Οι Έλληνες πολιτικοί σκέπτονται ποιητικά. Χάρη στην ιδέα του Θανάση Νιάρχου να δημιουργήσει μία ανθολογία ελληνικής ποίησης σταχυολογώντας τις επιλογές από εκατόν εξήντα πέντε έλληνες πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, καλλιτέχνες, στοχαστές, αθλητές και δημόσιους παράγοντες.

Ο τόμος με τίτλο «Αυτό που διαλέγω» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οδού Πανός σε επιμέλεια Θανάση Νιάρχου και Χρήστου Ντούμα και αποτελεί το μακρόχρονο εγχείρημά τους ζητώντας από τους συμμετέχοντες να συνεισφέρουν από ένα ποίημα που τους συγκινεί, ενώ έργα τριάντα πέντε ζωγράφων εικονογραφούν τις επιλογές τους.

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Η πολιτική και η ποίηση μοιάζουν να ανήκουν σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Η πρώτη κινείται στη σφαίρα των άμεσων αποφάσεων, των συγκρούσεων και των συμβιβασμών. Ενώ η ποίηση επιδιώκει τις υπερβάσεις, επιδαψιλεύει συναισθήματα, συνομιλεί με υπαρξιακές αναζητήσεις.

Ωστόσο, η ποίηση υπήρξε διαχρονικά ένα μέσο πολιτικής έκφρασης, αμφισβήτησης και κοινωνικής διεκδίκησης, ενώ δεν έλειψαν οι πολιτικοί που αναζήτησαν στους στίχους έμπνευση ή παρηγοριά. Ποια ποιήματα συγκινούν τους Νίκο Ανδρουλάκη, Ευάγγελο Βενιζέλο, Ντόρα Μπακογιάννη, Κώστα Καραμανλή, Αλέξη Τσίπρα;

Οταν ένας πολιτικός επιλέγει ένα ποίημα μπορεί να μας αποκαλύψει κάτι από την προσωπικότητα, τις ευαισθησίες, τα βιώματα ή τις ιδεολογικές αναφορές του. Πέρα από τις δημόσιες τοποθετήσεις και την πολιτική αντιπαράθεση, οι στίχοι που τον ελκύουν ενδέχεται να αποκαλύψουν μια πτυχή που η ιδιότητά του δεν την κάνει ορατή.

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Η παρουσίαση

Η ανθολογία «Αυτό που διαλέγω» παρουσιάζεται σε ειδική εκδήλωση απόψε στις 19.00 στο θέατρο Τέχνης στη Φρυνίχου 14 στην Πλάκα. Θα συμμετέχουν με ομιλίες τους οι Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Ανδρουλάκης, Μαρία Δ. Ευθυμίου, Στρατής Παττακός, Γιώργος Χουλιαράκης. Συντονίζει η Πέπη Ραγκούση ενώ ποιήματα απαγγέλλουν οι Άννα Γεραλή, Ελση Δημουλά, Εριέττη Εγγονοπούλου.

Επέλεξε ο Νίκος Ανδρουλάκης: Νίκος Γκάτσος – Το δίχτυ

Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτι έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί γιατί μπροστά σου πάντα απλώνεται ένα δίχτυ.

Αν κάποτε στα βρόχια του πιαστείς κανείς δε θα μπορέσει να σε βγάλει μονάχος βρες την άκρη της κλωστής κι αν είσαι τυχερός ξεκίνα πάλι.

Αυτό το δίχτυ έχει ονόματα βαριά που είναι γραμμένα σ’ επτασφράγιστο κιτάπι άλλοι το λεν του κάτω κόσμου πονηριά κι άλλοι το λεν της πρώτης άνοιξης αγάπη.

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Αν κάποτε στα βρόχια του πιαστείς κανείς δε θα μπορέσει να σε βγάλει μονάχος βρες την άκρη της κλωστής κι αν είσαι τυχερός ξεκίνα πάλι μονάχος βρες την άκρη της κλωστής κι αν είσαι τυχερός ξεκίνα πάλι.

Επέλεξε ο Ευάγγελος Βενιζέλος : Νίκος Γαβριήλ Πετζίκης – Σκόρπια φύλλα

Σκόρπια φύλλα του φθινόπωρου οι αγρότες για τη σπορά περιμέναν βροχή ο άνεμος κλωθογύριζε ανοίγοντας τα επουράνια

«ποια οδό ακολουθούν τα κίτρινα φύλλα που πέφτουν;»

αντίθετο δρόμο παίρνοντας ο απόστολος των εθνών

από Νεαπόλεως της νυν Καβάλας

Προς Θεσσαλονικείς Α΄ Επιστολής το ανάγνωσμα

Ου θέλω υμάς αγνοείν περί των κεκοιμημένων

ίνα μη λυπήσθε καθώς και οι λοιποί

ψηλό σαν τηλόπτης φάρος το καμπαναριό

καμπύλ’ ανοίγματα προς όλα τα σημεία του ορίζοντα

ότι είναι και δεν είναι σειρά συμπτώσεων στο περιβόλι τάφοι με σταυρούς

κατάντικρυ η φωτιά κατάτρωγε το καράβι πέθανε η πολυαγαπημένη μάνα του

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έξ’ απ’ την ξύλινη θύρα καθόταν και περίμενε το κορίτσι

όπως κάθονται απάνω στ’ άνθη οι πεταλούδες μια ωραία πεταλούδα κι έν’ άδειο γραμματοκιβώτιο ενώ οι πόρτες ήταν κλειστές

νύχτα ερχόταν και τον έβρισκε στον μυχό του κόλπου όπου εκβάλλει η ενδοχώρα

στο αναπεπταμένο πέλαγος που κατάπιε τον πατέρα

όταν δε μπόρεσε να καταλάβει τις κινήσεις του γιου του

ότι το πένθος σημαίνει νίκη και τρανή χαρά

έρχεται να φορτώσει σιτάρι στην αποβάθρα και σχολιάζουν το θέαμα οι γνωστικοί ερμηνευτές του ζωντανού ονείρου δακτυλοδεικτούν

πίσω ταφόπετρες με μάτια το χωριό

με αναστήματα υψηλά πλούσια βλάστηση το σκιάζει

ανάμεσα στις υπερκείμενες στέγες των φυλλωμάτων και στους υπόροφους θάμνους ανέρπει μνήμη αφοσίωσις και πίστη θερμή ο κισσός

όπως ακριβώς ήσουν και ήταν κάτω από την επιφάνεια

κάνοντας βουτιά όπου τα πλοία του Μαρδονίου εναυάγησαν αλλά ξέρουμε ασφαλώς πως ο θησαυρός διεσώθη στις θαλασσοσπηλιές

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όπου οι φώκιες μοιρολογούν στου αγιώνυμου Ορους τους βράχους τους κρυσταλλώδεις αρωγή

σε όποιον τεκταίνεται μεγάλα και πολλά τον ήλιο που βυθά στη λεκάνη της μάνας του και θρηνούν όσοι τον πίστεψαν

γιατί σβήνει άλλη δυνατότητα προσφέροντας εκ των υγρών εγκάτων

να μας πας στην ξενιτειά να μας πας στα πέρα μέρη

φύσα θάλασσα πλατιά φύσ’ αγέρι, φύσ’ αγέρι.

Επέλεξε η Ντόρα Μπακογιάννη: Κ.Π. Καβάφης – Όσο μπορείς

Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου, μες στες πολλές κινήσεις κι ομιλίες.

Μην την εξευτελίζεις πηγαίνοντάς την, γυρίζοντας συχνά κι εκθέτοντάς την στων σχέσεων και των συναναστροφών την καθημερινήν ανοησία, ώσπου να γίνει σα μια ξένη φορτική.

Επέλεξε ο Κώστας Καραμανλής : Κ.Π. Καβάφης – Θερμοπύλες

Τιμή σ’ εκείνους όπου στην ζωή των όρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες.

Ποτέ από το χρέος μη κινούντες· δίκαιοι κι ίσιοι σ’ όλες των τες πράξεις, αλλά με λύπη κιόλας κι ευσπλαχνία·

γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι, κι όταν είναι πτωχοί, πάλ’ εις μικρόν γενναίοι, πάλι συντρέχοντες όσο μπορούνε·

πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες, πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους.

Και περισσότερη τιμή τούς πρέπει όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν) πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος, κι οι Μήδοι επιτέλους θα διαβούνε.

Επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας: Τάσος Λειβαδίτης – Φυσάει

Τα μεγάλα ρολόγια των πολιτειών τρίζουν καθώς σπρώχνουν τον χρόνο οι χτίστες κατεβαίνουν απ’ τις σκαλωσιές και προχωράνε αυτοί που στρώνουνε τις δημοσιές βάζουν τις αξίνες στους ώμους και προχωράνε.

ειρήνη

ειρήνη

Οι τοίχοι, τα σπίτια, οι πλατείες, οι σταθμοί κοιτάζουν έκπληχτα αυτό το σκοτεινό πλήθος που κάνει τον κόσμο να τρέμει

και να ξαναγεννιέται

έρχονται απ’ τα ορυχεία, απ’ τα χαντάκια, απ’ τους υπονόμους

έρχονται απ’ τα βάθη του χρόνου καβάλα στους οδοστρωτήρες ακούστε αγκομαχάνε οι ρόδες τους σαν την ανάσα της ιστορίας

Οι χωριάτες αρπάζουν τα δικράνια τους και προχωράνε

ο άνεμος βουίζει μες στα στάχια βελάζουν τα μοσκάρια στις αυλές

ξύλα κι αξίνες ανεμίζουν στον αέρα

οι δρόμοι, αυτά τα πελώρια λαρύγγια του κόσμου,

σφυροκοπάνε από κραυγές

ερχόμαστε

παραμερίστε

κατεβαίνουμε σαν μια χιονοστιβάδα που όσο κατηφορίζει μεγαλώνει.

Μια απέραντη θέρμη από χιλιάδες χνώτα

τα κεριά λειώνουν μονομιάς στο βάθος των εκκλησιών

τραντάζεται ο θόλος τ’ ουρανού απ’ τα μεγάλα καρδιοχτύπια

ερχόμαστε από πολύ μακριά

πηγαίνουμε πολύ μακριά

βαδίσαμε μες στη λάσπη και το αίμα

βαδίσαμε πάνω στα κόκκαλα των παιδιών μας

βαδίσαμε χιλιάδες χρόνια για νάρθουμε

φάτσες σημαδεμένες απ’ τα οξέα και τις μπαλνταδιές του μέλλοντος

χέρια που παίζουνε σαν παιχνιδάκια τις βαριές και την τύχη του κόσμου

ειρήνη

Σφυρίζουν τα τρένα

μια μεγάλη βοή απ’ όλα τα σημεία του ορίζοντα

χιλιάδες χέρια αδράχνουν και χτυπάνε τις καμπάνες

οι κουλοχέρηδες αρπάζουν με τα δόντια τους και τραβάνε τα σκοινιά

οι γυναίκες αρπάζουν τα μωρά τους και τα σηκώνουν ψηλά σαν λάβαρα

Ο άνεμος φυσάει τα μαλλιά τους

ο άνεμος φυσάει και ξεδιπλώνει σαν σημαίες τα μαλλιά τους

θέλουμε να σπείρουμε θέλουμε να υφάνουμε

θέλουμε να γεννήσουμε

ειρήνη

ειρήνη

Ο άνεμος σκίζει τα σύννεφα και πάνω σ’ αυτά τα κουρελιασμένα πλήθη

πέφτει ξαφνικά ένας καταρράχτης φως

είμαστε εμείς που ζυμώνουμε και δεν έχουμε ψωμί εμείς που βγάζουμε το κάρβουνο και κρυώνουμε είμαστε εμείς που δεν έχουμε τίποτα κι ερχόμαστε να πάρουμε τον κόσμο ειρήνη

ειρήνη

είμαστε οι προλετάριοι