Ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε απόλυτος ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μονακό, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για τη σημασία του αγώνα.

Ο Τούρκος τεχνικός τόνισε πως η ομάδα του θα τα δώσει όλα για να φτάσει στη νίκη, επισημαίνοντας παράλληλα ότι από αυτό το σημείο και μετά κάθε παιχνίδι αντιμετωπίζεται ως «τελικός», με στόχο τη βελτίωση της θέσης της στη βαθμολογία.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν

«Κάθε παιχνίδι είναι τελικός για εμάς. Έχουμε 3 σερί νίκες, αλλά έχουμε χάσει κάποια παιχνίδια. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Πρέπει να είμαστε επιθετικοί.

Έχουμε χάσει στο Μονακό και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι. Όλοι πρέπει να είμαστε ενεργοί και επιθετικοί από εδώ και πέρα για να πάμε στο Final 4 και να ανέβουμε στην κατάταξη».

Για τον Γκραντ: «Δεν είμαι σίγουρος για τον Γκραντ. Θα δοκιμάσει το πρωί, είναι δύσκολο. Θα δούμε, αλλά δεν έχουμε χρόνο.

Έχουμε πολλές δικαιολογίες, αλλά τώρα δεν πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε. Ακόμα και ο Σαρπ να παίξει θα πρέπει να κερδίσουμε. Για τον Ρογκαβόπουλο δεν ξέρω κάτι θα ενημερωθώ αργότερα».