Οι χθεσινοβραδινές ψηφοφορίες στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είχαν τις δικές τους εκπλήξεις, καθώς η ηγετική ομάδα αποφάσισε να μην θέσει προς ψήφιση την αλλαγή του καταστατικού που τοποθετούσε χρονολογικά το συνέδριο πριν από την εκλογή νέας ηγεσίας. Οι αντιδράσεις ήταν πολλές, από όλες τις εσωκομματικές πτέρυγες -και προφανώς δεν υπήρξε διάθεση για εντάσεις, από την στιγμή που ο σκόπελος της διακήρυξης είχε ξεπεραστεί, γι’ αυτό και αποσύρθηκε. Είναι χαρακτηριστικό ότι την αλλαγή δεν την ήξεραν καν στελέχη της κομματικής πλειοψηφίας, λίγη ώρα πριν από την ψηφοφορία.

Η πολιτική διακήρυξη, στην οποία περιλαμβάνεται η διατύπωση για την μη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ («Ο διακηρυγμένος και αδιαπραγμάτευτος στόχος μας είναι μια νέα προοδευτική πορεία της χώρας, η οποία μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνο μέσα από την Πολιτική Αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Προϋπόθεση για την Πολιτική Αλλαγή είναι η ήττα της ΝΔ, η ήττα της διαφθοράς, της αδιαφάνειας και της ανισότητας. Η Πολιτική Αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει με τη ΝΔ σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο») εγκρίθηκε από το σώμα ομόφωνα, όπως ομόφωνα «πέρασε» και η απόφαση για τις προγραμματικές θέσεις.

Στο καταστατικό, εγκρίθηκε η μετατροπή του ΠΑΣΟΚ σε ενιαίο κόμμα, στο οποίο διασφαλίζεται όχι μόνο η ύπαρξη των διάφορων τάσεων, αλλά και η ποσόστωσή τους. Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έχει πλέον την δυνατότητα να διεκδικήσει το αναλογικό μπόνους έως 50 εδρών επιπλέον, εφόσον έρθει πρώτο.

Οσον αφορα την Κεντρική Επιτροπή, στα αριστίνδην μέλη προστίθενται ο δήμαρχος της πρωτεύουσας (δηλαδή ο Χάρης Δούκας, που δεν θα χρειαστεί να διεκδικήσει την εκλογή του με σταυρό στην σημερινή ψηφοφορία), καθώς επίσης οι εκλεγμένοι περιφερειάρχες με το ΠΑΣΟΚ (Σταύρος Αρναουτάκης, Δημήτρης Κουρέτας), και οι πρώην γραμματείς του κόμματος (η διάταξη «πιάνει» τον Κώστα Λαλιώτη, τον Μιχάλη Καρχιμάκη, τον Κώστα Σκανδαλίδη και τον Ανδρέα Σπυρόπουλο). Συστήνονται 13 περιφερειακά συμβούλια, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής μειώνονται σε 271 μέλη (από τα 300 που ήταν), όπως επίσης τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, τα οποία από 31 γίνονται 23.

Οι αποφάσεις για το καταστατικό θέτουν επίσης ζητήματα ασυμβιβάστου: επανέρχεται το ασυμβίβαστο για την συμμετοχή του Γραμματέα του κόμματος σε εκλογική διαδικασία με σταυρό, ενώ θεσπίζεται ασυμβίβαστο για όσους συμμετέχουν σε αυτοδιοικητικά και συνδικαλιστικά ψηφοδέλτια που δεν στηρίζει το ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, ρυθμίστηκαν θέματα θητειών: 20 χρόνια (5 πλήρεις θητείες) για τους βουλευτές, 15 χρόνια (3 θητείες) για τους ευρωβουλευτές και 16 χρόνια (4 θητείες) σε ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο.