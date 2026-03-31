Ποια ήταν η κάλπη που είχε από τις μεγαλύτερες συμμετοχές στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ; Αυτή των πρώην βουλευτών, οι οποίοι πήγαν μαζικά για να εκλέξουν Κεντρική Επιτροπή. Ιδιαίτερη παρουσία είχαν εκείνοι από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του 2009, την τελευταία μεγάλη ΚΟ του ΠΑΣΟΚ – και σε μεγάλο βαθμό έφτιαξαν και το αποτέλεσμα για τις πρώτες θέσεις. Παράδειγμα: αν κάποιος προεδρικός «πετούσε» τη γραμμή που είχε, γιατί για παράδειγμα του φαινόταν κάποιος (ή κάποια) εκτός της ιδιοσυγκρασίας του, κάποιος πρώην βουλευτής με ανοιχτούς σταυρούς θα τον ή τη συμπλήρωνε. Και έτσι, ακόμα και αν κάτι είχε πάει λάθος, διορθωνόταν. Εχουν σημασία και οι προσωπικές σχέσεις.

Παλιοί γνώριμοι

Δύο πρόσωπα από την ομάδα στελεχών που εξέλεξε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, γιατί έχουν ιστορία με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρώτος είναι ο Φίλιππος Σαχινίδης, ο οποίος έχει παρομοιάσει τον πρόεδρο του κόμματος στην περιβόητη συνεδρίαση του ΠΣ το 2021 με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, κάτι που δεν του έχουν συγχωρήσει στο προεδρικό στρατόπεδο. Το άλλο είναι ο Βασίλης Κεγκέρογλου, ο δήμαρχος Αρκαλοχωρίου και έμπειρος κοινοβουλευτικός, ο οποίος επέλεξε τη δημαρχία στο χωριό του, γνωρίζοντας πως είναι κομμένος από το ανδρουλακικό στρατόπεδο. Η συνύπαρξη έχει το δικό της ενδιαφέρον – και βλέπουμε τη συνέχεια.

Χωρίς χρέος

Ρωτούσα χθες σε ποιον διεθνή οργανισμό δεν χρωστάει πια το ΠΑΣΟΚ. Και απάντηση υπάρχει: στη Νεολαία της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, στην οποία το κόμμα χρωστούσε συνδρομές πολλών ετών. Γι’ αυτό και τις ημέρες του συνεδρίου, ο Γιώργος Τσούμας ταξίδεψε στη συνδιάσκεψη της Νεολαίας της ΣΔ, όπου ψηφίστηκε να διαγραφούν τα χρέη συνδρομής του κόμματος με 69 ψήφους υπέρ, καμία κατά και 20 αποχές. Και επειδή και οι διεθνείς σοσιαλιστές έχουν χιούμορ, φώναζαν τον Τσούμα (τον υπεύθυνο του δικτύου νεολαίας) με ένα όνομα που δεν του ταιριάζει, για λόγους πολιτικούς αλλά και για λόγους κόμμωσης.

Στην Ουκρανία

Στην Ουκρανία βρίσκεται ο Χάρης Θεοχάρης, προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Γιώργο Γεραπετρίτη στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών, υπό την Κάγια Κάλλας, με αφορμή την επέτειο από τη σφαγή στην Μπούτσα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Θεοχάρης αναμένεται να δει και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος θα συναντήσει όλους τους υπουργούς Εξωτερικών που θα βρεθούν στο Κίεβο για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους εκ νέου στην Ουκρανία. Αυτό είναι ένα μέτωπο στην Ευρώπη που σε μεγάλο βαθμό παραμένει αραγές – και φιλοδοξούν να επιβεβαιώσουν εκ νέου οι Ευρωπαίοι.

Απορία

Ποιος μετράει, από σήμερα, καλύτερα στο ΠΑΣΟΚ; Αυτός που έχει κοιμηθεί λίγο περισσότερο τις προηγούμενες μέρες.