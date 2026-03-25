Με τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μυκόνου στο εξ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής, η ομάδα του Βορρά ανέβηκε στο 12-7, πλησιάζοντας σημαντικά στην εξασφάλιση της τέταρτης θέσης στη Stoiximan GBL.
Το ελληνικό μπάσκετ στρέφει τώρα την προσοχή του στο επερχόμενο ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής, όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό τη Δευτέρα 30 Μαρτίου.
Η βαθμολογία
Η επόμενη αγωνιστική (23η, 28-29-30/03).
Σάββατο (28/03)
16:00: Κολοσσός Ρόδου – Άρης
16:00: ΠΑΟΚ – Προμηθέας
18:15: ΑΕΚ – Περιστέρι
Κυριακή (29/03)
13:00: Καρδίτσα – Πανιώνιος
15:30: Ηρακλής – Μαρούσι
Δευτέρα (30/03)