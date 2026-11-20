Τα γιορτινά «σταφύλια» στις κάβες της Αθήνας, η φαντασμαγορία στο Λονδίνο, τη Βενετία, το Παρίσι

Οι φιγούρες της Commedia dell’ Arte με γοήτευαν πάντα ιδιαίτερα. Θυμάμαι σε μία επίσκεψή μου στη Βενετία, λίγες ημέρες μόλις πριν απ’ τις γιορτές, είχα «χαθεί» σε αυτό τον μαγικό κόσμο.

Μα τι φιγούρες είναι αυτές! Τι περίτεχνα κοστούμια, τι εκπληκτικές, χειροποίητες μάσκες. Τα δρομάκια γύρω από τη μεγάλη πλατεία, τα καταστήματα ήταν γεμάτα από τις φιγούρες με χριστουγεννιάτικη διάθεση.

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Τα «ανθρωπάκια» λοιπόν της Commedia πρωταγωνιστούν στη Βενετία και άλλες πόλεις της Ιταλίας και βέβαια στα κοσμοπολίτικα χιονοδρομικά spots στις Ιταλικές και Ιταλοαυστριακές Άλπεις, με πρώτες την Cortina d’ Ampezzo, την Campana di Campilio κ.ά.

Στο Λονδίνο, η Commedia dell’ Arte παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον Οίκο Dior, όπως βέβαια και στην πρωτεύουσα της μόδας, το Παρίσι.

Στην Πόλη του Φωτός που, εκτός από τις φαντασμαγορικές boutiques (φυλάσσονται πλέον με πολύ ισχυρό τρόπο λόγω πάντα του φόβου των επεισοδίων), υπάρχουν εκθαμβωτικοί στολισμοί σε κόκκινα, λευκά, μπλε, χρυσαφένια χρώματα. Μα παρά τα προβλήματά της παραμένει η Πόλη του Φωτός. Απλά χρειάζεται προσοχή.

Η Νέα Υόρκη είναι η κυρίαρχη πόλη με στολισμούς που ξεφεύγουν από κάθε φαντασία, το Λος Άντζελες ακολουθεί όπως και η Σαγκάη που διαθέτει έναν κοσμοπολιτισμό και αυτή τη στιγμή γίνονται εκεί οι μεγαλύτερες δημοπρασίες κοσμημάτων, όπως και έργων τέχνης.

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Πίνακες με υπογραφές τεράστιων ζωγράφων, γλυπτά με μυθικές υπογραφές, μπιζού, μεγάλες και μικρές πόλεις του κόσμου. Σε εξαιρετικά δύσκολες εποχές υπάρχουν και αυτές οι μαγικές στιγμές. Από τις ΗΠΑ, την Ασία, τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες μέχρι την Αθήνα.

Την Αθήνα που οι κάβες της γέμισαν με κλασικά, γιορτινά κρασιά, όπως τα Beaujolais Nouveau που είναι για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και πωλούνται στο κέντρο και τα προάστια, στολίδια, φωτεινά αντικείμενα.

Ο κόσμος αντιμετωπίζει προβλήματα και θέλει να ξεχαστεί. Ας δώσουμε μία ευκαιρία στους εαυτούς μας για χαμόγελα και «κάτι» από παραμυθένια ατμόσφαιρα.