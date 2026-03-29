Μπορεί η διατύπωση κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ να βρήκε σύμφωνους όλους τους μετέχοντες στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, όμως τόσο η ίδια η σύγκρουση με τη ΝΔ όσο και η σκόνη που αυτή σήκωσε στο εσωτερικό τους τελευταίους μήνες απασχόλησε πολύ τις ομιλίες των στελεχών του.

Από το ενωτικό κλίμα δεν έλειψαν οι αιχμές για την εσωκομματική δημοκρατία και όσα έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό, όμως αυτές ποτέ δεν ξεπέρασαν τα όρια -δείγμα του θετικού αποτυπώματος που ήθελαν να αφήσει το συνέδριο, το οποίο άπαντες περιγράφουν ως την αφετηρία της μεγαλύτερης εκλογικής προσπάθειας που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια. Ολοι, άλλωστε, προετοιμάζονται για την σημερινή (29/03) ψηφοφορία για την Κεντρική Επιτροπή, γνωρίζοντας πως εκεί θα αποτυπωθούν και οι νέοι συσχετισμοί εντός του κομματικού μηχανισμού.

Σε αυτό το καλό κλίμα εντός του Ταε Κβον Ντο συνέβαλαν και οι ομιλίες των πρώην προέδρων του κόμματος, του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου, με τον πρώτο να προτείνει ένα πλαίσιο για «ριζική, συστηματική, θεσμική αλλαγή» και τον δεύτερο να περιγράφει τις προϋποθέσεις πολιτικής και προγραμματικής αυτονομίας.

Γιώργος Παπανδρέου: Προτείνει «Βίβλο Δημοκρατικών Μεταρρυθμίσεων»

Περιγράφοντας το διακύβευμα για το ΠΑΣΟΚ, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη μιας «Βίβλου Δημοκρατικών Μεταρρυθμίσεων» και το πώς αυτή μπορεί να γίνει πράξη: «Θέλουμε τη συσπείρωση και την ενότητα των δημοκρατικών δυνάμεων της χώρας. Γιατί θέλουμε αλλαγή. Δεν αντέχει ούτε ο λαός ούτε η χώρα τη διακυβέρνηση της ΝΔ», επεσήμανε ο Παπανδρέου. «Καταθέτω στο Συνέδριο αυτό πρόταση δημοκρατικής, ριζοσπαστικής ανασυγκρότησης της χώρας. Πλαίσιο για διάλογο για μια παράταξη μεγάλη ενωτική και νικηφόρα. Το ΠΑΣΟΚ δεν επιστρέφει για να διαχειριστεί καλύτερα αυτό που υπάρχει», σχολίασε. «Επιστρέφει για να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί η χώρα.

Δεν είμαστε καλύτεροι διαχειριστές του πελατειακού συστήματος. Είμαστε εκείνοι που θέλουν να το ανατρέψουν. Και γι’ αυτό χρειαζόμαστε εργαλεία ανάλογα της φιλοδοξίας μας. Μια ριζική, συστηματική, θεσμική αλλαγή».

Ευάγγελος Βενιζέλος: «Πρόταση για την χώρα, όχι μόνο για την παράταξη»

Από την δική του πλευρά, ο Ευάγγελος Βενιζέλος στάθηκε ιδιαίτερα στην συνείδηση του θεσμικού μεγέθους του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως οι έλληνες πολίτες «δεν ψάχνουν απλώς μια εναλλακτική λύση σε σχέση με την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, αλλά λύση απέναντι στο πρόβλημα που είναι πλέον η κυβέρνηση και τα αδιέξοδά της τα οποία δεν μπορεί να τα καθιστά αδιέξοδα της χώρας». Και ξεκαθάρισε πως το ΠΑΣΟΚ οφείλει, «όντας κόμμα ευθύνης και εξουσίας, να θέσει ως εκλογικό στόχο τη νίκη του, την καλύτερη δυνατή επίδοση που το καθιστά πρωταγωνιστή των εξελίξεων. Απευθύνεται, συνεπώς, απευθείας σε όλο τον ελληνικό λαό, σε όλες τις κοινωνικές και παραγωγικές δυνάμεις, σε όλους τους πολίτες αδιαμεσολάβητα, καθώς αυτοί δεν είναι αιχμάλωτοι προηγούμενων εκλογικών τους επιλογών». Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως το κόμμα απευθύνεται «εξίσου στους πολίτες που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και στους πολίτες που ψήφισαν τις πολλές σημερινές εκδοχές του ΣΥΡΙΖΑ.

Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να διακηρύξει και να διασφαλίσει την πολιτική και προγραμματική του αυτονομία. Αυτό όμως πρέπει να συνοδεύεται από ενότητα, σοβαρότητα, βαρύτητα προσώπων και θέσεων, γιατί ο ελληνικός λαός και γνωρίζει και παρακολουθεί και το ΠΑΣΟΚ προφανώς από τη μεριά του γνωρίζει πόσο δύσκολο και απαιτητικό είναι το διεθνές και το ευρωπαϊκό πλαίσιο, πόσο λεπτές είναι οι ισορροπίες ασφάλειας, πώς οι διεθνείς συσχετισμοί επηρεάζουν άμεσα τους περιφερειακούς, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό».

Χάρης Δούκας: «Μου είπαν ότι είναι εμμονή – Απαράβατος όρος να μην συγκυβερνήσουμε»

Ο Χάρης Δούκας, το πρόσωπο που άνοιξε την συζήτηση για τον αποκλεισμό της συνεργασίας με τη ΝΔ σε επίπεδο συνεδριακού κειμένου, επέμεινε πως είχε δίκιο που το έκανε: «Αρνούμαι να δεχτώ ότι δεν θα κάνουμε όλα αυτά που πρέπει, ώστε να μην αφήσουμε τον κ. Μητσοτάκη και τη ΝΔ να κερδίσουν για τρίτη φορά», σχολίασε. «Δεν θα συγκυβερνήσουμε με τη ΝΔ μετά τις εκλογές. Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, όποιος και αν είναι ο αρχηγός της. Μου είπαν ότι αυτό είναι εμμονή, πείσμα, ατζέντα για το Συνέδριο. Δεν με ενδιαφέρει. Γιατί η πρόταση αυτή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση, είναι απαράβατος όρος για την πολιτική μας αξιοπιστία, για να μεγαλώσουμε εκλογικά, για την προοπτική της Νίκης. Ας μη κάνουμε πως δεν το καταλαβαίνουμε», ανέφερε. «Δεν είμαστε και δεν θα γίνουμε συνδιαχειριστές συντηρητικών πολιτικών. Οι διαχωριστικές μας γραμμές με τη συντηρητική παράταξη δεν είναι συγκυριακές, είναι ταυτοτικές για τον χώρο μας».

Για την εσωκομματική δημοκρατία, είπε πως «χρειάζεται σύνθεση όλων των απόψεων που κατατίθενται και σεβασμό όλων των στελεχών. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με καχυποψία, κατηγορίες και ψιθύρους, όποιος δεν συμφωνεί με την ηγεσία. Χρειάζεται να δοθεί ισχυρή φωνή στη βάση μας, σε εσάς εδώ που αποτελείτε τη ραχοκοκαλιά του ΠΑΣΟΚ».

Παύλος Γερουλάνος: «Σωστός ο Χάρης, σωστός ο Πρόεδρος»

Την συμφωνία του με τον εμφατικό τρόπο αποτύπωσης για αποκλεισμό μιας ενδεχόμενης συνεργασίας με τη ΝΔ εξέφρασε και ο Παύλος Γερουλάνος: «Είναι το πρόβλημα. Και είμαστε η λύση. Αυτά τα δύο δεν συμβιβάζονται Ούτε κυβερνητικά. Σε καμία περίπτωση! Σωστός ο Χάρης που επέμεινε. Σωστός ο Πρόεδρος που το υιοθέτησε. Όχι μόνο διότι είναι κακό για το ΠΑΣΟΚ. Διότι είναι κάκιστο για την Πατρίδα», είπε, σχολιάζοντας πως όπου δοκιμάστηκε ένας «τύπου μεγάλος συνασπισμός» γεννήθηκαν «πολιτικά τέρατα, λαϊκισμού και φασισμού. Δεν νοείται λοιπόν κανένας κυβερνητικός συμβιβασμός που υπονομεύει το μέλλον της πατρίδας μας».

Ξεκαθάρισε πως αυτή είναι μια επιλογή που μένει ίδια ανεξαρτήτως κυβερνητικών θέσεων: “Σε καμία περίπτωση!”: Κώστα βάλε και αυτές τις τρεις λέξεις στο κείμενο», τόνισε, προκρίνοντας για τις καταστατικές αλλαγές συνέδριο τον Σεπτέμβριο -στην βάση της πρότασης του Στέφανου Παραστατίδη.

Μανώλης Χριστοδουλάκης: «Δεν παίζουμε τις ευκαιρίες της παράταξης στα ζάρια»

Με καθαρές διαχωριστικές γραμμές απέναντι στη ΝΔ ήταν και η ομιλία του Μανώλη Χριστοδουλάκη, που για πρώτη φορα καταμετράται σε συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ως αυτόνομος πόλος: «Ένα κόμμα συμπλήρωμα, δήθεν για να μην αποσταθεροποιηθεί η χώρα; Ή ένα κόμμα που γίνεται ξανά μεγάλη παράταξη και κίνημα, που διευρύνεται κοινωνικά στον προοδευτικό χώρο και πρωταγωνιστεί στη μάχη για την πολιτική αλλαγή στον τόπο;», αναρωτήθηκε. «Η απάντηση πρέπει να είναι καθαρή, όπως καθαρή πρέπει να είναι και η διαχωριστική γραμμή με τη δεξιά, χωρίς αστερίσκους και θολά σημεία. Διαχωριστική γραμμή με τη δεξιά του Μητσοτάκη, αλλά και οποιουδήποτε άλλου. Ως διαφοροποίηση πολιτική, ιδεολογική, αξιακή, ηθική».

Από την πλευρά του τόνισε πως δεν παίζει «και δεν θα παίξει ποτέ τις ευκαιρίες της παράταξης στα ζάρια» -εξηγώντας την στάση του όλο το προηγούμενο διάστημα. «Εμείς είμαστε ΠΑΣΟΚ χωρίς αστερίσκους και προϋποθέσεις. Δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω στα πιστεύω μας. Δεν παζαρεύουμε την ηθική μας. Δεν θυσιάζουμε τη σοβαρότητα μας», ανέφερε.

Αννα Διαμαντοπούλου: «Καμία σύμπραξη με την συντήρηση και τον αυταρχισμό της ΝΔ»

Σκληρή στάση απέναντι στη ΝΔ κράτησε και η Αννα Διαμαντοπούλου, η οποία διεκδικεί σταυρό στην σημερινή ψηφοφορία για την ΚΠΕ: «Το ΠΑΣΟΚ δεν συμπράττει με την συντήρηση και τον αυταρχισμό της ΝΔ. Και αυτό ειπώθηκε σε όλη την προεκλογική περίοδο από όλους τους υποψήφιους πρόεδρους από όλα τα στελέχη και μας εγκλώβισε χωρίς λόγο σε μία σύγκρουση ένα χρόνο τώρα», σχολίασε, για να ξεκαθαρίσει: «Το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με κόμματα με τα οποία έχει πολιτικές ιδεολογικές και σήμερα ηθικές διαφορές όπως είναι η ΝΔ».

Εριξε όμως τα πυρά της και όσον αφορά το ύφος του διαλόγου στο εσωτερικό του κόμματος όλο το προηγούμενο διάστημα: «Δημοκρατία τι σημαίνει; Οτι ο καθένας μπορεί να επιτίθεται να και να διασταυρώνει τα ξίφη δημοσίως. Ούτε αυτό είναι δημοκρατία ούτε το ενός ανδρός αρχή. Η λειτουργία της εσωκομματικής δημοκρατίας προϋποθέτει πράγματα. Όργανα που λειτουργούν και πειθαρχημένη συμφωνία σε αυτά που συμφωνούν. Αυτό σημαίνει απολογισμός αξιολόγηση αλλά και σύντροφοι η αξιολόγηση είναι και συλλογική και ατομική».

Παύλος Χρηστίδης: «Να ξαναχτίσουμε εμπιστοσύνη»

Σε ενωτικό κλίμα, ο Παύλος Χρηστίδης περιέγραψε την διαφορά των δημοσκοπήσεων από την πρακτική του ΠΑΣΟΚ: «Η πραγματική πρόοδος δεν μετριέται στις δημοσκοπήσεις. Μετριέται στο πως ζει ο συνάνθρωπός μας, στο αν μπορεί να ονειρευτεί, στο αν νιώθει ασφαλής, στο αν τον σέβονται», είπε. «Σήμερα είναι η ώρα που η ιστορία μάς καλεί ξανά να κάνουμε αυτό το επόμενο βήμα. Αυτή την επόμενη πολύ μεγάλη αλλαγή, τον εξανθρωπισμό της κοινωνίας. Και σε αυτή τη διαδρομή, το ήθος και το ύφος είναι αυτά, τα οποία καλούμαστε να αναδείξουμε. Και αυτή η αλλαγή δεν θα έρθει ποτέ από μόνη της. Θα έρθει όταν πάρουμε την απόφαση να βάλουμε τον άνθρωπο ξανά στο επίκεντρο, όταν ξαναχτίσουμε εμπιστοσύνη, όταν εν τέλει ξαναδώσουμε νόημα στην πολιτική».

Ανδρέας Σπυρόπουλος: «Δεν θα είχαμε φτάσει στην σημερινή επανεκκίνηση χωρίς ενότητα»

Από την μεριά του, ο απερχόμενος γραμματέας του κόμματος Ανδρέας Σπυρόπουλος, έκανε έναν δικό του απολογισμό: «Από την πρώτη στιγμή, θέσαμε έναν καθαρό στόχο: να ξαναχτίσουμε το κόμμα από τη βάση του. Να το επανασυνδέσουμε με την κοινωνία. Προχωρήσαμε σε μια βαθιά οργανωτική αναδιάταξη», περιέγραψε. «Ήταν μια βαθιά πολιτική ενέργεια επανεκκίνησης (…) Οι αντίπαλοι μας ήθελα τον πολιτικό τέλος του ΠΑΣΟΚ όμως δεν το πέτυχαν». Αναγνώρισε πως υπήρχαν και λάθη («Αναλαμβάνω την ευθύνη γι’ αυτά. Για πολλά από αυτά μετανιώνω») και μίλησε για την ανάγκη της ενότητας: «Ας αφήσουμε πίσω την γκρίνια την εσωστρέφεια τη μιζέρια την ηττοπάθεια, αξίζουμε μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Δεν θα είχαμε φτάσει στην σημερινή επανεκκίνηση της παράταξης και τις νέες ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας χωρίς ενότητα. Και σήμερα, αυτή η ενότητα είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Δεν χωρούν προσωπικές στρατηγικές. Δεν χωρούν μικρές, ατομικές ατζέντες».