Ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (24/3) στο οδικό δίκτυο Ελασσόνας – Κοζάνης, κοντά στη γέφυρα Λυκουδίου, προκαλώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του elassona884.gr, δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η σύγκρουση είχε τραγική κατάληξη για έναν από τους επιβαίνοντες, ο οποίος έχασε τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελασσόνας με έξι πυροσβέστες και τρία οχήματα. Οι διασώστες επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά.

Οι τραυματίες και το άτομο που απεγκλωβίστηκε μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας. Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός επιβαίνοντος.

Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας.