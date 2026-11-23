Το βίντεο του κοριτσιού που, στη διαφημιστική καμπάνια του Αντώνη Σαμαρά, εκφράζει μια φτιαχτή αγωνία για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πτυχιούχοι όταν βγαίνουν στην αγορά εργασίας.

Δεν ξέρω σε ποιον πλανήτη συνάντησε τον επίδοξο πολιτικό αρχηγό, αλλά είναι προφανές ότι όταν οι νέοι στέλνουν βιογραφικά ζητώντας δουλειά δεν πηγαίνουν σε ένα ιδανικό Δημόσιο.

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Ο κόσμος είναι ανταγωνιστικός, πολύ πιο ανταγωνιστικός από ποτέ, κι αυτό το ξέρουν καλά όσοι προετοιμάζονται να τον αντιμετωπίσουν. Όσοι δεν το κάνουν, ελπίζουν σε γνωριμίες, σε «κονέ» ή στην καλή τους τύχη.

Αλλά το κορίτσι του βίντεο, ανάμεσα σε άλλα που επιβεβαιώνουν την πλαστή εικόνα που έχει για τον κόσμο (ή, πιθανόν, την πλαστή εικόνα που έχουν οι διαφημιστές για τον κόσμο, κάτι το οποίο είναι χειρότερο), επιχειρεί κάτι που είναι αμέθοδο και αυθαίρετο: επιχειρεί να ταξινομήσει τη γενιά της, αυτή τη γενιά που την προσδιορίζει ως γενιά της αβεβαιότητας.

Αντιδιαστέλλοντάς τη, μάλιστα, με τη «γενιά του Πολυτεχνείου», για την οποία πολύ συζητήσαμε τελευταία, αποκαλεί τη γενιά της «γενιά των Τεμπών». Θέλοντας, προφανώς, να προσδώσει εκτός από την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια, έτσι όπως περιγράφτηκε στην υπερβολή της από το λεγόμενο «κίνημα των Τεμπών», μέσω του οποίου έκανε προσπάθεια να μπει στα πολιτικά πράγματα η Μαρία Καρυστιανού.

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Τι είναι όμως η γενιά του Πολυτεχνείου; Είναι η γενιά που έζησε τη δικτατορία, κατανόησε τα ανελεύθερα χαρακτηριστικά της και, στη συνέχεια, έχτισε τη ζωή της σε ένα νέο περιβάλλον, ελεύθερο και δημοκρατικό. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που την ενοποιούν. Από κει και πέρα, προφανώς, τα άτομα διαφοροποιούνται, ανάλογα με την κοινωνική τους τάξη, τις ευκαιρίες που είχαν, τις σπουδές και τις δουλειές τους, την τύχη τους κ.λπ.

Αλλά τα Τέμπη, όσο κι αν διάφοροι προσπάθησαν να τα χρησιμοποιήσουν ως αντιπολιτευτικό ορόσημο εκμεταλλευόμενοι το σοκ από το τρομερό σιδηροδρομικό δυστύχημα που έγινε εκεί το 2022, δεν συνιστούν τόσο ευρείας έκτασης γεγονός ώστε να προσδιορίζει ολόκληρη γενιά.

Όσο κι αν η οδύνη της απώλειας είναι μεγάλη, όσο κι αν τα Τέμπη ζητούν καλύτερες υπηρεσίες και περισσότερη υπευθυνότητα (όπως άλλωστε και το άλλο τραγικό δυστύχημα των τελευταίων χρόνων, το Μάτι), η σημερινή Ελλάδα δεν προσδιορίζεται από τα συμβάντα αυτά.

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Μαθημένοι στην εσωστρέφεια, δεν βλέπουμε ότι η πορεία και το μέλλον της χώρας έχουν συνυφανθεί με την πορεία και το μέλλον του δυτικού κόσμου, με το μέλλον και την πορεία της Ευρώπης και, ευλόγως, με την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία.

Οσοι προσπαθούν να ορίσουν τη συγκυρία με ορόσημα εσωτερικής κατανάλωσης απλώς κοροϊδεύουν όχι τον κόσμο αλλά και τους εαυτούς τους. Η αποκομμένη από τις διεθνείς εξελίξεις Ελλάδα δεν μπορεί να έχει μέλλον. Κι αν δεν έχει μέλλον η Ελλάδα, δεν έχουν μέλλον στην Ελλάδα και οι νέοι της.

Αυτό που γίνεται προσπάθεια να οριοθετηθεί ως γενιά των Τεμπών δεν υπάρχει. Υπάρχουν νέοι, διαφορετικοί μεταξύ τους, με ικανότητες, όνειρα και φιλοδοξίες – κι είναι ανάγκη η πολιτική να τους ανοίξει δρόμους προς την αυτοπραγμάτωση. Νέοι διατεθειμένοι να εργαστούν σκληρά, για τη δική τους πρόοδο και για την πρόοδο της χώρας τους. Νέοι που δεν στριμώχνονται σε μίζερα σχήματα μικροπολιτικής αλλά επιθυμούν να κατακτήσουν τον κόσμο.

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Με αυτούς είμαστε. Και γι’ αυτούς οφείλουμε να προετοιμάζουμε τη χώρα.

Το φύλο των σκηνοθετών

Διαμαρτύρεται η Ένωση Σκηνοθετών Δημιουργών επειδή οι σειρές της τηλεόρασης σκηνοθετούνται, κατά κανόνα, από άνδρες. Θέλουν ποσοστώσεις, ενοχλούνται επειδή από 38 άτομα που κάνουν σκηνοθετική δουλειά δύο μόνο είναι γυναίκες. Κανάλια και παραγωγοί καταγγέλλονται για την επιλογή αυτή, για κάτι που δεν συμβαίνει στον (κρατικό) κινηματογράφο (εκείνον δηλαδή που χρηματοδοτεί το κράτος υπό τον έλεγχο του συνδικαλισμού).

Προσωπικά δεν βλέπω σειρές, δεν τις αντέχω. Κατανοώ όμως ότι η ιδιωτική τηλεόραση προσπαθεί να βγάλει και να μη χάσει χρήματα, οπότε επιλέγει τα πάντα: την αισθητική και τους επαγγελματίες που θα την παραγάγουν.

Τα επαγγέλματα, και ιδίως τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα, στηρίζονται στην αξία των καλλιτεχνών, που την αποτιμά η αγορά, όχι σε τεχνητές διακρίσεις.

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Η αγορά δεν υπολογίζει ποσοστώσεις, απλώς θέλει να γίνεται η δουλειά της. Οι συνδικαλιστές νομίζουν ότι όλα μπορούν να τα καθορίζουν οι κομματικές ντιρεκτίβες. Παλιότερα, ο κινηματογραφικός συνδικαλισμός διεκδικούσε (όπως το διατύπωσε ο μακαρίτης Γιώργος Μπράμος) τη συνδικαλιστική εκδοχή της καλλιτεχνικής ελευθερίας, υπαγορεύοντας πόσοι θα δουλέψουν σε μια ταινία για να μπορεί να έχει δικαίωμα προβολής.

Εξακολουθούν να διεκδικούν τη συνδικαλιστική εκδοχή της αισθητικής, απαιτώντας ποσοστώσεις. Στο μεταξύ, δεν μπορούν να σκεφτούν ότι σύντομα και οι άνδρες φασόν σκηνοθέτες θα αντικατασταθούν από μηχανές – που όπως οι άγγελοι, κι αυτές δεν έχουν φύλο.