Να ομολογήσω τη γλυκιά αμαρτία μου. Έχω τη βάσιμη πεποίθηση ότι η καλύτερη πλάκα είναι όταν οι αριστεροί βγάζουν αριστερούς στα μανταλάκια.

Όχι πως δεν το κάνουν και οι δεξιοί.

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Αλλά δεν έχουν αυτό το αίσθημα ηθικής υπεροχής που για άγνωστους λόγους κάνει τους αριστερούς να παραδίδουν μαθήματα σε ό,τι πετάει κι ό,τι κολυμπάει.

Οι δεξιοί πάσχουν στο παραμύθι.

Γι’ αυτό σας λέω: το αριστερό ξεκατίνιασμα έχει άλλη χάρη. Ιδίως το ξεκατίνιασμα μεταξύ τους.

Δεν μπορώ λοιπόν να μη βγάλω το καπέλο μου στην Πρόεδρο Ρένα και τα άλλα παιδιά (όσα έχουν απομείνει…) που αποφάσισαν να κάνουν εξεταστική επιτροπή για τη διακυβέρνηση Τσίπρα και το ιδιωτικό χρέος.

Παρήγγειλα ήδη το ποπ-κορν και περιμένω με αγωνία πότε οι Βαρουφάκηδες, οι Τσακαλώτοι και οι λοιποί εμπλεκόμενοι θα κληθούν να μας τα εξηγήσουν από κοντά.

Κι ευελπιστώ στη μεγάλη προσφορά. Ότι το ΠΑΣΟΚ θα εκπροσωπηθεί στην Εξεταστική από τους Συριζαίους που ξαφνικά έχουν γίνει ΠΑΣΟΚ.

Έτσι θα ζήσουμε μια ευχάριστη σχιζοφρενική νότα. Οι κατήγοροι θα κατηγορούν τους εαυτούς τους που εν τω μεταξύ θα έχουν γίνει κατηγορούμενοι.

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Απαιχτο. Αλλά να βάλουμε κι ένα μέτρο.

Κανείς δεν φταίει στον ελληνικό λαό αν κάποια στιγμή πίστεψε ότι θα τον σώσουν οι Βαρουφάκης και κομπανία.

Όπως κανείς δεν φταίει στις τηλεοπτικές παρουσιάστριες που πρόσφατα αποθέωναν ξαναμμένες με ολόκληρα αφιερώματα και συνεντεύξεις την Καρυστιανού αλλά τώρα που χάσαμε την αρχηγό κρύβονται.

Η θεωρία ότι θα εμφανιστούν κάποιοι νέοι, άφθαρτοι κι αμόλυντοι να μας σώσουν από την αμαρτία που μας έχουν βουλιάξει οι γνωστοί και λιγότερο νέοι είναι ίσως η μεγαλύτερη απάτη που κυκλοφορεί στη δημοκρατία.

Διότι αυτοί που σώζουν καταστάσεις και λύνουν προβλήματα στην πολιτική ζωή δεν είναι ούτε οι νέοι, ούτε οι άφθαρτοι, ούτε οι αμόλυντοι. Είναι οι ικανοί.

Και τέτοιους η Αριστερά έχει μια δυσκολία να προμηθεύσει.

Περιμένω, λοιπόν, με ενδιαφέρον τις εργασίες της Εξεταστικής. Είμαι βέβαιος πως από τις συνεδριάσεις της θα παρελάσουν οι «εντιμότεροι» που από την πολλή εντιμότητα τα έκαναν σαν τα μούτρα τους.

Οπως είμαι επίσης βέβαιος πως οι ίδιοι «εντιμότεροι» (αν και λιγότερο νέοι ή άφθαρτοι…) ετοιμάζονται να μας σώσουν ξανά.

Νομίζω ότι το έχουν κάτι σαν κουσούρι.

Θέλουν διαρκώς να μας σώσουν. Κι ας μην ξέρουν ακριβώς από τι.

Διότι εξ όσων γνωρίζω ζήτημα σωτηρίας δεν τίθεται. Κι αν προκύψει, κανένα πρόβλημα. Μπορούμε να σωθούμε και μόνοι μας.