτελέσει τον πυρήνα ενός διηγήματος ή μονόπρακτου.

Μπορείς να φανταστείς τις λέξεις με διαφορετική ορθογραφία, να μπερδέψεις τα νοήματα, να φανταστείς μία κωμωδία ή μια τραγωδία. Και όλα αυτά με έντεκα μόνο λέξεις. Ακόμη, η σχέση μας με την ποίηση, έχει μια μορφή ιδιωτικότητας. Εύκολα μπορείς να συζητήσεις σε μια παρέα για ένα μυθιστόρημα ή μια θεατρική παράσταση που σου άρεσε. Πολύ πιο δύσκολα για ένα ποίημα.

Αυτήν την «ιδιωτική» σχέση με την ποίηση, ειδικά ανθρώπων που, λόγω της δουλειάς τους, δεν αφήνουν ρωγμές στο προφίλ τους ώστε να κρυφοκοιτάξουμε τις πιο ευαίσθητες χορδές τους, έσπασε σε μια καινούργια έκδοση από την Οδό Πανός ο Θανάσης Νιάρχος, αυτός ο «ρακοσυλλέκτης πολύτιμων λίθων» των ελληνικών γραμμάτων.

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Με την καθοριστική βοήθεια του Χρήστου Ντούμα, έπεισε 150 πολιτικούς και διακεκριμένους επιστήμονες να του εμπιστευθούν το αγαπημένο τους ποίημα. Και τα συγκέντρωσε σε μια ανθολογία, με εικονογράφηση από 35 ζωγράφους και τίτλο «Αυτό που διαλέγω» η οποία παρουσιάζεται σήμερα, στις επτά το απόγευμα, στο Θέατρο Τέχνης της οδού Φρυνίχου.

Η ποίηση έχει μια ιδιαίτερη θέση στη συλλογική μας συνείδηση, ταιριάζει περισσότερο ακόμη και στις κλιματικές συνθήκες της χώρας, στον καιρό που μας επιτρέπει να περνάμε πολλές ώρες εκτός σπιτιού, στις σύντομες νύχτες που δεν ευνοούν την αφήγηση των μεγάλων «παραμυθιών» του Βορρά.

Και όπως λέει η Μαρία Ευθυμίου (έχει επιλέξει Τάσο Λειβαδίτη και «Περιμένοντας το βράδυ») στον πρόλογο της ανθολογίας: «Ο ποιητικός λόγος ταίριασε σε αυτόν τον ανήσυχο, ευσυγκίνητο, παρορμητικό, ενθουσιώδη, συναισθηματικό ναυτικό λαό, τον τόσο δεμένο με τη γη του την ίδια στιγμή που είναι έτοιμος να ταξιδεύσει προς το άγνωστο, να ξενιτευτεί προς το γνωστό, να νοσταλγήσει, να επιστρέψει, να ξαναμετρηθεί με τον εαυτό του, να επαναπροσδιορίσει κάθε φορά τους ορίζοντές του, τον κόσμο του, τις συντεταγμένες του, τα θέλω του. Και να συγκρουσθεί ξανά και ξανά, με κάθε φορά άλλες αφορμές, με τους δικούς του».

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«Ο Μπεστ υπήρξεν ο καλύτερος»

Οταν πρωτοάνοιξα την ανθολογία, έψαχνα να βρω, σαν παιχνίδι, τι διάλεξε ο ένας και τι ο άλλος. Οι περισσότερες επιλογές ήταν έκπληξη ειδικά μάλιστα όταν τη δημόσια εικόνα αυτών των προσώπων την έχουμε συνδέσει με πιο τεχνοκρατικό λόγο.

Να, για παράδειγμα όταν ο Γιάννης Στουρνάρας διαλέγει την «Ολική θέα» του Γιάννη Δάλλα, σκέφτεσαι μήπως, κάποιες στιγμές, σε αυτήν τη φανταστική θέα βρίσκει διέξοδο όταν κοιτάζει από τα παράθυρα του γραφείου του.

Η μεγαλύτερη όμως έκπληξη ήταν η επιλογή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη (όπως και κάποιοι άλλοι, έφυγε από τη ζωή ενώ ετοιμαζόταν η ανθολογία). Είναι ένα ποίημα του Μάνου Χατζιδάκι για τον Τζορτζ Μπεστ με τίτλο «Ο Μπεστ υπήρξεν ο…» που οι τελευταίοι του στίχοι λένε: «Κι όσο για μένα / Ετσι καθώς θα ‘μαι χωμένος / στην πατρική μου Γη / Οι απόγονοι / Θα έρχονται κάθε Κυριακή / Να με ποτίζουν έρωτα / ψωμάκι και βροχή / Κι όταν θα σουρουπώνει / Θα στέκουν μπρος μου Προσοχή / (Οι απόγονοι) / Γιορτάζοντας το πάθος μου / Για μια φωτογραφία χρωματιστή / Γι’ αυτόν τον Γεώργιο Μπεστ / Τον ποδοσφαιριστή».