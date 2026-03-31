Με τα επίσημα αποτελέσματα να αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες, κάθε εσωκομματική πλευρά που συμμετείχε στην εκλογική διαδικασία της ανάδειξης νέας Κεντρικής Επιτροπής στο ΠΑΣΟΚ κάνει τις δικές της εκτιμήσεις για το τελικό αποτέλεσμα, που δεν αφορά μόνο την σταυροδοσία, αλλά αναμένεται να διαμορφωθεί μόλις ολοκληρωθεί η πιστοποίηση των ποσοστώσεων, που αφορούν τις τάσεις, τις γυναίκες, τους νέους κάτω των 35 και τα ΑΜΕΑ.

Στο προεδρικό μπλοκ, μαζί με τις συμμαχικές δυνάμεις της Άννας Διαμαντοπούλου και του Παύλου Χρηστίδη, εκτιμάται πως έχουν αγγίξει περίπου τα 150 μέλη του οργάνου, με την Διαμαντοπούλου να «κερδίζει» 5-7 μέλη (μεταξύ των οποίων η Χαρά Κεφαλίδου και η Ευαγγελία Σχοιναράκη) και τον Χρηστίδη 7-9. Η πρωτιά είναι δεδομένη για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ωστόσο η απόφαση για τον γραμματέα και το Πολιτικό Συμβούλιο, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ενδεχομένως χρειαστεί ευρύτερες συναινέσεις. Ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ο Θανάσης Γλαβίνας και η Άννα Διαμαντοπούλου «κλείδωσαν» στις τρεις πρώτες θέσεις, ενώ έπεται ο Κώστας Παπαδημητρίου, ο Σωτήρης Παπαγεωργίου (βουλευτής Καρδίτσας τον Μάιο του 2023), ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς και ο Χρήστος Κακλαμάνης.

Δεύτερη εκτιμάται πως ήρθε η πλευρά του Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο οποίος κατέβασε 79 υποψηφίους και σύμφωνα με εκτιμήσεις του επιτελείου του έχει καταφέρει να εκλέξει 74. Ανάμεσα στα πρόσωπα που εκλέγει η πλευρά του βουλευτή Ανατολικής Αττικής βρίσκονται οι πρώην υπουργοί και βουλευτές Φίλιππος Σαχινίδης, Βασίλης Κεγκέρογλου και Μιχάλης Τζελέπης, στελέχη της νέας γενιάς, όπως ο Γιώργος Αναγνώστου, ο Γρηγόρης Κατσίλας, ο Μανώλης Αννέτης και η Ελισάβετ Φελώνη, αλλά και συνδικαλιστές όπως ο Δημήτρης Μπράτης και ο Απόστολος Ραυτόπουλος.

Η συνεργασία μεταξύ Παύλου Γερουλάνου και Μιχάλη Κατρίνη εκτιμάται επίσης πως απέδωσε καρπούς. Πάντα με τον αστερίσκο των ποσοστώσεων, οι δύο πλευρές θεωρούν πως κατάφεραν να φτάσουν μαζί τα 51 μέλη ΚΠΕ (31 και 20 αντίστοιχα), μεταξύ των οποίων η Εφη Χαλάτση, ο Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης, ο Αργύρης Αργυριάδης και ο Γιώργος Πετρουλάκης. Στο στρατόπεδο του Χάρη Δούκα, τα πράγματα δεν πήγαν καλά, καθώς φαίνεται πως κινούνται σε μονοψήφια νούμερα μελών ΚΠΕ: με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, την εκλογή τους εξασφαλίζουν η Ρωξάνη Μπέη, ο Χρήστος Σωτηρόπουλος, ο Θόδωρος Μαργαρίτης, ο Κώστας Πανδής και η Εφη Παγκάλου, ενώ και στενοί συνεργάτες του δημάρχου φαίνεται πως βρίσκονται εκτός της τελικής λίστας.