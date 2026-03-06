Πολλά ήταν τα νεύρα στον πάγκο της Μονακό μετά την ήττα από την Φενέρμπαχτσε, με την «συμπλοκή» ανάμεσα στους παίκτες να συμβαίνει μάλιστα μπροστά από τον πάγκο της ομάδας.

Η Φενέρμπαχτσε συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στην EuroLeague, επικρατώντας άνετα της Μονακό με 88-70 και ανεβαίνοντας στο 22-7 στη βαθμολογία.

Η ομάδα των πρωταθλητών Ευρώπης σημείωσε έτσι την ένατη συνεχόμενη νίκη της, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της φόρμα. Αντίθετα, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη γνώρισε την έβδομη ήττα στα οκτώ τελευταία παιχνίδια της στη διοργάνωση, δείχνοντας σημάδια αγωνιστικής κόπωσης.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης σημειώθηκε ένταση στον πάγκο των Μονεγάσκων.

Ο Μάικ Τζέιμς και ο Έλι Οκόμπο είχαν έντονο διαπληκτισμό, με τον πρώτο να σπρώχνει με δύναμη τον συμπαίκτη του, προτού οι ψυχραιμότεροι επέμβουν για να ηρεμήσουν την κατάσταση.

Maç sonu Mike James ile Okobo birbirine girdi ahauahauaau yiyin ulan birbirinizi pic.twitter.com/Fto2dCMLIS — Blackhand (@blackhand2019) March 5, 2026