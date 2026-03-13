Ο Μάικ Τζέιμς θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο έως τρεις εβδομάδες λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο, που υπέστη λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα της 31ης αγωνιστικής της EuroLeague με τον Ολυμπιακό.

Λόγω του τραυματισμού, ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να χάσει αρκετά παιχνίδια και είναι πολύ πιθανό να μην αγωνιστεί στην αναμέτρηση της 34ης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 27 Μαρτίου στο Telekom Center Athens.