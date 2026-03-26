Ο φετινός «μαραθώνιος» της EuroLeague συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς ολοκληρώθηκε η 33η αγωνιστική και η μάχη για τις υψηλές θέσεις μπαίνει στην τελική της φάση.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του ήττα εκτός έδρας στην Ισπανία από τη Βαλένθια, με σκορ 85-84, δείχνοντας μια εικόνα μακριά από τα αναμενόμενα στάνταρ απόδοσης. Παρά την ήττα, οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν στη 2η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 22-12.

Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με δυναμική πορεία, καθώς η τριάδα των Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Τζέντι Οσμάν έκανε σπουδαία εμφάνιση, οδηγώντας την ομάδα σε τρίτη συνεχόμενη νίκη στην EuroLeague. Αυτή τη φορά επικράτησε με 107-104 της Dubai BC, εξασφαλίζοντας θέση στην πρώτη οκτάδα με ρεκόρ 19-14.

Η βαθμολογία

Τα αποτελέσματα της 33ης αγωνιστικής

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 94-89

Ζαλγκίρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου 78-71

Μονακό – Μιλάνο 90-85

Dubai BC- Παναθηναϊκός 104-107

Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 78-71

Παρτίζαν – Βιλερμπάν 79-78

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 92-83

Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας 100-108