Έως 15 δισ. ευρώ θα μπορούσε να αποφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αξιοποίηση των συχνοτήτων 6G, σύμφωνα με την ελληνική πρόταση για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Ενωσης Ραδιοφάσματος που έχει καταθέσει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η πρόταση πέρασε πλέον στο τραπέζι των ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων, καθώς βασικές προβλέψεις της περιλαμβάνονται στο αναθεωρημένο διαπραγματευτικό πλαίσιο για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034, που παρουσίασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

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Το σχέδιο προβλέπει τον πανευρωπαϊκό συντονισμό των δημοπρασιών συχνοτήτων 6G, με στόχο τη δημιουργία πρόσθετων εσόδων για τον κοινοτικό προϋπολογισμό και τη χρηματοδότηση στρατηγικών επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και ψηφιακές υποδομές. Οι νέοι πόροι θα μπορούσαν παράλληλα να περιορίσουν τις εθνικές συνεισφορές των κρατών-μελών.

Η πρόταση βασίζεται στο ελληνικό μοντέλο αξιοποίησης των συχνοτήτων 5G, όταν το 25% των εσόδων κατευθύνθηκε στο επενδυτικό Ταμείο Φαιστός. Η ένταξή της στο διαπραγματευτικό πλαίσιο δεν προδικάζει την τελική συμφωνία.

Κρίσιμοι σταθμοί είναι η ειδική σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 26-27 Νοεμβρίου και η σύνοδος κορυφής στις 17-18 Δεκεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Τεχνητή νοημοσύνη και εργασία

«Φρένο» στην ανεξέλεγκτη χρήση αλγορίθμων και τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας επιχειρεί να βάλει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που κατατέθηκε στη Βουλή.

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Οι νέες διατάξεις προβλέπουν μεγαλύτερη διαφάνεια στην αλγοριθμική διαχείριση της εργασίας και ανθρώπινη εποπτεία στη λήψη σημαντικών αποφάσεων που επηρεάζουν τους εργαζομένους. Παράλληλα, επιχειρείται να μπει τάξη στο καθεστώς απασχόλησης όσων παρέχουν υπηρεσίες μέσω ψηφιακών πλατφορμών, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και διευκόλυνση της πρόσβασης στη Δικαιοσύνη για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.

Ξεκινούν οι πληρωμές

Περισσότερες 500.000 είναι οι οριστικοποιημένες αιτήσεις αγροτών στην ψηφιακή πλατφόρμα myAGRO, ενώ από τις 30 Νοεμβρίου ξεκινάει νέος κύκλος πληρωμών, που θα συνεχιστεί χωρίς διακοπή έως τον Ιούνιο.

Με βάση τα στοιχεία, από το σύνολο των 555.000 σχεδόν παραγωγών, που ξεκίνησαν τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων, το 90% οριστικοποίησε ήδη την αίτησή του. Οι υπόλοιπες προσωρινές αιτήσεις μπορούν να συμπληρωθούν και να οριστικοποιηθούν έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, ώστε να περιληφθούν στην εκκαθαριστική πληρωμή του Δεκεμβρίου 2026.

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Η πλατφόρμα myAGRO, μέσω της οποίας καταβάλλονται οι αγροτικές ενισχύσεις στους έλληνες παραγωγούς, βρίσκεται πλέον στα χέρια της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το Δημόσιο ελέγχει πλέον απευθείας το σύστημα, τα δεδομένα και τη διαδικασία, από την υποβολή της αίτησης έως την πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου. Επίσης, για πρώτη φορά, σειρά διασταυρώσεων γίνεται πλέον κατά την υποβολή της αίτησης, και όχι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής.

Νέος επενδυτής στον Ιππόδρομο

Σε τροχιά αξιοποίησης μπαίνει το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου, μία από τις εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Προτιμητέος επενδυτής στον διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό που διενήργησε το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο ανακηρύχθηκε η εταιρεία Aplekton Holdings Co. Ltd. Η συμφωνία αφορά την παραχώρηση δικαιώματος επιφανείας για 99 χρόνια σε μια έκταση που ξεπερνά το 1 εκατ. τετραγωνικά μέτρα.

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Το ακίνητο περιλαμβάνει στάβλους, αρένες ιππασίας, διοικητικές εγκαταστάσεις και κτηνιατρική κλινική, ενώ βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μυρρινούντας, δίπλα στον Ιππόδρομο.

Με την ανάδειξη του προτιμητέου επενδυτή ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίηση μιας ακόμη ολυμπιακής εγκατάστασης, με το επόμενο βήμα να αφορά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Πρωθυπουργικά εύσημα

Στην πρωτοβουλία της Eurobank για αύξηση του ποσοστού της αξίας που επιστρέφει στον καταναλωτή για τις αγορές πετρελαίου θέρμανσης από τα πρατήρια ΕΚΟ αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρωτοβουλία της Eurobank είναι σε ισχύ από τις 16 Νοεμβρίου και θα συνεχιστεί έως τις 15 Ιανουαρίου, δίνοντας κίνητρο στους καταναλωτές να γεμίσουν τους καυστήρες τους με… λιγότερο φόβο.

Αύξηση στα κυβερνο-ασφαλιστήρια

Τα επιχειρηματικά ασφαλιστήρια Cyber στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά σχεδόν 36% το 2025 και έφτασαν τα 2.758 στον αριθμό, όπως ανέφερε στο πλαίσιο εκδήλωσης της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ) η γενική διευθύντρια της ένωσης Ελίνα Παπασπυροπούλου.

Η ίδια τόνισε ότι η αξία της ασφάλισης Cyber δεν περιορίζεται στην αποζημίωση, αλλά επεκτείνεται στην προετοιμασία, τη διαχείριση των περιστατικών και την ταχύτερη αποκατάσταση της λειτουργίας των επιχειρήσεων.