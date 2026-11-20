Το παρασκήνιο της παραίτησης του βουλευτή Χαλκιδικής n Οι παλιές διαφορές του με τη Χαριλάου Τρικούπη και οι επαφές του με την ΕΛΑΣ

Με μια κίνηση σε στιγμή που κανείς δεν περίμενε, ο βουλευτής Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ Απόστολος Πάνας ανακοίνωσε χθες πως παραιτείται από το κόμμα του, αλλά και από την έδρα του, με αιχμές προς τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Οι επιλογές και οι πολιτικοί χειρισμοί της σημερινής ηγεσίας, κατά την άποψή μου, δεν συμβάλλουν στην αναγκαία διεύρυνση και ενότητα», επεσήμανε από την Ολομέλεια της Βουλής, μιλώντας για κινήσεις που «περιορίζουν τη δυνατότητα σύγκλισης και οδηγούν σε μια λογική αντιπαράθεση με δυνάμεις τις οποίες θα έπρεπε να επιδιώκεται διάλογος».

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Οπως ανέφερε, «δεν μπορεί να συμβιβαζόμαστε με τη λογική του ασφαλούς συμπληρώματος ή της στατιστικής μισής, μιάμισης μονάδας» – χρησιμοποιώντας μια έκφραση που έχει ειπωθεί και από τον Αλέξη Τσίπρα.

Μια αναμενόμενη κίνηση

Μπορεί ο χρόνος της απόφασης να αιφνιδίασε, η ίδια όμως η απόφαση δεν σόκαρε πέριξ του ΠΑΣΟΚ. H απόσταση μεταξύ του απερχόμενου βουλευτή και της Χαριλάου Τρικούπη κρατάει χρόνια (ο Πάνας είχε στηρίξει τον Χάρη Δούκα στις τελευταίες εσωκομματικές), ωστόσο τους τελευταίους μήνες στο κακό κλίμα με την ηγεσία του κόμματος είχε προστεθεί η συζήτηση για ενίσχυση του πράσινου ψηφοδελτίου Χαλκιδικής με πρόσωπα όπως ο πρώην υφυπουργός του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Πάχτας και ο γυναικολόγος – διευθυντής του Διαβαλκανικού Δημήτρης Ευαγγελινός.

Οι ψίθυροι πως ο Πάνας σκέφτεται ακόμα και να φύγει από το ΠΑΣΟΚ εντάθηκαν ύστερα από μια συνέντευξη τον περασμένο Σεπτέμβριο, στην οποία περιέγραψε την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ως «ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας», με τη Χαριλάου Τρικούπη τότε να κάνει λόγο για προσωπική και άστοχη δήλωση, που εξέφραζε μόνο τον ίδιο.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Οι δίαυλοι με την ΕΛΑΣ

Η αντίδραση, που έμοιαζε σαν προειδοποίηση από την πλευρά του επίσημου ΠΑΣΟΚ, επιβεβαίωσε τις διαφορές των δύο πλευρών. Παράλληλα, δυνάμωσε και η φημολογία πως ο βουλευτής έχει αναπτύξει διαύλους επικοινωνίας με την Αμαλίας – οι πληροφορίες κάνουν λόγο για παραπάνω από ένα ραντεβού του Πάνα με ανώτατα στελέχη της ΕΛΑΣ, σε μια επαφή που ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι, όταν ακόμα η ΕΛΑΣ βρισκόταν σε προνομιακή θέση στις δημοσκοπήσεις.

Η Χαλκιδική, σε κάθε περίπτωση, είναι περιφέρεια τριεδρική, άρα η μάχη για την κατάταξη (εφόσον τα δύο κόμματα βρίσκονται εντός τριάδας) δεν έχει και τόση σημασία: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, είχαν μόλις 789 ψήφους διαφορά το 2023, ενώ το ΠΑΣΟΚ βγάζει συστηματικά βουλευτή στη συγκεκριμένη περιφέρεια με εξαίρεση μόνο τον Σεπτέμβριο του 2015.

Στην ΕΛΑΣ, από την άλλη, το ψηφοδέλτιο της Χαλκιδικής μεγάλο όνομα δεν έχει, καθώς η πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυριακή Μάλαμα, η οποία ακολούθησε τον Στέφανο Κασσελάκη και σήμερα είναι ανεξάρτητη, δεν είναι ανάμεσα στα κοινοβουλευτικά πρόσωπα που αναμένεται να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ.

Διαφήμιση

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

Τη σύνδεση της απόφασης Πάνα, ο οποίος στην ομιλία του διευκρίνισε πως η παραίτησή του από τη Βουλή δεν ισοδυναμεί με αποχώρηση από την ενεργό πολιτική, με την πιθανότητα ενσωμάτωσής του στην ΕΛΑΣ έκανε και το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για έναν «αντιπερισπασμό» στην απόφαση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τα κόκκινα δάνεια.

«Οσοι ψάχνουν τη δική τους πολιτική ταυτότητα στην υποστήριξη της ασυδοσίας των servicers και του νόμου Κατρούγκαλου, θα κριθούν. Συνεχίζουμε ακλόνητα και αδιαπραγμάτευτα την πορεία μας με την εμπιστοσύνη των πολιτών, που ξέρουν σε ποια όχθη είναι το ΠΑΣΟΚ και ποιου τα συμφέροντα υπηρετεί», σχολίασαν από τη Χαριλάου Τρικούπη. «Ο κ. Πάνας ελπίζουμε να μην έχει γίνει μέρος σχεδίου υπονόμευσης του ΠΑΣΟΚ και της πολιτικής αλλαγής».

Ο χρόνος, πάντως, της απόφασης Πάνα ήταν σίγουρα μη αναμενόμενος: ο ίδιος ο Πάνας είχε ζητήσει να μην είναι εισηγητής στο νομοσχέδιο της ψηφιακής πολιτικής που συζητιόταν χθες στην αρμόδια Επιτροπή, επικαλούμενος οικογενειακό κώλυμα που αφορούσε το παιδί του. Τη θέση του αναμένεται να πάρει η επιλαχούσα του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ Αννα Κατσαρού.

Διαφήμιση

Περιοδεία Ανδρουλάκη

Παράλληλα, από την Καρδίτσα, όπου ξεκίνησε την περιοδεία του στη Θεσσαλία ο Νίκος Ανδρουλάκης, έθεσε ως προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ την περιφερειακή ανάπτυξη και την ενίσχυση των αγροτών.

«Ο σημερινός δρόμος είναι αδιέξοδος και καταστροφικός. Είναι ο δρόμος των ελίτ – πολιτικών και οικονομικών –, που περιφρονούν τον κόπο σας, τον αγώνα σας και τις θυσίες σας. Αυτές οι ελίτ πρέπει να πάρουν μία απάντηση στις επόμενες εκλογές», ανέφερε, ζητώντας από τους πολίτες να πάρουν «τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής στα χέρια σας. Εσείς, ο απλός λαός, θα στείλετε στο σπίτι τους αυτούς που περιφρονούν τη ζωή σας», ανέφερε.