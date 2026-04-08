Σε τροχιά πλήρους μεταμόρφωσης μπαίνει ο Δήμος Κοζάνης, καθώς μια σειρά από εμβληματικές παρεμβάσεις έλαβαν την οριστική έγκριση χρηματοδότησης, φέρνοντας «φρέσκο» χρήμα ύψους 4,6 εκατομμυρίων ευρώ στην καρδιά της πόλης και των τοπικών κοινοτήτων. Με την υπογραφή του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, το πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» παύει να είναι μια θεωρητική έννοια και μετατρέπεται σε εργοτάξια που υπόσχονται να αναβαθμίσουν ριζικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, εντάχθηκε, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, η ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Κοζάνης.

Στόχος της παρέμβασης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.609.142 ευρώ, είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η ενίσχυση της προσβασιμότητας, η περιβαλλοντική αναβάθμιση και η ασφαλής χρήση των χώρων από όλους τους πολίτες.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η χρηματοδότηση για:

– Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας, της Πλατείας Νικολάου Γιολδάση και της κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Άνω Κόμης, του Δ. Κοζάνης.

– Ανάπλαση οδικού τμήματος της Νοτιοδυτικής εισόδου Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Δ. Κοζάνης.

– Εργασίες αποκατάστασης γηπέδων αντισφαίρισης στη θέση Κουρί και κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης και γηπέδου αντισφαίρισης εντός της πόλης της Κοζάνης

– Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του πάρκου Αγίας Παρασκευής, της Τ.Κ. Καρυδίτσας

– Κατασκευή παιδικών χαρών στην πόλη της Κοζάνης και

– Αναβάθμιση φωτισμού πάρκων Δήμου Κοζάνης

Δικαιούχος ορίστηκε ο Δήμος Κοζάνης.