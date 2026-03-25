Καθώς το σχέδιο του NBA Europe μπαίνει στην τελική φάση, ο Άνταμ Σίλβερ έστειλε μήνυμα συνεργασίας προς την EuroLeague Basketball.

Στο περιθώριο του Board Of Governors για την επέκταση του NBA, ο Κομισάριος του «μαγικού κόσμου» σε συνέντευξη Τύπου τόνισε ότι η συνεργασία μεταξύ EuroLeague και NBA είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να ωφεληθεί το ευρωπαϊκό μπάσκετ, επιβεβαιώνοντας όσα είχαν ήδη τεθεί στο δημόσιο διάλογο.

«Η καλύτερη λύση θα είναι να πορευτούμε μαζί με την EuroLeague και όχι να ανταγωνιστούν δύο λίγκες η μία την άλλη».

«Με τον νέο CEO, Τσους Μπουένο, υπήρξαμε συνάδελφοι στο NBA για πολλά χρόνια. Καταλήξαμε σε μία συγκεκριμένη προσέγγιση με στόχο την ανάπτυξη του αθλήματος σε όλη την Ευρώπη και αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να συμπληρώσουμε και τα εθνικά πρωταθλήματα, να δουλέψουμε μαζί και με τη EuroLeague και με την FIBA. Υπάρχει τεράστιος ενθουσιασμός για το πρότζεκτ».