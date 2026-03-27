Ο Παναθηναϊκός μετά το πολύ μεγάλο «διπλό» με την Dubai BC στο Σαράγεβο της Βοσνίας με 104-107, ετοιμάζεται να δώσει άλλον έναν τελικό. Αυτή τη φορά θα αντιμετωπίσει την Μονακό στο «T-Center» (27/03 21:15, Novasports Prime).

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν παρουσιάστηκε σοβαρή απέναντι στην ομάδα από τα Εμιράτα. Παρότι βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 11 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, Ναν και Χέιζ-Ντέιβις ήταν παρών την ώρα που η μπάλα «έκαιγε».

POV: what played in @NIGEL_HAYES head during that shot pic.twitter.com/vkpWVHPGYZ — EuroLeague (@EuroLeague) March 24, 2026

Ήττα παρά τον τρομερό Ναν

Στην πιο πρόσφατη μεταξύ τους αναμέτρηση ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από την Μονακό στο Μόντε Κάρλο με 92-84, παρά το γεγονός ότι είχε τον Ναν σε πολύ καλή βραδιά (26π.). Ωστόσο αυτή τη φορά οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν μια τελείως διαφορετική ομάδα χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη καθοδηγητή, αλλά και με αμφίβολους τους Τζέιμς και Μίροτιτς.

