Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση παρέμβαση μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Εορδαίας, που έσωσαν έναν νεαρό άνδρα ο οποίος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ποταμού στην περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου, περίπου στις 16:30, στο ύψος του Δημοτικού Διαμερίσματος Δροσερού. Ο νεαρός, γνωστός με τα αρχικά Π.Δ., οδηγούσε μηχανή ανώμαλου δρόμου και επιχείρησε να διασχίσει το ποτάμι, όταν παρασύρθηκε από τη δυνατή ροή του νερού.

Μέλη του συλλόγου που βρίσκονταν κοντά αντιλήφθηκαν άμεσα το συμβάν και έσπευσαν να βοηθήσουν. Με συντονισμένες κινήσεις κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του.

Με τη βοήθεια ακόμη δύο ατόμων που ειδοποιήθηκαν επί τόπου, ανασύρθηκε και η μοτοσικλέτα, η οποία είχε καταλήξει στον πυθμένα του ποταμού.

Η μαρτυρία του προέδρου του συλλόγου

Όπως επιβεβαίωσε στο e-ptolemeos.gr ο πρόεδρος του συλλόγου, Ανέστης Πανταζής, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 16:30. Οι κυνηγοί, όπως είπε, άκουσαν θόρυβο και αντιλήφθηκαν ότι κάποιος «είχε παγιδευτεί μέσα στη ροή του νερού».

Χωρίς δισταγμό, κινήθηκαν προς το σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον αναβάτη, προτού η κατάσταση γίνει ακόμη πιο επικίνδυνη.