Με οδηγό τον Κοϊτά, η ΑΕΚ πέρασε από τη Νίκαια (1-0 την Καλαμάτα), αλλά έχασε τον Αριάγκα για δύο μήνες και τον Νίκολιτς για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Νίκη και ιδανικά με πειστική εμφάνιση ήθελε η ΑΕΚ στη Νίκαια με αντίπαλο την Καλαμάτα και τα πέτυχε και τα δύο. Μπορεί να μην έπιασε τα επίπεδα απόδοσης που φτάνει σε αντίστοιχα ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια, ωστόσο η Ενωση κυριάρχησε κόντρα στην ομάδα της Μεσσηνίας και πήρε τη νίκη με 1-0 για την 11η αγωνιστική της Super League, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Ο άσος από τη Μαυριτανία ήταν ο σκόρερ των Κιτρινόμαυρων, αλλά και ο ποδοσφαιριστής που δημιούργησε τους περισσότερους κινδύνους για την εστία του Γκέλιου, σε ένα παιχνίδι που το σκορ θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο για τους φιλοξενούμενους.

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Πέρα από τους τρεις βαθμούς, το μεγαλύτερο κέρδος για την ΑΕΚ είναι το γεγονός πως αυτή τη φορά απενεργοποίησε τον αντίπαλό της και μάλιστα μία ομάδα που διακρίνεται για τις επιθετικές της αρετές. Η Ενωση δεν δέχθηκε σοβαρή ευκαιρία σε όλο το παιχνίδι, με τον Στρακόσα, που επέστρεψε κάτω από τα δοκάρια έπειτα από 2,5 μήνες, να έχει ένα ήσυχο βράδυ. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση είχε και δόση τύχης, καθώς ο Κοϊτά που σούταρε από τα δεξιά είδε την μπάλα να κοντράρει και να ξεγελά τον Γκέλιο για το 0-1 στο 55΄, ωστόσο η τύχη τού είχε γυρίσει την πλάτη στο 35΄ όταν έκανε εκπληκτική ενέργεια και σουτ το οποίο κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Ο Αφρικανός ήταν και πάλι ασταμάτητος παίζοντας στα δεξιά και θα λείψει πολύ στα δύο επόμενα παιχνίδια του Champions League με Κόμο και Γαλατασαράι λόγω της αποβολής του μετά το τέλος του ματς με τη Ρεάλ. Πριν από το δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Βάργκα για να ανοίξει το σκορ, ενώ στο δεύτερο μέρος οι Μάνταλος, Κοϊτά, Βάργκα και Κουτέσα έχασαν επίσης σπουδαίες ευκαιρίες για να διευρύνουν το σκορ. Πλέον η ΑΕΚ στρέφει την προσοχή της στο αυριανό παιχνίδι με την Κόμο (24/11, 22.00), όπου θα έχει τον Μαρίν, που ήταν τιμωρημένος με την Καλαμάτα, ενώ θα έχει φρέσκο τον Μάγερ ο οποίος μπήκε αλλαγή στη Νίκαια. Ο Κροάτης, όπως και ο Κουτέσα, που επίσης ήρθε από τον πάγκο, φαντάζουν φαβορί για να ξεκινήσουν στα άκρα της επίθεσης.

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Σοκ με Αριάγκα

Ολα θα ήταν ιδανικά στη Νεάπολη αν δεν είχε προκύψει ο σοβαρός τραυματισμός του Αριάγκα. Μετά μία μονομαχία στο κέντρο του γηπέδου, ο χαφ από την Ονδούρα έπεσε άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο και οι εξετάσεις έδειξαν πως έχει υποστεί κάταγμα στην κλείδα. Κάτι που σημαίνει πως θα μείνει εκτός δράσης για δύο μήνες. Είναι ο ίδιος τραυματισμός που υπέστη και ο Καλοσκάμης στην περυσινή προετοιμασία της ΑΕΚ, με τον έλληνα παίκτη τότε να επιστρέφει νωρίτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις. Αυτός ο τραυματισμός έρχεται σε πολύ άσχημη στιγμή για τον Αριάγκα, ο οποίος στη διακοπή έμεινε στην Αθήνα και δεν πήγε στην Εθνική του ώστε να δουλέψει στα Σπάτα και να ενσωματωθεί καλύτερα στην ομάδα.

Γι’ αυτό και ο Νίκολιτς τον είχε βασικό στη Νίκαια, κάτι που πιθανότατα θα έκανε και στο Κόμο. Γενικότερα από εδώ και πέρα ο Αριάγκα θα είχε σημαντικό ρόλο στα πλάνα του σέρβου τεχνικού, ωστόσο όλα αλλάζουν μετά τον τραυματισμό του.

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Ο Αριάγκα χάνει δεδομένα τα οκτώ ματς μέχρι το τέλος του έτους που είναι τα εξής: Κόμο (εκτός), ΠΑΟΚ (εντός), Αστέρας Aktor (εντός), Ολυμπιακός (εκτός), Γαλατασαράι (εκτός), Βόλος (εντός), Ατρόμητος (εκτός), Αρης (εκτός). Πιθανότατα θα χάσει και τα τρία πρώτα του νέου έτους με Ατρόμητο, Καλαμάτα και Ρόμα, όλα εντός έδρας. Πάντα στην περίπτωση που θα λείψει ακριβώς δύο μήνες. Αξίζει να σημειωθεί πως ο τραυματισμός του Αριάγκα είναι ο τρίτος σοβαρός για την ΑΕΚ φέτος. Ο πρώτος ήταν το ράγισμα στον καρπό του Στρακόσα και ο δεύτερος το κάταγμα κόπωσης στην κνήμη του Ζούμπκοφ. Κανείς από τους τρεις μυϊκός. Αντίθετα, μυϊκό τραυματισμό (θλάση) είχε ο Βάργκα που έμεινε εκτός λιγότερο από έναν μήνα.

Χάνει τον Νίκολιτς

Πέρα από τον Αριάγκα η ΑΕΚ χάνει και τον Νίκολιτς για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ο σέρβος τεχνικός αποβλήθηκε στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης και δεν θα είναι στον πάγκο.

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Ολα άρχισαν όταν αποφάσισε να κάνει αλλαγή τον Γιόβιτς, με τον διαιτητή Ματσούκα να κρίνει ότι ο σέρβος φορ άργησε να βγει από το γήπεδο. Ετσι δεν άφησε τον Γκατσίνοβιτς να μπει στη θέση του, μέχρι να περάσει ένα λεπτό και να βγει η μπάλα άουτ. Οταν έφτασε κάποια στιγμή η μπάλα στον Στρακόσα, εκείνος δεν την έβγαλε έξω για να γίνει η αλλαγή και αυτό εξόργισε τον Νίκολιτς που φώναζε έξαλλος προς τον ποδοσφαιριστή του. Τότε ο τέταρτος διαιτητής Ντάουλας κάλεσε τον Ματσούκα να δείξει κόκκινη στον Νίκολιτς, με την εξήγηση ότι ο προπονητής της ΑΕΚ πέρασε τη γραμμή και δεν ήταν η πρώτη φορά. Κάτι βέβαια που βάσει της IFAB προβλέπει αρχικά σύσταση, μετά κίτρινη και στη συνέχεια κόκκινη αν το πράγμα ξεφύγει. Εδώ πήγαμε απευθείας στην κόκκινη και χωρίς η διαμαρτυρία να είναι προς τους διαιτητές αλλά προς τον παίκτη του.

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«Υπάρχουν φορές που το αξίζω, τώρα όμως δεν αντάλλαξα λέξη με τους διαιτητές. Στη συγκεκριμένη φάση μετά σύσταση του τετάρτου σύμφωνα με τον οποίο διαμαρτυρόμουν, αποβλήθηκα, ενώ εγώ φώναζα στον Στρακόσα να πετάξει την μπάλα έξω», είπε σχετικά ο Νίκολιτς, που για το παιχνίδι ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «είμαι πολύ χαρούμενος γιατί οι παίκτες ήταν συγκεντρωμένοι σε όλο το παιχνίδι, είχαν επαγγελματισμό, δεν είχαν κενά διαστήματα, δεν έκαναν λάθη». Από πλευράς του ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας υποστήριξε ότι «κοιτάξαμε στα μάτια την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, διεκδικήσαμε το παιχνίδι μέχρι το τελευταίο λεπτό και νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι χάθηκε στις λεπτομέρειες και στα πολλά φάουλ που δεν μας άφησαν να παίξουμε το παιχνίδι».

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Ντιαρά, Πινιέιρο, Καρεάσο (65′ Κουρμινόφσκι), Χάμζα, Σίγκουρντσον (68΄ Μορέιρα), Μπόλιβαρ (84΄ Μπονέτο).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Αριάγκα (63΄ Μάγερ), Βιτάλις, Μάνταλος (77΄ Κουτέσα), Κοϊτά, Γιόβιτς (86΄ Γκατσίνοβιτς), Βάργκα.