Με την ανάδειξη της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και το πολιτικό στίγμα της επόμενης μέρας ολοκληρώνεται σήμερα, Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, το 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στο Φάληρο. Οι εργασίες κορυφώνονται με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία αναμένεται να δώσει το σύνθημα για την προεκλογική ετοιμότητα του κόμματος.

Η κάλπη έχει στηθεί από νωρίς το πρωί για την ανάδειξη των μελών της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και των Περιφερειακών Συμβουλίων. Η ψηφοφορία διεξάγεται στην αίθουσα του Προθερμαντηρίου από τις 08.00 έως τις 18.00.

Συνολικά 506 υποψήφιοι διεκδικούν τις 271 θέσεις (αναλογία 1 προς 2) μετά τη μείωση που εγκρίθηκε με το νέο καταστατικό το βράδυ του Σαββάτου. Στο ψηφοδέλτιο φιγουράρουν στελέχη όλων των εσωκομματικών τάσεων.

Δείτε τη λίστα των υποψηφίων για τη νέα Κ.Ε του ΠΑΣΟΚ:

Η επόμενη μέρα

Από αύριο, Δευτέρα, το ΠΑΣΟΚ εισέρχεται σε φάση πλήρους προεκλογικής ετοιμότητας.