Η συνάντηση των αρχηγών των τριών ισχυρότερων κρατών της γης στην Κίνα ονομάστηκε «Νέα Γιάλτα». Μακάρι να ήταν.

Θα ήταν καλύτερα για την Ευρώπη. Στις 18 Μαΐου, η στήλη αυτή, στο άρθρο «Ο Τραμπ αφήνει την Ευρώπη», αποτιμούσε το προηγούμενο ταξίδι του στην Κίνα.

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Συνεπής προς το… όνομά της, το έκρινε ως σημαντικό κι επιτυχές. Συνεπής, καθώς ήταν εντελώς «παράφωνη» προς την κρατούσα ανάλυση που το έκρινε αποτυχημένο για δύο κύριους λόγους: πρώτον, γενικότητα αβροτήτων, μα ανυπαρξία πραγματικών δεσμεύσεων.

Δεύτερον, επειδή, αμέσως μετά, θα ακολουθούσε τον Τραμπ στο Πεκίνο ο ρώσος ομόλογός του, Πούτιν. Αυτά τα κριτήρια – ιδίως το δεύτερο – το κατέταξαν στα μαύρα κατάστιχα, την ίδια δε ώρα που έρχονταν οι πρώτες συγκεκριμενοποιήσεις απόσυρσης Αμερικανών από την Ευρώπη.

Η κυρίαρχη αυτή ανάλυση δεν ήταν απλώς εσφαλμένη, μα πλήρης αντιστροφή της εξόφθαλμης πραγματικότητας λόγω… ευσεβών πόθων.

Αναφερόταν λοιπόν εδώ τότε: «Αυτή η διπλή κίνηση των ΗΠΑ, με θετική φορά προς την Κίνα και, αντίστροφα, με αρνητική φορά από την Ευρώπη, συνιστά ένα είδος οδικού χάρτη για τη διαμόρφωση των διεθνών ισορροπιών τις επόμενες δεκαετίες.

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Και καθιστά σαφές ότι αυτές ουδεμία σχέση θα έχουν με ό,τι συνέβαινε μέχρι σήμερα· και ασφαλώς οικοδομείται ένα νέο καθεστώς συμβίωσης και σε διμερές, αλλά και σε τριμερές επίπεδο. Λίγο μετά την αναχώρηση Τραμπ, η Κίνα υποδέχεται τον… Πούτιν.

Και αυτό δείχνει πάρα πολλά για τη σαφή προσπάθεια των τριών υπερδυνάμεων του πλανήτη να χτίσουν μία νέα εποχή στις μεταξύ τους σχέσεις και, ως εκ τούτου, στην παγκόσμια τάξη πραγμάτων».

Ιδού λοιπόν τώρα: ο κινέζος πρόεδρος ασφαλώς και δεν περιέπαιζε τον αμερικανό ομόλογό του, όπως τόσοι πολλοί τόσο ελαφρά και αυθαίρετα τότε επέμεναν. Αντίθετα, έχτιζε στρατηγική προσέγγισης των τριών μεγάλων δυνάμεων. Και το έπραξε με επιτυχία, όπως μόλις είδε όλος ο πλανήτης: ήταν και οι τρεις εκεί: οι τρεις μόνοι που μετράνε…

Ακόμα όμως κι όταν τα γεγονότα εξελίσσονται σε κοινή θέα και, επιπλέον, πολλά που επιβεβαιώνουν την πορεία τους λέγονται επίσης και ρητά από τους πρωταγωνιστές τους, η δυσπιστία παραμένει κυρίαρχη – πιθανότατα επειδή όσα συμβαίνουν δεν «χωράνε» στην οίηση όσων ενώ επιμένουν να ζουν με αυτήν, έχουν πλέον ξεπεραστεί εντελώς.

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Τώρα, η κρατούσα παρατήρηση, ήταν όπως και τον Μάιο: ότι δεν προέκυψαν απτά αποτελέσματα. Και, κατά συνέπεια, άνθρακες ο θησαυρός. Αυτό είναι, δε, διπλά ενδιαφέρον, ιδίως όταν το ακούς από τους ίδιους ανθρώπους που μιλούν για «Νέα Γιάλτα», καθώς η Γιάλτα, ε, είχε κάποια… αποτελέσματα.

Το περιεχόμενο της Συμφωνίας της Γιάλτας έμεινε επί δύο δεκαετίες ίσως το πιο καλά φυλαγμένο μυστικό στον κόσμο. Οταν ξαφνικά το δημοσιοποίησαν οι Βρετανοί εν αγνοία των Αμερικανών για λόγους που ακόμα και σήμερα έχουν πολλές σκιές, αυτό οδήγησε στη χειρότερη κρίση της σύγχρονης Ιστορίας τους.

Σήμερα, για κάποιον περίεργο λόγο, άπαντες θεωρούν δεδομένο ότι από αυτή τη συνάντηση θα υπάρξει αναλυτικό… δελτίο Τύπου που θα αναφέρει τι συνέβη και τι όχι. Δηλαδή, ευγενικά, βρίσκονται εκτός πάσης πραγματικότητος.

Επιπλέον, καθώς η γελοία σύγκριση συνεχίζεται, ένα ακόμα: στη Γιάλτα μετείχαν ουσιαστικά δύο, πλέον, μεγάλες δυνάμεις, εκ των οποίων η μία – και ισχυρότερη – ήθελε πάση θυσία να διασώσει την Ευρώπη από την άλλη. Αυτό ήταν τότε όλο το ζήτημα – που έβαζε φωτιές…

Τώρα, ήταν τρεις. Και για τις τρεις η Ευρώπη είναι πια «πρωτο-δεύτερο» ζήτημα για τέτοια διάσκεψη. Και ασφαλώς πολύ μικρό, ώστε να καταστεί αντικείμενο διαφωνίας…