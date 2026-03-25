Ο Ερυθρός Αστέρας έδειξε χαρακτήρα και πέρασε νικηφόρα από τη Βιτόρια, επικρατώντας της Μπασκόνια με 108-100(91-91κ.δ.) στην παράταση για την 33η αγωνιστική της EuroLeague.

Με αυτή τη σπουδαία εκτός έδρας επιτυχία, η ομάδα του Βελιγραδίου ανέβηκε στο 19-14 (12-5 εντός, 7-9 εκτός) και «έπιασε» Ζάλγκιρις, Μονακό, Παναθηναϊκό και Μπαρτσελόνα στη βαθμολογία, συνεχίζοντας δυναμικά τη μάχη για την έκτη θέση που οδηγεί απευθείας στα playoffs.

Καθοριστική ήταν η συμβολή των Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Τζάρεντ Μπάτλερ, Τζόρνταν Νουόρα, Σέμι Οτζελέγε και Τσίμα Μονέκε, οι οποίοι συνέθεσαν μια εξαιρετικά αποτελεσματική πεντάδα στη Φερνάντο Μπουέσα Αρένα. Ο Σάσα Ομπράντοβιτς είδε την ομάδα του να διατηρεί ψυχραιμία στην παράταση και να έχει υψηλά ποσοστά ευστοχίας σε όλες τις κατηγορίες.

Αντίθετα, η Μπασκόνια υποχώρησε στο 9-24 (8-8 εντός, 1-16 εκτός) και πλέον δεν έχει ουσιαστικό στόχο, πέρα από το να αποφύγει την τελευταία θέση της κατάταξης.

Από την πλευρά των Βάσκων, ξεχώρισε ο Τρεντ Φόρεστ με εμφάνιση καριέρας, ενώ σημαντική βοήθεια πρόσφεραν και οι Τιμοτέ Λουγουαγού-Καμπαρό και Κλέμεν Φρις. Παρά την προσπάθειά τους, οι γηπεδούχοι δεν άντεξαν μέχρι το τέλος και λύγισαν στην παράταση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-28, 52-42, 67-66, 91-91 (κ.α.), 100-108

