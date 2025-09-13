Οι περισσότεροι Αμερικανοί είναι βέβαιο ότι δεν έτρεφαν αισθήματα συμπάθειας για τον Τσάρλι Κερκ και τις ιδέες του. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι θα σήκωναν ένα όπλο για να κόψουν το νήμα της ζωής του ακροδεξιού σχολιαστή και τραμπικού «ινφλουένσερ». Βρέθηκε, όμως, ένας που το έκανε, αναγκάζοντας τους πολλούς να αναρωτηθούν, για μια ακόμη φορά, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ και του MAGA θα διαβούν (και) τον 21ο αιώνα παραμένοντας πιστές στους παραδοσιακούς όρκους της Αγριας Δύσης. Και φυσικά, τι θα σημάνει αυτό τόσο για την εσωτερική πολιτική ζωή όσο και για τη στάση τους διεθνώς, σε μια εποχή που όλα αλλάζουν βίαια, έτσι κι αλλιώς.

«Οι Αμερικανοί στην πλειονότητά τους απορρίπτουν την πολιτική βία. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως λιγότεροι από ένας στους δέκα την υιοθετούν ως πρακτική, με την αναλογία να είναι πρακτικά η ίδια στις τάξεις των αριστερών και των δεξιών. Σε μια χώρα, όμως, η οποία είναι πλημμυρισμένη με όπλα, δεν χρειάζεται παρά ένας άνθρωπος για να διαπραχθεί μια αποτρόπαιη πράξη, η οποία θα προσελκύσει την προσοχή όλων», σημειώνει εύστοχα ο βρετανικός Economist στην ανάλυσή του. Και συμπληρώνει: «Είναι κάτι που ισχύει εξίσου στις επιθέσεις εις βάρος πολιτικών και στην περσινή δολοφονία του στελέχους εταιρείας παροχής υπηρεσιών υγείας».

Οι “New York Times” διαπιστώνουν ότι «η ανοχή των Αμερικανών στις επιθέσεις με πολιτικά κίνητρα αυξάνεται με εντυπωσιακό ρυθμό». Προειδοποιούν πως αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο σε μια χώρα στην οποία «υπήρχαν ενδείξεις μιας επερχόμενης πολιτικής κρίσης αρκετά πριν από τη δολοφονία Κερκ», καθώς η πόλωση και η όξυνση της δημόσιας αντιπαράθεσης άφηναν λίγο χώρο για συναινέσεις. Κάτι που δείχνει να συμμερίζεται και ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, ο οποίος έδωσε εντολή για αναθεώρηση των μέτρων προστασίας όλων των μελών του Κογκρέσου.

«Κυνήγι μαγισσών»

Το σίγουρο είναι πως η επόμενη ημέρα προκαλεί ανησυχία και αβεβαιότητα. Πολύ περισσότερο καθώς ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να αποδώσει την ευθύνη στους «ακροαριστερούς», προτού καν οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ανακοίνωση. Για να αποδείξει πως είναι αποφασισμένος να συνεχίσει το «κυνήγι μαγισσών», που έχει ήδη ως συνέπεια οι εθνοφρουροί να περιπολούν στους δρόμους του Λος Αντζελες, της Ουάσιγκτον και να ετοιμάζονται και για άλλες μεγαλουπόλεις, ενώ το Κολούμπια και άλλα πανεπιστήμια να βρίσκονται στο στόχαστρο ως… άντρα τρομοκρατών.

«Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, η κυβέρνηση Τραμπ κινείται ανάμεσα στο πένθος και τη δίψα της για εκδίκηση», τονίζει η γαλλική “Le Monde”, προειδοποιώντας πως στα μάτια των οπαδών του MAGA, το απεχθές αυτό έγκλημα δικαιολογεί τον πόλεμο κατά της Ακρας Αριστεράς και της woke ιδεολογίας. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο Στίβεν Μπάνον, μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες αυτού του ρεύματος, έσπευσε να χαρακτηρίσει τον Κερκ «θύμα πολέμου» – την ίδια στιγμή που οι σημαίες κυμάτιζαν μεσίστιες σε πολλά κυβερνητικά κτίρια (κάτι που δεν έχει γίνει ούτε για τα θύματα στην Ουκρανία ή τη Γάζα…).

Ποιος θα πληρώσει τη νύφη;

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι οι εξελίξεις στρέφουν για μια ακόμη φορά τα βλέμματα προς τις υπηρεσίες που έχουν επωμιστεί την προστασία των προσώπων και των πιθανών στόχων. Ακριβώς όπως συνέβη μετά την παραλίγο μοιραία επίθεση που δέχθηκε ο Τραμπ στην Πενσιλβάνια κατά την προεκλογική περίοδο, όταν πλήρωσε τη νύφη η ηγεσία της Μυστικής Υπηρεσίας, σήμερα τα βέλη μοιάζουν να έχουν στόχο το FBI. Κυρίως δε τον επικεφαλής του και απολύτως έμπιστο του προέδρου, Κας Πάτελ, ο οποίος κατηγορείται ότι έχει αποδυναμώσει τον οργανισμό εκδιώκοντας εκατοντάδες έμπειρα στελέχη του για ιδεολογικούς λόγους.

«Tον πιάσαμε»

Με τη φράση «τον πιάσαμε», οι Αρχές της Γιούτα και το FBI ανακοίνωσαν χθες το απόγευμα – έπειτα από προαναγγελία της είδησης από τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ στο δίκτυο Fox News – ότι έχουν στα χέρια τους τον φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ. Πρόκειται για τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον από τη Γιούτα. Τέθηκε υπό κράτηση το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, 33 ώρες μετά τη δολοφονία του Κερκ με μία σφαίρα στον λαιμό, σε υπαίθρια εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ.

Τον 22χρονο οδήγησε στις Αρχές η ίδια η οικογένειά του. Φίλος του Ρόμπινσον, από τον οποίο πήραν κατάθεση οι Αρχές, έδειξε στους ερευνητές μηνύματα που είχε ανταλλάξει στην πλατφόρμα Discord με λογαριασμό υπό το όνομα «Τάιλερ», όπου ανέφερε ότι έπρεπε να πάρει πίσω ένα τουφέκι που είχε κρύψει σε θάμνο, τυλιγμένο με πετσέτα – το οποίο εντοπίστηκε από την αστυνομία. Οπως κατέθεσαν οι οικείοι του, ο Τάιλερ είχε πολιτικοποιηθεί έντονα το τελευταίο διάστημα και σε πρόσφατο οικογενειακό δείπνο κατηγορούσε τον Κερκ ότι «διαδίδει μίσος». Αχρησιμοποίητοι κάλυκες στον τόπο της επίθεσης, ανέφεραν οι Αρχές, είχαν πάνω τους χαραγμένα συνθήματα όπως «Εϊ, φασίστα! Πιάσε» και το αντιφασιστικό «Ω Μπέλα Τσάο». Εις βάρος του 22χρονου, τόνισαν, αναμένεται να απαγγελθούν βαριές κατηγορίες – «ελπίζω να του επιβληθεί η θανατική ποινή», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αν και οι έρευνες συνεχίζονται, ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ δήλωσε ότι ο 22χρονος φαίνεται ότι έδρασε μόνος. Αναπάντητα παρέμεναν μέχρι και χθες ωστόσο διάφορα κρίσιμα ερωτήματα, όπως το ακριβές κίνητρο του φερόμενου ως δράστη, που όπως προκύπτει είχε λευκό ποινικό μητρώο. Ηταν εγγεγραμμένος ψηφοφόρος, αλλά όχι συνδεδεμένος με κάποιο πολιτικό κόμμα.