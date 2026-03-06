Πολλά ήταν τα νεύρα στον πάγκο της Μονακό μετά την ήττα από την Φενέρμπαχτσε, με την «συμπλοκή» ανάμεσα στους παίκτες να συμβαίνει μάλιστα μπροστά από τον πάγκο της ομάδας.

Η Φενέρμπαχτσε συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στην EuroLeague, επικρατώντας άνετα της Μονακό με 88-70 και ανεβαίνοντας στο 22-7 στη βαθμολογία.

Η ομάδα των πρωταθλητών Ευρώπης σημείωσε έτσι την ένατη συνεχόμενη νίκη της, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της φόρμα. Αντίθετα, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη γνώρισε την έβδομη ήττα στα οκτώ τελευταία παιχνίδια της στη διοργάνωση, δείχνοντας σημάδια αγωνιστικής κόπωσης.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης σημειώθηκε ένταση στον πάγκο των Μονεγάσκων.

Ο Μάικ Τζέιμς και ο Έλι Οκόμπο είχαν έντονο διαπληκτισμό, με τον πρώτο να σπρώχνει με δύναμη τον συμπαίκτη του, προτού οι ψυχραιμότεροι επέμβουν για να ηρεμήσουν την κατάσταση.

