«Μάλλον κάτι πολύ καλό έγινε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Δεν εξηγούνται αλλιώς οι λεκτικές πιρουέτες του κ. Μαρινάκη και το άγχος που τον διακατείχε στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, κ. Μαρινάκη, θα είναι ένα και σαφές» τονίζει σε ανακοίνωσή του του ΠΑΣΟΚ συνεχίζοντας ως εξής:

Ή παραμένει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας:

-που επί των ημερών της οι πολίτες έφτασαν να έχουν την τελευταία στην Ευρώπη αγοραστική δύναμη,

-που μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης η οικονομία θα μπει στην κατάψυξη,

-που «διέπρεψε» στην παραγωγή διαφθοράς, σκανδάλων και παρακρατικών πρακτικών

ή θα γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή που φέρνει ένα άλλο ήθος διακυβέρνησης και ένα νέο σχέδιο για τη χώρα με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ.

«Οι, δε, διαβεβαιώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου ότι η Νέα Δημοκρατία, που βλέπει την αυτοδυναμία με το κιάλι, δεν συνεργάζεται με την ακροδεξιά, προκαλούν θυμηδία. Με ένα μέρος της ακροδεξιάς κάθεστε στα ίδια υπουργικά έδρανα, ενώ στις δύσκολες στιγμές της κυβέρνησης σας προσφέρει σωσίβιο και το υπόλοιπο μέρος της ακροδεξιάς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συνεργασία μας με τον Βελόπουλο για να αλλάξει η σύνθεση της ΑΔΑΕ εν μέσω του σκανδάλου των υποκλοπών καθώς και οι πανηγυρισμοί της Νέας Δημοκρατίας όταν υπερψήφισαν τον προϋπολογισμό τα «ορφανά» της Χρυσής Αυγής. Θυμόμαστε τις διθυραμβικές κυβερνητικές διαρροές!» υπογραμμίζεται.

«Και κάτι τελευταίο: Τι φοβάται το Μέγαρο Μαξίμου και δεν διαψεύδει τον ιδιοκτήτη της Intellexa, που εμπλέκει την κυβέρνηση με το predator; Πώς ανέχεται ο κ. Μητσοτάκης να τον υπονοεί ως “Νίξον” ο κ. Ντίλιαν; Τα υπόλοιπα, την Παρασκευή στη Βουλή» καταλήγει η ανακοίνωση.