Τρίτη νίκη στη σειρά για τον Παναθηναϊκό του Εργκίν Αταμάν στην Euroleague. Και πλέον ένα καθαρό 19-14 ρεκόρ που δείχνει τον δρόμο για τον επίλογο. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος όμως. Και δεν νικούν μόνο οι Πράσινοι. Κάνουν το ίδιο και όσοι διεκδικούν την ίδια κατάταξη μαζί τους με αποτέλεσμα το θρίλερ να μην έχει τέλος

Ο Παναθηναϊκός νίκησε το Ντουμπάι 107-14. Η Μονακό γύρισε από την κόλαση και επικράτησε της Μιλάνο με 90-85 πριν την Παρασκευή εμφανιστεί στο ΟΑΚΑ να παίξει με τους Πράσινους. Η Ζαλγκίρις επικράτησε με 78-71 της Μπάγερν. Και η Μπάρτσα νίκησε την Εφές με 78-71

Έχουν λοιπόν και οι τέσσερις νικήτριες το ίδιο ρεκόρ: 19-14. Και αν ο Ερυθρός Αστέρας νικήσει εκτός έδρας την αδιάφορη Μπασκόνια θα ανέβει και εκείνος στο ίδιο ρεκόρ. Από την 6η θέση που οδηγεί απευθείας στα playoffs λοιπόν ως και την 10η (με νίκη του Αστέρα) το ίδιο ρεκόρ 5 αγωνιστικές πριν από το φινάλε.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι όποιος θέλει την 6η θέση δεν μπορεί να ποντάρει ότι θα τα καταφέρει με 2 νίκες στα τελευταία 5. Θέλει τουλάχιστον 3 νίκες.

Άρα ο Παναθηναϊκός θέλει μίνιμουμ 3-2 ρεκόρ στις αναμετρήσεις με Μονακό εντός (27/3, 21:15), Χάποελ εκτός (2/4), Μπαρτσελόνα εκτός (7/4), Βαλένθια εκτός (9/4) και Εφές εντός (17/4). Χρειάζεται μίνιμουμ 2/2 στο ΟΑΚΑ και ένα ακόμη «διπλό» για να έχει πιθανότητες για την 6η θέση.

Τα προγράμματα των «αντιπάλων»

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (19-14):

Φενέρ εκτός, Μπαρτσελόνα εντός, Ντουμπάι εντός, Παρτιζάν εκτός, Παρί εντός.

ΜΟΝΑΚΟ (19-14):

Παναθηναϊκός εκτός, Ντουμπάι εκτός, Βιλερμπάν εντός, Μπαρτσελόνα εντός, Χάποελ εντός.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (19-14):

Ερυθρός Αστέρας εντός, Ζαλγκίρις εκτός, Παναθηναϊκός εντός, Μονακό εκτός, Μπάγερν εντός.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ: (18-14)

Μπασκόνια εκτός, Μπαρτσελόνα εκτός, Παρτιζάν εντός, Παρί εντός, Βιλερμπάν εκτός, Ρεάλ εκτός.

Το Ντουμπάι έπεσε στο 17-16 και το Μιλάνο στο 16-17 ενώ είναι και η Μακάμπι στο 16-16. Λογικά καμία από τις τρεις δεν προλαβαίνει πλέον το τρένο της 10άδας. Κλείδωσαν και τα play in.