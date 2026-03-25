Ο Μάικ Τζέιμς προχώρησε σε τοποθέτηση μέσω των social media, αναφερόμενος στο θετικό σερί που «τρέχει» η Μονακό μετά την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη από τον πάγκο της ομάδας.

Ο Αμερικανός γκαρντ κράτησε χαμηλούς τόνους στις δηλώσεις του, επισημαίνοντας πως η αποχώρηση του Έλληνα τεχνικού λειτούργησε ως ένα είδος «καμπανάκι» για ορισμένους παίκτες των Μονεγάσκων, οδηγώντας τους σε μεγαλύτερη εγρήγορση.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Μάικ Τζέιμς:

«Νομίζω ότι θα μπορούσε (σ.σ. η αποχώρηση του Σπανούλη) να ήταν αφύπνιση για κάποιους παίκτες. Και επίσης, θα μπορούσε να πει κανείς ότι νικήσαμε μια ομάδα του Ολυμπιακού με την οποία παίζουμε πάντα κλειστά παιχνίδια, χωρίς τον καλύτερο της παίκτη και τον καλύτερο της αμυντικό, και στη συνέχεια νικήσαμε δύο ομάδες που δεν είναι στα playoffs. Μου αρέσει να διατηρώ την προοπτική και να παραμένω προσγειωμένος».