Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ και ολόκληρο τον κόσμο, καθώς η στιγμή του θανάτου μεταδιδόταν ζωντανά. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι «Κανείς δεν καταλάβαινε ούτε είχε την καρδιά της νεολαίας των ΗΠΑ καλύτερα από τον Τσάρλι».

Η αστυνομία συνέλαβε τον Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος θεωρείται κύριος ύποπτος για το έγκλημα, μετά από προτροπή του πατέρα του και ενός οικογενειακού πάστορα. Ο Ρόμπινσον αρχικά αρνήθηκε να παραδοθεί, αλλά τελικά υπάκουσε στις ενέργειες των οικείων του.

Φόβος και μέτρα ασφαλείας στο Καπιτώλιο

Η δολοφονία έχει δημιουργήσει φόβο στους βουλευτές του Καπιτωλίου, σύμφωνα με το περιοδικό ΤΙΜΕ, με ορισμένους να μεταφέρουν ή να ακυρώνουν εκδηλώσεις και άλλους να συνοδεύονται πλέον από προσωπική ασφάλεια. Ορισμένοι πολιτικοί δηλώνουν ότι δεν πρέπει να υποκύψουν στον φόβο, ενώ άλλοι επισημαίνουν την ανάγκη επανεκτίμησης των μέτρων ασφαλείας του Κογκρέσου.

Ένας βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού κόμματος δήλωσε ότι θα φέρει πάντα μαζί του όπλο, ενώ η Δημοκρατική Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ ανέβαλε δύο εκδηλώσεις εξαιτίας ανησυχιών για την ασφάλεια της.

Το ίδιο έπραξε και η Ρεπουμπλικανή υποψήφια, Νάνσι Μέις, η οποία έχει ασκήσει κριτική στους τρανσέξουαλ. «Οποιοσδήποτε εκλεγμένος αξιωματούχος σε ολόκληρη τη χώρα, αν εκφράζει ανοιχτά τις απόψεις του, διακινδυνεύει τη ζωή του», δήλωσε η Μέις στους δημοσιογράφους.

Ωστόσο, υπάρχουν και βουλευτές που τονίζουν ότι η αποχή από τις δημόσιες εμφανίσεις δεν είναι λύση. «Δεν πρέπει να υποκύψουμε σε μια κουλτούρα φόβου και να αποσυρθούμε», είπε ο ο γερουσιαστής Τζος Χόλι, Ρεπουμπλικανός από το Μισούρι.

Άλλοι πάλι, υπογράμμισαν την ανεπαρκή προετοιμασία του Κογκρέσου. «Πρέπει να επανεκτιμήσουμε αυτό που κάνουμε. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να το παίρνουμε στα σοβαρά», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο βουλευτής Τιμ Μπάρσετ, Ρεπουμπλικανός από το Τενεσί. «Και η ηγεσία μας είναι τραγικά απροετοίμαστη. … Είναι περικυκλωμένοι στη μικρή προστατευτική τους φούσκα, μας κοιτάζουν, και έχουν περάσει εβδομάδες από το τελευταίο περιστατικό πριν πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση».

«Οι άνθρωποι είναι τρομοκρατημένοι σε αυτό το κτίριο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο δημοκρατικός βουλευτής Τζάρετ Μόσκοβιτς από τη Φλόριντα, ο οποίος έχει λάβει ο ίδιος απειλές θανάτου. «Δεν είναι πολλοί αυτοί που θα το πουν δημόσια, αλλά τρέχουν στον Πρόεδρο της Βουλής και μιλάνε για ασφάλεια».

Πρόσθεσε ότι ανησυχεί ότι «κάτι πολύ κακό θα συμβεί πριν καταφέρουμε να κάνουμε κάτι εδώ».

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η ασφάλεια του Ντόναλντ Τραμπ επίσης ενισχύθηκε, με τελετές και δημόσιες εμφανίσεις να μεταφέρονται σε πιο ασφαλείς τοποθεσίες, ενώ δρακόντεια μέτρα θα ληφθούν και σε αθλητικές εκδηλώσεις όπου θα παρευρεθεί.