Με μια συγκλονιστική εμφάνιση στο ΝΒΑ, ο Ντόνοβαν Μίτσελ οδήγησε τους Κλίβελαντ Καβαλίερς στη νίκη με 136-131 απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ, σημειώνοντας 42 πόντους, παρά το γεγονός ότι ολοκλήρωσε το παιχνίδι με τραυματισμό στο μάτι.

Ο Αμερικανός γκαρντ αποτέλεσε τον απόλυτο ηγέτη της ομάδας του, κυριαρχώντας στο παρκέ και χαρίζοντας μια πολύτιμη νίκη σε έναν αγώνα με έντονο ρυθμό και υψηλό σκορ.

Αυτή ήταν η έκτη φορά τη φετινή σεζόν που ξεπέρασε τους 40 πόντους, επίδοση που τον κατατάσσει τέταρτο στη σχετική λίστα του NBA.

March 25, 2026

Ωστόσο, η βραδιά δεν κύλησε χωρίς προβλήματα, καθώς ένας τραυματισμός στο μάτι του προκάλεσε αιμορραγία, υπογραμμίζοντας τη σκληρότητα της αναμέτρησης.

Παρά τις ενοχλήσεις και τη δυσκολία στην όραση, ο Μίτσελ παρέμεινε στο παιχνίδι και συνέχισε να καθοδηγεί τους Καβαλίερς, δείχνοντας για ακόμη μία φορά την αποφασιστικότητα και τη μαχητικότητά του.